Receta de souffle de zucchini, rápida y fácil

Un bocado esponjoso y verde, de aroma casero, sale del horno y conquista incluso a quienes desconfían del zucchini.
El soufflé de zucchini, rápido y fácil de preparar, es el plato preferido para quienes buscan “algo liviano” en reuniones familiares, especialmente durante la primavera y el verano, cuando los zapallitos y zucchinis frescos abundan en las quintas y verdulerías. Su textura aireada y sabor suave facilitan que grandes y chicos incorporen vegetales a la dieta diaria.
Durante la temporada cálida, los mercados y verdulerías ofrecen una amplia variedad de zucchinis y zapallitos, lo que favorece la presencia de recetas a base de estos vegetales en las mesas familiares. Gracias a su versatilidad, el soufflé puede servirse como entrada, guarnición o incluso como plato principal acompañado de una ensalada fresca. Este plato admite variantes con quesos, cebolla salteada o especias, y se adapta a los gustos de cada familia, según los vegetales de estación disponibles.
En la cocina argentina, este soufflé aparece habitualmente como guarnición en almuerzos domingueros o como entrada tibia en encuentros distendidos. Su popularidad responde a su rendimiento, accesibilidad y facilidad para incorporar verduras de manera práctica y atractiva. En los últimos años, la tendencia a elegir preparaciones simples y con ingredientes frescos ha hecho que platos como el soufflé de zucchini tengan mayor presencia en los hogares y contribuyan a aumentar el consumo de vegetales en la alimentación cotidiana.
Receta de soufflé de zucchini
El soufflé de zucchini es una preparación salada y aireada, hecha con zucchinis rallados, huevos, queso y un toque de harina o pan rallado. La mezcla se hornea hasta que sube y queda dorada en la superficie, mientras que el interior conserva una textura liviana y cremosa. Esta receta es ideal para quienes buscan opciones sencillas y nutritivas para sumar más vegetales a la mesa diaria.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 3 zucchinis medianos (aprox. 600 gr)
- 1 cebolla chica
- 3 huevos
- 100 gr de queso rallado (tipo reggianito o pategrás)
- 3 cucharadas de harina común (puede reemplazarse por pan rallado)
- 100 cc de leche
- 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
- Sal y pimienta, a gusto
- 1 pizca de nuez moscada (opcional)
- Manteca, cantidad necesaria (para enmantecar la fuente)
Cómo hacer soufflé de zucchini, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C (fuerte). Enmantecar una fuente mediana para horno.
- Lavar y rallar los zucchinis con cáscara. Colocar en un colador, salar y dejar escurrir 10 minutos para que larguen líquido. Presionar bien para quitar el exceso de agua.
- Picar la cebolla bien fina. Dorar en una sartén con el aceite hasta que esté transparente. Dejar enfriar levemente.
- En un bol grande, batir los huevos junto con la leche. Agregar el queso rallado, la harina, la nuez moscada, sal y pimienta.
- Incorporar los zucchinis bien escurridos y la cebolla rehogada. Mezclar hasta integrar todo.
- Volcar la preparación en la fuente. Llevar al horno y cocinar 25 minutos o hasta que esté dorado y al pinchar con un palillo, salga seco.
- Servir caliente o tibio. No abrir el horno antes de los 20 minutos para que no se baje.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 9 gr
- Carbohidratos: 12 gr
- Proteínas: 11 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapado, dura hasta 3 días. Puede congelarse por hasta 2 meses, aunque al descongelar puede perder algo de textura.