Calabacines a la scapece: un clásico napolitano perfecto como guarnición para el verano

Una receta sencilla, sabrosa y con el toque ácido justo para acompañar cualquier plato veraniego

Sofia Avendaño

Sofia Avendaño

Calabacines a la scapece: un clásico napolitano perfecto como guarnición para el verano

El frescor y la acidez única de los calabacines a la scapece conquistan paladares en toda Italia: son un clásico estival ideal para abrir cualquier menú mediterráneo. Esta preparación, originaria de la región de Nápoles, transforma el sencillo calabacín en una explosión de sabor gracias a una marinada de vinagre, ajo y abundante menta fresca.

La receta de calabacines a la scapece (o “zucchine alla scapece”) condensa la esencia de la huerta napolitana con una técnica que aproxima el escabeche clásico español, aunque usando solo vinagre y hierbas frescas. Tradicionalmente se sirve como antipasto o guarnición, y su característico toque ácido y aromático la hace perfecta para maridar con pescados a la parrilla, carnes asadas o sencillamente disfrutar sobre pan crujiente.

Esta receta convierte unos simples calabacines fritos en un bocado irresistible gracias a la marinada. La técnica consiste en freír las rodajas de calabacín y luego dejarlas reposar en una mezcla de vinagre, ajo y menta, lo que les aporta una textura fundente y un contraste intenso de sabores. El resultado son unos calabacines suaves, ligeramente ácidos y muy perfumados, ideales para cualquier época del año.

Calabacines a la scapece: un clásico napolitano perfecto como guarnición para el verano

Tiempo de preparación

  • Preparación de los ingredientes: 15 minutos
  • Fritura y escurrido: 20 minutos
  • Preparación de la marinada: 5 minutos
  • Macerado en frío: mínimo 2 horas
  • Tiempo total: alrededor de 2 horas y 40 minutos

Ingredientes

  • 500 g de calabacines
  • 50 g de vinagre de vino blanco
  • 30 g de aceite de oliva virgen extra
  • 2 dientes de ajo
  • 2 ramitas de menta fresca
  • Sal fina al gusto
  • Aceite de semillas para freír

Cómo hacer calabacines a la scapese, paso a paso

  1. Lava los calabacines y corta los extremos. Parte los calabacines en rodajas finas de unos 3 mm de grosor.
  2. Calienta abundante aceite de semillas en una sartén y fríe las rodajas de calabacín por tandas hasta dorarlas. Es crucial escurrirlos sobre papel absorbente para evitar que el plato resulte aceitoso.
  3. Pela y corta los dientes de ajo en láminas muy finas. Trocea la menta fresca.
  4. En un bol prepara la marinada: mezcla el aceite de oliva virgen extra, el vinagre, el ajo y la menta junto con una pizca de sal. Emulsiona bien la mezcla antes de usarla.
  5. Dispón las rodajas de calabacín en un recipiente amplio y vierte encima la marinada, procurando que todas queden impregnadas.
  6. Tapa el recipiente y deja reposar en el frigorífico al menos dos horas, permitiendo que los sabores penetren el calabacín.
  7. Sirve tus calabacines a la scapece fríos o a temperatura ambiente, como antipasto, guarnición o sobre pan tostado.

Esta receta da para 4 raciones como entrante o aperitivo.

Valor nutricional

  • Calorías: aprox. 90 kcal
  • Grasas totales: 7 g
  • Hidratos de carbono: 6 g
  • Fibra: 1,5 g
  • Proteínas: 2 g
  • Sodio: variable según la sal añadida
  • Vitaminas destacadas: A, C y folatos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los calabacines a la scapece se conservan en perfecto estado hasta 3 días en el frigorífico, guardados en un recipiente hermético. Se recomienda consumir fríos o templados.

