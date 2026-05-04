Yamandú Orsi visitó el portaaviones USS Nimitz invitado por el embajador de Estados Unidos

El presidente uruguayo Yamandú Orsiviajó este sábado a visitar el portaaviones USS Nimitz junto al embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi (Embajada de Estados Unidos en Uruguay)

El presidente uruguayo Yamandú Orsi viajó este sábado a visitar el portaaviones USS Nimitz, invitado por el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi. La actividad se dio en el marco de los ejercicios “Mares del Sur 2026” y la visita del mandatario se dio por la cercanía del portaaviones con la costa de Uruguay.

A su regreso, el presidente evaluó que su visita fue a algo “muy desconocido” que simplemente conocía a través de “la televisión o las películas”. “No hay otro contacto más que ese. Es una tecnología y una forma de concebir la defensa bastante diferente a lo que tenemos nosotros, a la infraestructura que tenemos por acá pero también a la visión geopolítica o a la dimensión de las cosas”, dijo el presidente Orsi en declaraciones a los medios públicos.

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Consultado sobre la señal política que significa este viaje, el mandatario dijo que entre Uruguay y Estados Unidos hay una “relación de años” y sostuvo que es una muestra del “diálogo necesario permanente” que deben tener las naciones. Además, recordó que “hace no mucho tiempo” hubo una reunión de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de todo el continente en Estados Unidos para coordinar los principales problemas de la región.

“Acá no hay un cambio. Quizás el cambio sea que por estar cerca invitan a los jefes de Estado a que estén”, expresó el presidente.

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El presidente uruguayo Yamandú Orsi viajó este sábado a visitar el portaaviones USS Nimitz (@EPreve)

La visita de Orsi se dio después de la del argentino Javier Milei y la del chileno José Antonio Kast.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Uruguay dijo que su país no se va a “interponer” en el comercio de Uruguay.

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“Solamente seguimos los procesos que hace Uruguay, que hace el mundo. Creo que lo que está haciendo el gobierno uruguayo está muy bien, estamos en buena conexión en este momento, en buenas relaciones. No hay ninguna situación preocupante para nosotros”, dijo Rinaldi.

Consultado sobre si Estados Unidos tiene la intención de tener una lista de países amigos y enemigos, el embajador dijo: “No, yo creo que no. De ninguna manera. Yo estoy aquí para fortalecer al Uruguay (…) Vamos a trabajar juntos lo mejor que podemos”.

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El comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos, Carlos Sardiello, explicó que el despliegue “ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas” de las naciones “socias en todo el dominio marítimo”, según consta en su página web.

Yamandú Orsi junto al embajador Lou Rinaldi (@EPreve)

“Despliegues como este demuestran nuestro compromiso inquebrantable para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable. Esta misión es un ejemplo brillante de nuestra dedicación a fortalecer las alianzas marítimas, generar confianza y trabajar juntos para contrarrestar las amenazas comunes”, señaló.

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El caso también tuvo repercusiones políticas en Uruguay.

La visita generó molestia en el opositor Partido Nacional. El diputado Federico Casaretto señaló que el viaje de Orsi implica una violación de la Constitución. “El gobierno omitió enviar al Parlamento la solicitud de venia para que ingresara esta aeronave militar extranjera a territorio nacional”, escribió en un mensaje en la red social X.

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El presidente Javier Milei y funcionarios argentinos visitaron el portaaviones nuclear USS Nimitz en aguas del país, en el marco de los ejercicios Southern Seas 2026, fortaleciendo la cooperación bilateral con Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tuvimos sesión de Diputados el martes y del Senado el jueves, donde perfectamente lo podríamos haber tratado y aprobado. El gobierno del Frente Amplio optó por violar la Constitución de la República”, agregó.

El 30 de abril, Milei viajó al portaaviones nuclear USS Nimitz para participar de una actividad conjunta organizada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 que se desarrollan en el Atlántico Sur. El presidente partió desde Aeroparque a las 10 de la mañana y aterrizó en la cubierta del buque una hora y media más tarde; volviéndose para el continente cuatro horas después.

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