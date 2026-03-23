¿Por qué los escritorios de pie pueden ser más perjudiciales que permanecer sentado muchas horas?

El uso prolongado de escritorios de pie puede generar molestias en las piernas y favorecer la aparición de varices (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los escritorios de pie como respuesta al sedentarismo en oficinas ha impulsado un debate relevante sobre las consecuencias para la salud venosa.

Un experto en circulación advierte que pasar muchas horas de pie, sin alternar posturas ni moverse, puede tener efectos negativos en las piernas y las venas, por lo que recomienda mantener un enfoque equilibrado para prevenir estos riesgos.

El uso prolongado de escritorios de pie puede causar piernas hinchadas, dolor, sensación de pesadez y aparición de varices si no se intercala con pausas de movimiento y descanso.

Tanto estar sentado durante varias horas como permanecer largo tiempo quieto de pie aumentan la presión venosa y dificultan el retorno de la sangre, lo que incrementa el riesgo de complicaciones en la circulación de las piernas.

Alternar entre estar sentado, de pie y caminar ayuda a mantener la salud venosa en oficinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el empleo de escritorios de pie en oficinas se ha expandido, pues muchas personas intentan reducir los efectos perjudiciales del sedentarismo.

Sin embargo, el doctor Andrew Ingles, especialista vascular en la UK Vein Clinic, expresó a Hello Magazine que generaciones anteriores acostumbraban dividir la jornada con tareas manuales y pausas para caminar o tomar aire, lo que ayudaba a mantener la salud venosa.

Si bien la percepción general es que permanecer de pie es mejor para la circulación, el doctor Ingles advierte que quedarse quieto mucho tiempo, sin mover los pies ni cambiar de postura, puede ser tan perjudicial como estar sentado.

Esta práctica favorece el aumento de la presión venosa y agrava los síntomas en quienes tienen predisposición a las várices o tienden a adoptar posturas incorrectas, como bloquear las rodillas o cargar el peso en una pierna.

Riesgos para la salud venosa por uso de escritorios de pie

Los especialistas recomiendan pausas activas y movimientos sencillos para mejorar la circulación durante la jornada laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista explicó al medio citado que pasar demasiadas horas sentado dificulta el retorno sanguíneo al corazón, lo que provoca hinchazón, dolor y pesadez en las piernas y puede favorecer la aparición de varices.

De igual modo, mantenerse rígido por mucho tiempo de pie ocasiona problemas parecidos. Según la UK Vein Clinic, “los escritorios de pie pueden ser útiles para reducir el tiempo sentado, pero abusar de la posición estática también pone en riesgo la salud venosa”.

Los músculos de la pantorrilla funcionan como una bomba natural cuando hay movimiento, lo que contribuye al buen flujo sanguíneo.

El doctor Ingles afirma que “nuestro sistema venoso responde mejor a la variedad de posturas y movimientos a lo largo del día, no al exceso de una sola posición”. Esta recomendación resulta clave, sobre todo para las personas que ya presentan molestias vasculares.

Recomendaciones para evitar complicaciones

Permanecer quieto mucho tiempo, ya sea sentado o de pie, aumenta la presión venosa en las piernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principio fundamental es la moderación, según el especialista entrevistado por Hello Magazine. Alternar entre sentarse, estar de pie y caminar brevemente es la pauta más saludable para proteger las piernas.

El doctor propone concentrar el tiempo sentado en actividades que requieran mayor atención y, en cambio, permanecer de pie en tareas más ligeras, como planificar o responder correos electrónicos. Además, aconseja incorporar pausas activas durante la jornada para facilitar la circulación y mitigar la presión sobre las venas.

Ejercicios para prevenir problemas venosos

Dentro de los ejercicios sugeridos por el doctor Ingles destacan los estiramientos sencillos, como tocar la punta de los pies, flexionar los tobillos o realizar sentadillas suaves. También recomienda aprovechar la pausa del almuerzo para caminar al aire libre, lo que beneficia el flujo sanguíneo y alivia la pesadez de las piernas.

Especialistas en circulación advierten sobre los riesgos de la posición estática prolongada en la oficina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el trabajo, pequeños movimientos como trasladar el peso de una pierna a otra, elevar los talones o girar los tobillos pueden resultar valiosos. Estas acciones, fáciles de incorporar sin alterar la rutina profesional, favorecen el retorno venoso y promueven el bienestar de las piernas.

Según el especialista consultado por el medio, mantener la circulación activa en la oficina es posible con hábitos sencillos y combinados de movimiento. Estos gestos diarios pueden contribuir eficazmente a la salud venosa, incluso en jornadas laborales con poco margen para pausas largas.