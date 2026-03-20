Receta de souffle de zucchini, rápida y fácil

El soufflé de zucchini destaca como receta fácil y rápida para incorporar verduras frescas en la alimentación diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un bocado esponjoso y verde, de aroma casero, sale del horno y conquista incluso a quienes desconfían del zucchini.

El soufflé de zucchini, rápido y fácil de preparar, es el plato preferido para quienes buscan “algo liviano” en reuniones familiares, especialmente durante la primavera y el verano, cuando los zapallitos y zucchinis frescos abundan en las quintas y verdulerías. Su textura aireada y sabor suave facilitan que grandes y chicos incorporen vegetales a la dieta diaria.

Durante la temporada cálida, los mercados y verdulerías ofrecen una amplia variedad de zucchinis y zapallitos, lo que favorece la presencia de recetas a base de estos vegetales en las mesas familiares. Gracias a su versatilidad, el soufflé puede servirse como entrada, guarnición o incluso como plato principal acompañado de una ensalada fresca. Este plato admite variantes con quesos, cebolla salteada o especias, y se adapta a los gustos de cada familia, según los vegetales de estación disponibles.

En la cocina argentina, este soufflé aparece habitualmente como guarnición en almuerzos domingueros o como entrada tibia en encuentros distendidos. Su popularidad responde a su rendimiento, accesibilidad y facilidad para incorporar verduras de manera práctica y atractiva. En los últimos años, la tendencia a elegir preparaciones simples y con ingredientes frescos ha hecho que platos como el soufflé de zucchini tengan mayor presencia en los hogares y contribuyan a aumentar el consumo de vegetales en la alimentación cotidiana.

Receta de soufflé de zucchini

El soufflé de zucchini se adapta a diferentes ocasiones; puede servirse como entrada, guarnición o plato principal con ensaladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El soufflé de zucchini es una preparación salada y aireada, hecha con zucchinis rallados, huevos, queso y un toque de harina o pan rallado. La mezcla se hornea hasta que sube y queda dorada en la superficie, mientras que el interior conserva una textura liviana y cremosa. Esta receta es ideal para quienes buscan opciones sencillas y nutritivas para sumar más vegetales a la mesa diaria.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

3 zucchinis medianos (aprox. 600 gr)

1 cebolla chica

3 huevos

100 gr de queso rallado (tipo reggianito o pategrás)

3 cucharadas de harina común (puede reemplazarse por pan rallado)

100 cc de leche

2 cucharadas de aceite de girasol o maíz

Sal y pimienta, a gusto

1 pizca de nuez moscada (opcional)

Manteca, cantidad necesaria (para enmantecar la fuente)

Cómo hacer soufflé de zucchini, paso a paso

Precalentar el horno a 200°C (fuerte). Enmantecar una fuente mediana para horno. Lavar y rallar los zucchinis con cáscara. Colocar en un colador, salar y dejar escurrir 10 minutos para que larguen líquido. Presionar bien para quitar el exceso de agua. Picar la cebolla bien fina. Dorar en una sartén con el aceite hasta que esté transparente. Dejar enfriar levemente. En un bol grande, batir los huevos junto con la leche. Agregar el queso rallado, la harina, la nuez moscada, sal y pimienta. Incorporar los zucchinis bien escurridos y la cebolla rehogada. Mezclar hasta integrar todo. Volcar la preparación en la fuente. Llevar al horno y cocinar 25 minutos o hasta que esté dorado y al pinchar con un palillo, salga seco. Servir caliente o tibio. No abrir el horno antes de los 20 minutos para que no se baje.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 12 gr

Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, dura hasta 3 días. Puede congelarse por hasta 2 meses, aunque al descongelar puede perder algo de textura.