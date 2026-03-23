La influencia de Kate Middleton en la moda: de su look inspirado en Diana de Gales a las joyas históricas

Catherine, Princesa de Gales, asiste a un evento real luciendo una impresionante tiara de perlas y diamantes, un vestido verde esmeralda y una banda de gala. (Grosby)

Kate Middleton brilló en la cena de Estado ofrecida a la presidencia de Nigeria. La jornada quedó marcada por una elección de moda que trascendió lo puramente estético. En ese evento, la princesa de Gales lució un vestido largo de color verde esmeralda, de manga larga y tejido ligero, con falda plisada y cuello alto.

El atuendo se complementó con la Lover’s Knot Tiara, una de las joyas más emblemáticas de la historia real británica, pendientes colgantes de perlas y diamantes, una banda azul con ribetes rojos y blancos adornada con medallas, una insignia en forma de lazo blanco con una medalla en el pecho, el cabello en ondas sueltas y un clutch dorado brillante. El conjunto transmitía un estilo formal y ceremonial, propio de una gala real.

La tiara, los detalles del vestido y la composición del estilismo evocaban la memoria de Diana de Gales, reconocida como un icono de la moda internacional y una figura que redefinió el lenguaje visual de la realeza en la década de 1990.

La Princesa de Gales Catherine asiste a un evento real luciendo un vestido verde esmeralda, una tiara y condecoraciones, con una sonrisa radiante. (Grosby)

La Lover’s Knot Tiara en la moda real

La Lover’s Knot Tiara había sido creada en 1913 por Garrard, el primer joyero oficial de la Corona, por encargo de la reina Mary, quien se inspiró en una diadema del siglo XIX.

Esta joya, con sus nudos de amor y perlas colgantes, se convirtió en un símbolo de elegancia. Durante los años noventa, Lady Di la transformó en un emblema de su estilo, popularizándola más allá de los círculos reales y asociándola de forma indeleble a la imagen de una princesa moderna.

La pieza no solo representaba tradición y herencia, sino que también formaba parte de la narrativa de la moda real, donde cada joya y cada elección estilística adquirían un significado propio.

El regreso de la histórica joya al centro de las miradas redefine la moda real y sitúa a la princesa de Gales como sucesora natural del legado de Diana en la realeza (WireImage)

El protocolo, la moda y el legado estético

En la moda de la realeza, el protocolo dictaba cada detalle. La elección de la Lover’s Knot Tiara por Kate Middleton respondía a una lógica de continuidad y respeto, pero también a la necesidad de proyectar una imagen moderna y cercana.

El vestido verde, interpretado como un guiño diplomático hacia Nigeria, y las joyas históricas, creaban un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo.

El acto de portar la tiara de Diana funcionaba como un gesto de homenaje y una confirmación del papel de Kate como heredera de una tradición visual y simbólica.

La elección de la icónica tiara de Diana y un vestido verde esmeralda distingue a la princesa de Gales en una velada (REUTERS)

Antes de esa velada, Kate Middleton ya había recurrido a la Lover’s Knot Tiara en eventos diplomáticos de alto perfil.

En cada ocasión, la moda ocupó un lugar central como vehículo de diplomacia visual y reafirmación de su figura como referente internacional.

El sofisticado estilismo de Kate Middleton, coronado por la histórica Lover’s Knot Tiara, la consolida como un ícono de la moda internacional (REUTERS)

Kate Middleton, un ícono de la moda real y otros looks icónicos

La princesa de Gales logró resignificar el accesorio, alejándose de la simple imitación y dotándolo de una nueva narrativa estética.

Con un enfoque más sobrio y contemporáneo, Kate construyó una identidad propia, utilizando la moda como herramienta de poder y como reflejo de una evolución generacional dentro de la monarquía.

Kate Middleton asistió a la alfombra roja con un vestido de lentejuelas doradas y capa integrada (CAMERA PRESS)

En una alfombra roja de “No Time To Die” World Premiere at Royal Albert Hall, llevó un vestido largo de tejido translúcido en tono beige cubierto de lentejuelas doradas y plateadas.

El diseño tenía hombreras marcadas y una capa integrada que caía desde los hombros hasta el suelo. Combinó el atuendo con pendientes dorados de gran tamaño y lució el cabello recogido en un moño voluminoso.

Kate Middleton aplaudió durante un evento luciendo un vestido camisero marfil con cinturón y falda plisada (Instagram)

Para Wimbledon, optó por un vestido camisero de manga corta y color marfil, con cinturón ancho y falda plisada. El diseño presentaba bolsillos frontales con solapa y botones grandes.

Llevó el cabello suelto con ondas suaves, un reloj metálico y una pulsera delgada en la muñeca derecha.

La princesa visitó una institución con un abrigo naranja de estampado geométrico sobre prendas verde oliva (PA Images)

En una visita institucional, la princesa vistió un abrigo largo de estampado geométrico en tonos naranja y burdeos sobre un suéter de cuello alto verde oliva y pantalones del mismo tono.

El abrigo llevó solapas anchas y cierre de botones. Completó el conjunto con zapatos oscuros de punta y el cabello recogido hacia atrás.

Kate Middleton caminó vestida con un conjunto azul marino de doble botonadura y sombrero a juego (Instagram)

Durante otra aparición pública, durante el Día de la Commonwealth, lució un vestido midi azul marino de doble botonadura, solapa ancha y falda plisada.

Combinó el vestido con un sombrero amplio decorado con lazo, un bolso pequeño y zapatos de tacón en el mismo tono. Llevó un collar de perlas de varias vueltas y pendientes colgantes discretos.