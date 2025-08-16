Calabacines a la scapece: un clásico napolitano perfecto como guarnición para el verano

El frescor y la acidez única de los calabacines a la scapece conquistan paladares en toda Italia: son un clásico estival ideal para abrir cualquier menú mediterráneo. Esta preparación, originaria de la región de Nápoles, transforma el sencillo calabacín en una explosión de sabor gracias a una marinada de vinagre, ajo y abundante menta fresca.
La receta de calabacines a la scapece (o “zucchine alla scapece”) condensa la esencia de la huerta napolitana con una técnica que aproxima el escabeche clásico español, aunque usando solo vinagre y hierbas frescas. Tradicionalmente se sirve como antipasto o guarnición, y su característico toque ácido y aromático la hace perfecta para maridar con pescados a la parrilla, carnes asadas o sencillamente disfrutar sobre pan crujiente.
Esta receta convierte unos simples calabacines fritos en un bocado irresistible gracias a la marinada. La técnica consiste en freír las rodajas de calabacín y luego dejarlas reposar en una mezcla de vinagre, ajo y menta, lo que les aporta una textura fundente y un contraste intenso de sabores. El resultado son unos calabacines suaves, ligeramente ácidos y muy perfumados, ideales para cualquier época del año.
Tiempo de preparación
- Preparación de los ingredientes: 15 minutos
- Fritura y escurrido: 20 minutos
- Preparación de la marinada: 5 minutos
- Macerado en frío: mínimo 2 horas
- Tiempo total: alrededor de 2 horas y 40 minutos
Ingredientes
- 500 g de calabacines
- 50 g de vinagre de vino blanco
- 30 g de aceite de oliva virgen extra
- 2 dientes de ajo
- 2 ramitas de menta fresca
- Sal fina al gusto
- Aceite de semillas para freír
Cómo hacer calabacines a la scapese, paso a paso
- Lava los calabacines y corta los extremos. Parte los calabacines en rodajas finas de unos 3 mm de grosor.
- Calienta abundante aceite de semillas en una sartén y fríe las rodajas de calabacín por tandas hasta dorarlas. Es crucial escurrirlos sobre papel absorbente para evitar que el plato resulte aceitoso.
- Pela y corta los dientes de ajo en láminas muy finas. Trocea la menta fresca.
- En un bol prepara la marinada: mezcla el aceite de oliva virgen extra, el vinagre, el ajo y la menta junto con una pizca de sal. Emulsiona bien la mezcla antes de usarla.
- Dispón las rodajas de calabacín en un recipiente amplio y vierte encima la marinada, procurando que todas queden impregnadas.
- Tapa el recipiente y deja reposar en el frigorífico al menos dos horas, permitiendo que los sabores penetren el calabacín.
- Sirve tus calabacines a la scapece fríos o a temperatura ambiente, como antipasto, guarnición o sobre pan tostado.
Esta receta da para 4 raciones como entrante o aperitivo.
Valor nutricional
- Calorías: aprox. 90 kcal
- Grasas totales: 7 g
- Hidratos de carbono: 6 g
- Fibra: 1,5 g
- Proteínas: 2 g
- Sodio: variable según la sal añadida
- Vitaminas destacadas: A, C y folatos
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los calabacines a la scapece se conservan en perfecto estado hasta 3 días en el frigorífico, guardados en un recipiente hermético. Se recomienda consumir fríos o templados.