Calabacines a la scapece: un clásico napolitano perfecto como guarnición para el verano

El frescor y la acidez única de los calabacines a la scapece conquistan paladares en toda Italia: son un clásico estival ideal para abrir cualquier menú mediterráneo. Esta preparación, originaria de la región de Nápoles, transforma el sencillo calabacín en una explosión de sabor gracias a una marinada de vinagre, ajo y abundante menta fresca.

La receta de calabacines a la scapece (o “zucchine alla scapece”) condensa la esencia de la huerta napolitana con una técnica que aproxima el escabeche clásico español, aunque usando solo vinagre y hierbas frescas. Tradicionalmente se sirve como antipasto o guarnición, y su característico toque ácido y aromático la hace perfecta para maridar con pescados a la parrilla, carnes asadas o sencillamente disfrutar sobre pan crujiente.

Esta receta convierte unos simples calabacines fritos en un bocado irresistible gracias a la marinada. La técnica consiste en freír las rodajas de calabacín y luego dejarlas reposar en una mezcla de vinagre, ajo y menta, lo que les aporta una textura fundente y un contraste intenso de sabores. El resultado son unos calabacines suaves, ligeramente ácidos y muy perfumados, ideales para cualquier época del año.

Tiempo de preparación

Preparación de los ingredientes: 15 minutos

Fritura y escurrido: 20 minutos

Preparación de la marinada: 5 minutos

Macerado en frío: mínimo 2 horas

Tiempo total: alrededor de 2 horas y 40 minutos

Ingredientes

500 g de calabacines

50 g de vinagre de vino blanco

30 g de aceite de oliva virgen extra

2 dientes de ajo

2 ramitas de menta fresca

Sal fina al gusto

Aceite de semillas para freír

Cómo hacer calabacines a la scapese, paso a paso

Lava los calabacines y corta los extremos. Parte los calabacines en rodajas finas de unos 3 mm de grosor. Calienta abundante aceite de semillas en una sartén y fríe las rodajas de calabacín por tandas hasta dorarlas. Es crucial escurrirlos sobre papel absorbente para evitar que el plato resulte aceitoso. Pela y corta los dientes de ajo en láminas muy finas. Trocea la menta fresca. En un bol prepara la marinada: mezcla el aceite de oliva virgen extra, el vinagre, el ajo y la menta junto con una pizca de sal. Emulsiona bien la mezcla antes de usarla. Dispón las rodajas de calabacín en un recipiente amplio y vierte encima la marinada, procurando que todas queden impregnadas. Tapa el recipiente y deja reposar en el frigorífico al menos dos horas, permitiendo que los sabores penetren el calabacín. Sirve tus calabacines a la scapece fríos o a temperatura ambiente, como antipasto, guarnición o sobre pan tostado.

Esta receta da para 4 raciones como entrante o aperitivo.

Valor nutricional

Calorías: aprox. 90 kcal

Grasas totales: 7 g

Hidratos de carbono: 6 g

Fibra: 1,5 g

Proteínas: 2 g

Sodio: variable según la sal añadida

Vitaminas destacadas: A, C y folatos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los calabacines a la scapece se conservan en perfecto estado hasta 3 días en el frigorífico, guardados en un recipiente hermético. Se recomienda consumir fríos o templados.