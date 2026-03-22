¿Queda tiempo para la amistad? El desafío de sostener vínculos profundos en la era de la hiperconectividad

La calidad de las relaciones personales puede ser determinante para la longevidad y la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hiperconectividad y la presión por la productividad plantean un interrogante central: ¿es posible sostener amistades profundas y significativas en la actualidad?

Lejos parecen haber quedado los años en que las personas compartían el día a día con sus amistades. Hoy, la amistad adulta está marcada por agendas apretadas, donde los amigos se encuentran esporádicamente para resumir sus vidas en lugar de compartir tiempo de forma continua. Se basa en encuentros breves y planificados para intercambiar resúmenes de meses de trabajo, pareja o problemas, priorizando el relato sobre la convivencia.

Expertas consultadas por Infobae coincidieron en que la velocidad cotidiana empuja los vínculos hacia lo superficial, mientras que la evidencia científica destaca la importancia de la amistad para la salud y el bienestar.

La amistad en la era de la productividad

La sobrecarga laboral y la hiperconectividad reducen el tiempo disponible para los vínculos personales (Freepik)

Para la licenciada en Psicología María Agustina Capurro (MN 69748), el ritmo actual “empuja muchas veces los vínculos hacia lo funcional”. “Nos vemos cuando se puede, hablamos rápido, y sin darnos cuenta las amistades quedan atrapadas en la misma lógica de productividad que organiza lo que ´hay que hacer´: el trabajo y las obligaciones”. La especialista sostuvo que la amistad “no responde a esa lógica. Es un lazo que necesita tiempo, presencia y disponibilidad para que algo del encuentro ocurra”.

Con ella coincidió la consultora psicológica y terapeuta Valeria Roca, para quien “el vértigo al que se exponen las personas en la actualidad es un detractor de este tipo de relaciones. A este fenómeno se lo denomina catch up culture, que significa actualizarse, ponerse al día. “En vez de compartir la vida, la actualizamos”, analizó. Según ella, esto afecta la profundidad de las amistades, que requieren tiempo y experiencias compartidas para consolidarse.

En este punto, la doctora en Psicología, especialista en clínica, docencia e Investigación en Psicoterapia orientada en Mindfulness Mariam Holmes (MP 20.463) explicó que la aceleración contemporánea deja poco espacio para los tiempos relacionales. “La sobrecarga laboral, la hiperconectividad y la cultura de la productividad dejan poco espacio para los tiempos relacionales que requieren presencia, escucha y disponibilidad emocional. Las amistades profundas se construyen en espacios de encuentro sostenido”.

Tecnología: puente y obstáculo

La tecnología facilita el contacto, pero no reemplaza la riqueza de la interacción presencial (Freepik)

La tecnología ocupa un lugar ambivalente en la dinámica de las amistades actuales. “La tecnología ayuda a sostener el contacto, pero no reemplaza el encuentro”, advirtió Capurro. Permite mantener la comunicación y el acompañamiento a distancia, pero solo el encuentro presencial robustece los lazos.

Roca insistió sobre la trampa de la conectividad: “La tecnología por supuesto que es muy facilitadora en muchos aspectos, pero la trampa radica en que saber de otro no significa conocerlo. Más información, menos conocimiento es lo que la tecnología genera en los vínculos. Más amigos conectados y menos amistades sostenidas, profundas y continuas”.

Holmes definió el efecto como ambivalente: “La tecnología facilita mantener el contacto y sostener vínculos a distancia que antes se habrían debilitado. Sin embargo, cuando reemplaza sistemáticamente los espacios de encuentro presencial, puede empobrecer la calidad del vínculo. Las interacciones digitales tienden a reducir la riqueza emocional de la comunicación”.

Cuáles son los pilares de una amistad duradera

El contacto presencial sigue siendo insustituible para la construcción de lazos profundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especialistas consultadas coincidieron en que la amistad significativa se sostiene sobre pilares como la confianza, el respeto, la empatía, la autenticidad y el apoyo incondicional. Capurro remarcó que “las personas que construyen lazos de amistad habitan esa categoría vincular no solo porque comparten algo sino porque son con ese otro con quien se comparte trayecto vital, simultaneidad, unión, respeto y también diferencias”.

Roca señaló que un amigo “debería ser la pausa a nuestro caos mental”, al tiempo que agregó que la amistad “genera sentido de pertenencia, favorece el bienestar social y permite contar con alguien que nos permite ser escuchados, comprendidos y ante todo nos brinda un apoyo en los principales pilares que afecta nuestra emocionalidad”.

Para Holmes, la durabilidad de los vínculos “no depende tanto de la frecuencia de contacto como de la calidad de la presencia, de la capacidad de estar realmente disponible cuando el otro lo necesita. Las amistades significativas comparten características que la investigación ha identificado de forma consistente: confianza, reciprocidad, autenticidad y disponibilidad emocional”.

Cómo priorizar la amistad en el mundo actual

La priorización de las obligaciones laborales limita el tiempo disponible para cultivar amistades profundas y sostenidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de equilibrar la vida laboral, personal y social aparece como uno de los grandes obstáculos para la amistad. Holmes propuso “intencionalizar los espacios de encuentro, del mismo modo que se agenda cualquier otro compromiso importante. Programar encuentros, sostener rituales relacionales —como comidas compartidas o caminatas periódicas— y limitar la hiperdisponibilidad laboral son prácticas concretas que ayudan a preservar estos vínculos”.

Roca consideró necesario enseñar el valor del contacto presencial, especialmente a las nuevas generaciones. “Tener amigos virtuales no reemplaza la profundidad de una amistad. Tenemos que poner una pausa para aprender y enseñar a los menores que el contacto presencial no se reemplaza con el virtual”. En este sentido, Capurro enfatizó que “la amistad se configura y se ubica de forma diversa en cada historia singular, así como en los diferentes momentos de la vida y por tanto el equilibrio y la posibilidad de sostener cierta presencia es en cada caso diferente”.

Amistad y salud mental: qué dice la evidencia científica

La inversión temprana y constante en relaciones personales genera beneficios acumulativos en la salud y el bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con un estudio reciente de la Universidad de Cornell, citado en una nota previa de Infobae, la calidad de las relaciones personales puede ser tan decisiva para la longevidad como la genética o el estilo de vida. El informe señala que mantener amistades sólidas y una red social amplia fortalece la salud cerebral y ralentiza el envejecimiento biológico, influyendo directamente en los procesos celulares. El concepto de “ventaja social acumulativa” resalta que la suma de apoyos sociales desde la infancia fortalece los mecanismos biológicos que modulan el envejecimiento.

Según la evidencia, la solidez y el mantenimiento de los vínculos a lo largo del tiempo son factores determinantes para una vida prolongada y saludable. Las amistades sólidas contribuyen a reducir la inflamación y el riesgo de enfermedades cardíacas y neurodegenerativas.

La soledad como desafío global

La OMS alerta sobre las graves consecuencias económicas y sociales del aislamiento social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el final, cabe destacar que el informe mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revela que uno de cada seis habitantes del planeta padece soledad, una problemática que genera importantes consecuencias para la salud física y mental. Se estima que la soledad provoca más de 871.000 muertes al año, además de afectar especialmente a jóvenes y adultos mayores. “Las conexiones sociales fuertes pueden llevar a una mejor salud y una vida más larga”, subraya el documento.

El organismo internacional advierte que la soledad y el aislamiento social, si no se abordan, seguirán costando a la sociedad miles de millones en atención médica, educación y empleo.

“Las amistades no necesitan ser masivas, ni necesariamente configurarse en grandes grupos, muchas veces es un otro/a significativo que es parte de la red que es de cuidado pero también de diversión, distensión, complicidad e intimidad que sostienen la vida psíquica”, señaló Capurro.

Holmes subrayó la dimensión crucial de los lazos personales: “Los vínculos significativos tienen un impacto profundo en la salud mental. Estudios longitudinales en psicología y epidemiología social muestran que la calidad de las relaciones cercanas es uno de los predictores más robustos de bienestar psicológico, longevidad y salud física”. Y tras advertir que “algunas investigaciones encontraron que el sentimiento de soledad crónica puede ser un factor de riesgo para la salud incluso más influyente que variables clásicas como la obesidad o el riesgo cardiovascular”, remarcó que “la soledad sostenida se asocia con mayores niveles de estrés fisiológico, inflamación sistémica, deterioro cognitivo y mayor riesgo de depresión”.

Y concluyó: “A largo plazo, la erosión de los vínculos sociales puede generar un círculo problemático: mayor estrés, menor resiliencia emocional y una creciente sensación de aislamiento. Por el contrario, cultivar amistades significativas funciona como un amortiguador psicológico frente a la adversidad y contribuye a una vida con mayor sentido y bienestar”.