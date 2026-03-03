Ciencia

Medicamentos inyectables GLP-1 para bajar de peso: científicos compararon su eficacia en hombres y mujeres

Un metanálisis de la Universidad de Johns Hopkins, publicado en la revista JAMA Internal Medicine, analizó los resultados de 64 ensayos clínicos. Los hallazgos fueron destacados por el reconocido cardiólogo Eric Topol

Guardar
El metanálisis de la Escuela
El metanálisis de la Escuela de Salud Pública Bloomberg evaluó la eficacia de los fármacos agonistas del receptor GLP-1 en pérdida de peso, considerando sexo, edad y etnia (Freepik)

El uso de fármacos agonistas del receptor GLP-1 para reducción de peso ofrece resultados de eficacia prácticamente equivalentes entre pacientes de distintas edades y niveles de obesidad, aunque las mujeres logran beneficios superiores a los de los hombres, de acuerdo con un metanálisis de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins.

Este hallazgo, publicado en la revista JAMA Internal Medicine, refuerza el potencial de estos medicamentos. El reconocido cardiólogo Eric Topol divulgó los resultados del estudio a través de su cuenta en X: “Un análisis sistemático de RCT de los fármacos GLP-1 muestra que son más eficaces en mujeres que en hombres para perder peso”.

El trabajo, sintetizado a partir del análisis de 64 ensayos clínicos que involucraron fármacos como semaglutida (Ozempic®, Wegovy®) y dulaglutida (Trulicity®), incluyó a decenas de miles de pacientes.

En la comparación específica por sexo, que abarcó 19.906 participantes distribuidos en seis ensayos, se constató que las mujeres presentaron una reducción promedio del 10,88% de su peso corporal inicial, frente a 6,78% en los hombres. Esta diferencia estadística define el impacto diferencial de los AR GLP-1 según el género.

El mismo metanálisis evaluó la eficacia de los fármacos en grupos definidos por edad, etnia, índice de masa corporal inicial y niveles basales de hemoglobina glicosilada (HbA1c).

En estos subgrupos —incluidos menores y mayores de 65 años, así como personas de diversas etnias—, la eficacia fue comparable, lo que descarta la existencia de disparidades sistemáticas y clínicamente relevantes entre estos factores, según la interpretación de los autores.

El análisis incluyó datos de
El análisis incluyó datos de 64 ensayos clínicos con decenas de miles de pacientes tratados con agonistas del receptor GLP-1 para obesidad y diabetes tipo 2 (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El glucagón-like peptide-1 (GLP-1) es una hormona intestinal cuya acción, tras la ingesta, incluye la supresión del apetito y el estímulo para que el páncreas libere insulina, favoreciendo así la captación de glucosa.

No obstante, debido a la corta vida media en sangre del GLP-1 endógeno, los medicamentos inyectables lo que hacen es utilizar GLP-1 sintético de acción prolongada que imita sus efectos. Estos fármacos se prescriben para obesidad, diabetes tipo 2 y también para la prevención de eventos cardiovasculares graves como infartos y accidentes cerebrovasculares.

El mecanismo biológico y los posibles motivos de la mayor eficacia en mujeres

La investigación resalta la necesidad
La investigación resalta la necesidad de ampliar la representación en ensayos clínicos de AR GLP-1, dada su alta popularidad y costo en el tratamiento de la obesidad (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Hemal Mehta, profesor asociado en el Departamento de Epidemiología de la Escuela Bloomberg y autor principal del estudio citado por JAMA Internal Medicine, los resultados deberían dar confianza a médicos y pacientes, pues los agonistas del receptor GLP-1 muestran una eficacia homogénea independientemente de la edad, el peso inicial, la raza o la etnia.

No obstante, Mehta señaló una modesta ventaja en mujeres, alentando a profundizar en las raíces biológicas de este fenómeno.

El análisis propone varias hipótesis para la mayor eficacia en la población femenina. Entre ellas, destacan posibles interacciones sinérgicas entre estos fármacos y el estrógeno, diferencias en la farmacocinética —cómo los cuerpos procesan y eliminan el medicamento— y el menor peso corporal promedio de las mujeres.

Un dato relevante del diseño metodológico es la exclusión de la tirzepatida (Zepbound), ya que, además de actuar como agonista del receptor GLP-1, también imita otra hormona, el GIP, con efectos similares pero que habría distorsionado la evaluación relativa de la eficacia entre grupos.

Relevancia clínica y necesidades futuras en torno a los agonistas del receptor GLP-1

El estudio excluyó la tirzepatida
El estudio excluyó la tirzepatida debido a que actúa también sobre el GIP, asegurando un análisis enfocado en los efectos de los GLP-1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del avance que representa el uso de estos medicamentos, el artículo advierte que los fármacos AR GLP-1 no generan mejoras considerables en todos los pacientes. Esto motiva la pertinencia de discernir qué factores individuales pueden limitar o potenciar la respuesta terapéutica.

El proceso de revisión sistemática incluyó únicamente ensayos clínicos registrados y publicados hasta mediados de 2024, abarcando un total de 64 estudios de 41 artículos. Para el análisis por edad, los investigadores consideraron siete ensayos con 4.314 pacientes, evidenciando nuevamente la robustez y representatividad estadística del trabajo, supervisado en cada subgrupo desde diferentes ángulos epidemiológicos.

En cuanto al alcance poblacional, G. Caleb Alexander, profesor del mismo Departamento de Epidemiología de la Escuela Bloomberg y autor correspondiente del estudio, puntualizó la necesidad de ampliar la representación en la investigación clínica sobre estos fármacos: “La popularidad y el costo de los AR GLP-1 son tales que necesitamos más estudios como este para entender mejor los beneficios de estos productos en la práctica clínica, especialmente para individuos que podrían estar subrepresentados en los ensayos clínicos”.

El estudio, titulado “Heterogeneidad de los efectos del tratamiento con agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 para la pérdida de peso en adultos: una revisión sistemática y un metanálisis”, fue elaborado por un equipo conformado por G. Caleb Alexander, Xuya Xiao, Sophie Dilek, Sydney Lewis, Qilin Deng, Minji Kim, Dami Bolanle, Ian Saldanha y Hemalkumar Mehta.

Temas Relacionados

Escuela de Salud Pública BloombergEstados UnidosJAMA Internal MedicineEric TopolAgonistas del Receptor GLP-1Pérdida de PesoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Miopía en niños: por qué crece y cuáles son los factores de riesgo, según los expertos

El tiempo prolongado en espacios interiores y la disminución de actividades al aire libre preocupan a los expertos ante la prevalencia de casos de esta afección. Cómo impacta la luz azul de los dispositivos electrónicos

Miopía en niños: por qué

Cómo el cerebro puede seguir adaptándose después de la adolescencia, según un reciente estudio

El hallazgo sobre plasticidad cerebral sugiere que intervenciones terapéuticas pueden aprovechar la capacidad de ajuste neuronal en personas adultas, con impacto potencial en trastornos y envejecimiento

Cómo el cerebro puede seguir

El 45% de los nuevos casos de cáncer colorrectal en Estados Unidos afecta a menores de 65 años, alerta un estudio

El informe de la American Cancer Society advierte sobre el cambio en el perfil demográfico de la enfermedad y destaca la importancia de adaptar estrategias de prevención, detección y tratamiento en grupos de menor edad

El 45% de los nuevos

Por qué la alimentación materna podría “programar el ADN” del bebé, según una experta

Las recientes declaraciones de la bioquímica Jessie Inchauspé invitan a repensar el poder de la nutrición y el entorno emocional durante el embarazo, abriendo un nuevo paradigma sobre la salud futura de los hijos

Por qué la alimentación materna

Más de 2000 especies y 9000 observaciones: qué reveló un amplio relevamiento de biodiversidad en Argentina

Un proyecto científico registró una variada gama de datos en apenas cuatro días. Los detalles en el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre

Más de 2000 especies y
DEPORTES
El álbum de fotos y

El álbum de fotos y los videos del íntimo casamiento de la figura de la F1 Charles Leclerc y la influencer Alexandra Saint Mleux

Revelaron la frase que Franco Mastantuono le dijo al árbitro y provocó su expulsión en la derrota del Real Madrid

Todo listo para la llegada de Coudet: horario de arribo y cuándo comienza su ciclo en River Plate

Sorpresa en Brasil: Flamengo despidió a Filipe Luis después de ganar 8-0 y clasificar a la final de un torneo

Mano a mano con Nico Varrone antes su debut en la Fórmula 2: “Busco ser competitivo desde el inicio”

TELESHOW
La reacción de Dante Spinetta

La reacción de Dante Spinetta ante los rumores que lo vinculan con Griselda Siciliani

Joaquín Levinton habló de cómo está hoy su salud: "Pude volver a hacer las cosas mías"

Gabriel Lucero, el primer eliminado de Gran Hermano, habló sobre su temprana salida de la casa: “Sobrepensé y no me relajé nunca”

La sensual producción de fotos de Marta Fort luego de cumplir 22 años que encendió las redes

Guillermo Francella recordó una divertida anécdota familiar que terminó mal: “Me enojé con él”

INFOBAE AMÉRICA

Aprueban discutir proyecto que crea

Aprueban discutir proyecto que crea registro nacional de pacientes diabéticos en Panamá

El cierre del estrecho de Ormuz puso a China en alerta: es el principal comprador de petróleo de Irán

Fuertes pérdidas en las principales bolsas europeas y subas de los precios energéticos por el conflicto en Medio Oriente

Zelensky ofreció ayuda contra drones iraníes a países de Medio Oriente si consiguen que Putin acepte un alto el fuego

La agencia atómica de la ONU confirmó daños en la instalación nuclear iraní de Natanz pero sin peligro radiológico