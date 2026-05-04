América Latina

Yamandú Orsi visitó el portaaviones USS Nimitz invitado por el embajador de Estados Unidos

El presidente de Uruguay destacó la “relación de años” que mantienen los dos países, al tiempo que el diplomático Lou Rinaldi destacó la “buena conexión” con gobierno

Guardar
El presidente uruguayo Yamandú Orsiviajó este sábado a visitar el portaaviones USS Nimitz junto al embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi (Embajada de Estados Unidos en Uruguay)
El presidente uruguayo Yamandú Orsiviajó este sábado a visitar el portaaviones USS Nimitz junto al embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi (Embajada de Estados Unidos en Uruguay)

El presidente uruguayo Yamandú Orsi viajó este sábado a visitar el portaaviones USS Nimitz, invitado por el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi. La actividad se dio en el marco de los ejercicios “Mares del Sur 2026” y la visita del mandatario se dio por la cercanía del portaaviones con la costa de Uruguay.

A su regreso, el presidente evaluó que su visita fue a algo “muy desconocido” que simplemente conocía a través de “la televisión o las películas”. “No hay otro contacto más que ese. Es una tecnología y una forma de concebir la defensa bastante diferente a lo que tenemos nosotros, a la infraestructura que tenemos por acá pero también a la visión geopolítica o a la dimensión de las cosas”, dijo el presidente Orsi en declaraciones a los medios públicos.

PUBLICIDAD

Consultado sobre la señal política que significa este viaje, el mandatario dijo que entre Uruguay y Estados Unidos hay una “relación de años” y sostuvo que es una muestra del “diálogo necesario permanente” que deben tener las naciones. Además, recordó que “hace no mucho tiempo” hubo una reunión de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de todo el continente en Estados Unidos para coordinar los principales problemas de la región.

Acá no hay un cambio. Quizás el cambio sea que por estar cerca invitan a los jefes de Estado a que estén”, expresó el presidente.

PUBLICIDAD

El presidente uruguayo Yamandú Orsi viajó este sábado a visitar el portaaviones USS Nimitz (@EPreve)
El presidente uruguayo Yamandú Orsi viajó este sábado a visitar el portaaviones USS Nimitz (@EPreve)

La visita de Orsi se dio después de la del argentino Javier Milei y la del chileno José Antonio Kast.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Uruguay dijo que su país no se va a “interponer” en el comercio de Uruguay.

“Solamente seguimos los procesos que hace Uruguay, que hace el mundo. Creo que lo que está haciendo el gobierno uruguayo está muy bien, estamos en buena conexión en este momento, en buenas relaciones. No hay ninguna situación preocupante para nosotros”, dijo Rinaldi.

Consultado sobre si Estados Unidos tiene la intención de tener una lista de países amigos y enemigos, el embajador dijo: “No, yo creo que no. De ninguna manera. Yo estoy aquí para fortalecer al Uruguay (…) Vamos a trabajar juntos lo mejor que podemos”.

El comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, Carlos Sardiello, explicó que el despliegue “ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas” de las naciones “socias en todo el dominio marítimo”, según consta en su página web.

Yamandú Orsi junto al embajador Lou Rinaldi (@EPreve)
Yamandú Orsi junto al embajador Lou Rinaldi (@EPreve)

“Despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un ejemplo brillante de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes”, señaló.

El caso también tuvo repercusiones políticas en Uruguay.

La visita generó molestia en el opositor Partido Nacional. El diputado Federico Casaretto señaló que el viaje de Orsi implica una violación de la Constitución. “El gobierno omitió enviar al Parlamento la solicitud de venia para que ingresara esta aeronave militar extranjera a territorio nacional”, escribió en un mensaje en la red social X.

Infografía que muestra el portaaviones USS Nimitz en el mar con banderas de Argentina y Estados Unidos, junto a ilustraciones del presidente Milei y su comitiva.
El presidente Javier Milei y funcionarios argentinos visitaron el portaaviones nuclear USS Nimitz en aguas del país, en el marco de los ejercicios Southern Seas 2026, fortaleciendo la cooperación bilateral con Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tuvimos sesión de Diputados el martes y del Senado el jueves, donde perfectamente lo podríamos haber tratado y aprobado. El gobierno del Frente Amplio optó por violar la Constitución de la República”, agregó.

El 30 de abril, Milei viajó al portaaviones nuclear USS Nimitz para participar de una actividad conjunta organizada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 que se desarrollan en el Atlántico Sur. El presidente partió desde Aeroparque a las 10 de la mañana y aterrizó en la cubierta del buque una hora y media más tarde; volviéndose para el continente cuatro horas después.

Temas Relacionados

UruguayYamandú OrsiLou RinaldiEstados UnidosUSS Nimitz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se equivocó de chat: Quería amenazar a la Asamblea Legislativa, lo envió a la Defensoría salvadoreña y pasará 10 años en prisión

Las autoridades judiciales establecieron que el mensaje remitido por WhatsApp ocasionó el desalojo preventivo en edificios oficiales y una operación especializada por parte de la policía y el Ministerio Público

Se equivocó de chat: Quería amenazar a la Asamblea Legislativa, lo envió a la Defensoría salvadoreña y pasará 10 años en prisión

La tasa de desocupación entre jóvenes costarricenses se mantiene entre las más altas de la OCDE

Un informe reciente de organizaciones internacionales alerta sobre la brecha en la participación de menores de 25 años en el mercado laboral nacional, con valores que casi duplican la media del bloque económico

La tasa de desocupación entre jóvenes costarricenses se mantiene entre las más altas de la OCDE

Régimen de Daniel Ortega incrementa la presión contra la Iglesia Católica en Nicaragua

Las autoridades han aumentado las restricciones sobre las actividades religiosas mediante operativos diarios y control de eventos, situación que ha provocado salidas forzadas de integrantes de la Iglesia y condiciones económicas más difíciles para las parroquias

Régimen de Daniel Ortega incrementa la presión contra la Iglesia Católica en Nicaragua

Comercios en Panamá obvian otorgarle los beneficios que corresponden a los jubilados

Las faltas más graves están vinculadas a la aplicación de la tasa de interés, y a irregularidades en préstamos personales y comerciales

Comercios en Panamá obvian otorgarle los beneficios que corresponden a los jubilados

En fotos: Las actividades por el Día Mundial de Star Wars toman espacios culturales de San Salvador

Un homenaje que combinó música, diversión e identidad local cambió el rostro de la ciudad. El evento marcó un antes y después para el acceso gratuito al entretenimiento

En fotos: Las actividades por el Día Mundial de Star Wars toman espacios culturales de San Salvador
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estos son los mejores planes de mayo en Madrid, Barcelona y Sevilla: de las Fiestas de San Isidro a conciertos gratuitos

Estos son los mejores planes de mayo en Madrid, Barcelona y Sevilla: de las Fiestas de San Isidro a conciertos gratuitos

El precio del alquiler cae en Barcelona un 7,6% y Madrid sigue siendo la provincia más cara, según Idealista

Temblor hoy 4 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Cuál es el precio máximo al que puede llegar el dólar en mayo sin que intervenga el BCRA, según la banda cambiaria

Buscan a una niña de cinco años sustraída por su familia biológica en un punto de encuentro en Oviedo

INFOBAE AMÉRICA

Financial Times: Vladimir Putin se refugia por temor a un asesinato

Financial Times: Vladimir Putin se refugia por temor a un asesinato

EN VIVO: Estados Unidos quiere garantizar el paso por Ormuz mientras Irán mantiene el bloqueo y amenaza con ataques

El menú secreto de la reina Isabel II: los rituales, las reglas y la historia detrás de su plato más insólito

El futbolista que renunció a jugar un Mundial para luchar por la independencia de Argelia: “Llevábamos a cabo una causa”

El régimen de Irán amenazó con atacar a “cualquier fuerza armada extranjera” que intente acercarse o entrar al estrecho de Ormuz

ENTRETENIMIENTO

“Leyendas”: la nueva serie británica basada en un caso real

“Leyendas”: la nueva serie británica basada en un caso real

Kris Jenner habló sobre su cirugía estética y enfrentó a los críticos: “Buscaba un resultado natural, no cambiar todo mi rostro”

Que la Fuerza te acompañe: historia, curiosidades y secretos detrás del Día de Star Wars

Liderar con humildad y humor: el método que Jason Sudeikis y Steve Carell llevan a los sets de televisión

Kevin Hart revela su nueva obsesión con el golf y lanza críticas sin filtro a Hollywood