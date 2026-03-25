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5 técnicas de estudio sencillas que mejoran la memoria, según la ciencia

Un estudio reciente revela cuáles son las estrategias más eficaces para consolidar el aprendizaje, evitar errores comunes en la memorización y potenciar el rendimiento académico de estudiantes y adultos

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Subrayar solo conceptos clave facilita
Subrayar solo conceptos clave facilita identificar la información más relevante y evita la sobrecarga mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria y el aprendizaje preocupan a estudiantes y adultos en todo el mundo. Las diferencias entre los métodos de estudio y la abundancia de consejos contradictorios generan confusión sobre cuáles estrategias realmente funcionan. Una investigación reciente identificó cinco técnicas simples y comprobadas que optimizan el rendimiento académico y la retención de información.

De acuerdo con un artículo publicado por la BBC, muchos estudiantes emplean técnicas populares que no siempre resultan eficaces. Encuestas internacionales muestran que la mayoría utiliza la relectura y el subrayado de forma poco estratégica. El informe, publicado en una de las revistas de psicología más prestigiosas, explica los errores frecuentes y propone ajustes específicos para obtener resultados reales en el estudio y la memorización.

En este contexto, los especialistas aclaran que la clave no radica en la cantidad de tiempo dedicado, sino en la calidad y el enfoque de las prácticas de estudio. Las estrategias seleccionadas ayudan a consolidar los conocimientos y a identificar rápidamente las áreas que requieren más atención.

Cuáles son las 5 técnicas

  1. Relectura espaciada
  2. Subrayado selectivo
  3. Autoevaluación frecuente
  4. Repaso intercalado y planificado
  5. Elaboración de mapas conceptuales y esquemas visuales

Releer a intervalos y subrayar con criterio: primeros pasos para una memoria eficaz

Las técnicas activas de estudio
Las técnicas activas de estudio superan en eficacia a los métodos tradicionales de memorización pasiva. (iStock)

En primer lugar, la relectura de textos aparece como la técnica más habitual. Muchos estudiantes repasan el material varias veces para fijar conceptos, aunque los psicólogos advierten que releer de forma pasiva no deja una huella duradera en la memoria. El truco consiste en espaciar las sesiones de lectura y volver sobre el contenido tras una pausa de una hora, un día o una semana. Este método estimula la memoria y permite detectar dudas o conceptos poco comprendidos.

Además, subrayar o resaltar ideas clave facilita la organización mental del contenido. Sin embargo, subrayar en exceso dificulta la identificación de los conceptos más importantes. Los expertos recomiendan limitar el resaltado a frases o palabras realmente clave y revisar después las anotaciones para filtrar la información más relevante.

Por otro lado, estas dos técnicas resultan más efectivas cuando se combinan con prácticas activas, como responder preguntas sobre el material o intentar explicar los conceptos con palabras propias. El aprendizaje se fortalece cuando el cerebro trabaja activamente para recuperar y reconstruir la información.

La importancia de la autoevaluación y el repaso espaciado

Asimismo, la autoevaluación regular ayuda a mejorar la retención. Realizar preguntas al final de cada capítulo o crear tarjetas de memoria obliga a recordar activamente los conceptos, lo que fortalece las conexiones neuronales. Los estudios muestran que los estudiantes que se autoevalúan con frecuencia logran mejores resultados en pruebas y exámenes.

Además, espaciar las sesiones de estudio en el tiempo, en lugar de concentrar todo en una sola jornada, mejora la memoria a largo plazo. El repaso intercalado y planificado permite que el cerebro procese la información de manera más eficiente y reduce la fatiga mental. Esta técnica favorece la consolidación de conocimientos y la detección temprana de lagunas en el aprendizaje.

El repaso intercalado y planificado
El repaso intercalado y planificado promueve un aprendizaje más duradero y efectivo en estudiantes de todos los niveles. (Imagen ilustrtiva Infobae)

Por último, la elaboración de mapas conceptuales y esquemas visuales ayuda a organizar la información y a crear asociaciones entre los distintos temas. Representar de forma gráfica los contenidos facilita la comprensión global y el recuerdo posterior, sobre todo en materias con gran carga teórica.

Estrategias activas para consolidar el aprendizaje y evitar errores comunes

En definitiva, los especialistas aconsejan combinar estas técnicas con hábitos de estudio saludables. Establecer un horario regular, evitar distracciones y descansar lo suficiente contribuye al éxito académico. La práctica deliberada y el ajuste constante de las estrategias según los resultados personales permiten adaptarse a distintas asignaturas y estilos de aprendizaje.

Asimismo, resulta importante evitar el exceso de confianza en los métodos tradicionales si no muestran eficacia. El informe destaca que muchos estudiantes pierden tiempo con técnicas poco productivas por simple costumbre o desconocimiento de alternativas más potentes.

Adoptar un enfoque activo y consciente en el estudio garantiza una mejor retención de la información y una mayor seguridad al enfrentar exámenes. Reconocer las limitaciones de la memoria y utilizar recursos variados potencia el aprendizaje y reduce el estrés asociado al rendimiento académico.

La evidencia científica señala que la combinación de relectura espaciada, subrayado selectivo, autoevaluación, repaso intercalado y esquemas visuales constituye el método más efectivo para mejorar la memoria y el aprendizaje. Aplicar estas cinco técnicas permite a estudiantes y profesionales optimizar su tiempo y alcanzar objetivos educativos de manera sostenible y eficiente.

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