Cultura

Qué leer el fin de semana: libros para “vivir mil vidas”, de la Edad Media a un romance de varones

En tiempos acelerados, nada mejor que parar y zambullirse en las aventuras que proponen los libros. Ya lo decía George R. R. Martin: “el que nunca lee solo vive una vida”

“Un lector vive mil vidas antes de morir. El que nunca lee solo vive una”. La frase ya es un clásico. ¿Repetida, tal vez? Pocas veces se grafica de forma tan clara el valor de la lectura: para vivir mil vidas. Así lo decía George R. R. Martin, autor de Canción de hielo y fuego, mundialmente conocida por su adaptación audiovisual: Game of Thrones.

La lectura requiere tiempo. Pero no es solo eso. También coraje, ganas. Se trata de animarse a perder el tiempo, de dejarse llevar por una nueva historia, comprometerse con la narración, creerlo al autor, a los personajes, meterse adentro. ¿Libros para el fin de semana? Varias historias, varias vidas. Empecemos este recorrido.

“Helena o el mar del verano”, de Julián Ayesta

Publicado en 1952, Helena o el mar del verano de Julián Ayesta es una novela breve que explora el final de la infancia y el inicio de la adolescencia a través del recuerdo de los veranos junto al mar. La historia se construye como un mosaico de episodios que capturan el descubrimiento del amor, la amistad y los primeros deslumbramientos de los sentidos, presentados con una prosa transparente y precisa.

La obra de este escritor, dramaturgo y diplomático español, embajador de España en Yugoslavia, se ha mantenido vigente por su poder evocador y su lirismo, siendo reconocida como una de las novelas más valoradas de la narrativa española de posguerra. La frescura de sus imágenes y la atmósfera nostálgica invitan a recorrer los paisajes emocionales de la juventud, convirtiendo la lectura en una experiencia que muchos lectores desean repetir.

“Una mujer sin importancia”, de Oscar Wilde

Una mujer sin importancia es una obra teatral de Oscar Wilde que expone la hipocresía de la alta sociedad inglesa del siglo XIX. La trama se desarrolla en una casa de campo, donde Lord Illingworth, un aristócrata carismático, le ofrece a Gerald Arbuthnot un prestigioso puesto como secretario, sin saber que la madre del joven guarda un secreto fundamental: él es el padre biológico que la abandonó años atrás.

La revelación desencadena una crítica a las normas sociales que castigan a las mujeres por su pasado mientras absuelven a los hombres de responsabilidad. Wilde utiliza diálogos agudos y personajes complejos para cuestionar la justicia y el papel de la mujer en una sociedad dominada por las apariencias y el privilegio.

“Solo eran roomies”, de Page Powars

Charlie inicia un nuevo ciclo escolar en la Academia Valentine para varones, siendo el único estudiante trans del colegio. Su objetivo es mantener un perfil bajo y lograr una habitación individual, pero su plan se complica al descubrir que su compañero de cuarto es Jasper Grimes, el sobrino de la directora y la persona que le rompió el corazón antes de su transición.

Jasper no reconoce a Charlie, lo que le da margen para intentar convencerlo de pedir el cambio de habitación. Para lograrlo, ambos colaboran en la redacción y entrega de cartas de amor entre los alumnos y las estudiantes del colegio vecino. A medida que pasan tiempo juntos, la cercanía y las tareas compartidas despiertan sentimientos inesperados. Imperdible novela de Page Powars. Se titula Solo eran roomies.

“Enzo Brown: loco por el basket 3 - Un torneo por sorpresa”, de Pablo Lolaso

En la tercera entrega de la serie Enzo Brown: loco por el basket, Enzo y su equipo se enfrentan a un nuevo reto cuando la directora del colegio decide organizar unas Olimpiadas Escolares para solucionar los conflictos entre quienes quieren jugar distintos deportes en el recreo. En medio del caos, Enzo debe formar un equipo de baloncesto 3x3 y aprender a convivir con compañeros difíciles, mientras busca mantener la armonía en el patio.

Además de los desafíos deportivos, Enzo recibe una carta de su padre desaparecido, lo que despierta nuevas preguntas y misterios que intentará resolver junto a los Guardianes del Arone. La historia, dirigida a lectores a partir de 9 años, combina deporte, amistad, humor y aventuras, acompañada por ilustraciones que resaltan la energía de los personajes y el dinamismo del baloncesto. El autor, Pablo Lolaso, es un destacado influencer español.

“La espía de Alfonso X”, de Francisco Sempere

Siglo XIII. En una península ibérica marcada por la guerra y la lucha entre los reinos cristianos y musulmanes, el infante Alfonso, futuro Alfonso X el Sabio, recibe el encargo de consolidar las conquistas en el sur y proteger las fronteras, tarea para la que contará con una aliada inesperada: María la Balteira. Así se va armando la trama de La espía de Alfonso X de Francisco Sempere.

María se convierte en una figura decisiva gracias a su inteligencia y audacia, infiltrándose entre las autoridades musulmanas y facilitando las campañas de Alfonso para tomar posiciones clave en al-Ándalus. La novela reconstruye con detalle la vida de esta mujer enigmática, mostrando su capacidad para influir en los acontecimientos y modificar el rumbo de la historia.

