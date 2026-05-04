Sociedad

Calendario 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo después del 1 de Mayo

El cronograma oficial detalla que el mes de mayo estará marcado por otra jornada de descanso tras el feriado por el Día de los Trabajadores

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Vista trasera de una mujer con sombrero cargando un bolso marrón, un enfriador azul y toallas de playa en el baúl abierto de un SUV verde dentro de un garaje.
El calendario dio a conocer cual será el próximo fin de semana largo en 2026 después del 1 de mayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario oficial de feriados 2026 publicado por la Presidencia de la Nación, permite a ciudadanos, empresas y el sector turístico anticipar sus actividades. Según la normativa vigente, la Ley 27.399 y las resoluciones complementarias, el cronograma incorpora feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos, todos actualizados anualmente en los portales gubernamentales.

Tras el fin de semana largo después del 1º de mayo, el siguiente será del sábado 23 al lunes 25 de mayo de 2026. De acuerdo con el Gobierno nacional, el lunes 25 se conmemora el Día de la Revolución de Mayo, un feriado inamovible que, al caer en lunes, permitirá a trabajadores y estudiantes disfrutar de tres días consecutivos de descanso en todo el país.

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Cuando es el próximo feriado

El próximo feriado será el lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo. Esta fecha representa uno de los seis feriados inamovibles del año, según lo establecido por la Ley 27.399, y garantiza un fin de semana largo que abarca desde el sábado 23 hasta el lunes 25 de mayo.

En 2026, el calendario oficial, disponible en el portal de la Presidencia de la Nación, detalla que mayo contará con dos fines de semana largos: el primero, por el Día del Trabajador, y el segundo, por la conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810. La normativa también prevé días no laborables con fines turísticos, aunque el próximo descanso obligatorio será el del 25 de mayo.

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La diferencia entre feriado y día no laborable radica en la obligatoriedad: los feriados nacionales implican el cese de actividades para todos los sectores, mientras que los días no laborables dependen de la decisión del empleador. En ambos casos, las condiciones laborales y de remuneración están reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo y el régimen especial para feriados puente.

El Día de la Revolución de Mayo recuerda la formación de la Primera Junta en 1810, un hecho clave en la historia argentina (Wikipedia)
El Día de la Revolución de Mayo recuerda la formación de la Primera Junta en 1810, un hecho clave en la historia argentina (Wikipedia)

Qué se celebra el 25 de mayo

En Argentina, cada 25 de mayo se conmemora la Revolución de Mayo de 1810, considerada el inicio del proceso de independencia nacional. De acuerdo con la información oficial publicada por la Casa Rosada, ese día se constituyó la Primera Junta de Gobierno en Buenos Aires, tras la renuncia del virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros.

La formación de la Primera Junta, presidida por Cornelio Saavedra e integrada por figuras como Mariano Moreno, Juan José Paso, Manuel Belgrano y otros, marcó el primer paso hacia la emancipación del Virreinato del Río de la Plata respecto del dominio español. El contexto, según la Presidencia de la Nación, estuvo signado por la crisis política en España, la invasión napoleónica y el deseo de autogobierno entre los criollos de Buenos Aires.

La Revolución de Mayo es recordada como el hito fundacional de la Argentina, motivo por el cual el 25 de mayo se celebra en todo el país recordando los eventos de aquel día que sembraron las bases para el nacimiento de nuestro país.

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Proximo feriado: 25 de Mayo

Día de la Revolución de Mayo

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Cómo sigue el calendario de feriados 2026

Luego del 25 de mayo, el calendario oficial prevé varios feriados y fines de semana largos durante el resto del año, distribuidos entre fechas patrias, conmemoraciones históricas y días no laborables. El cronograma incluye:

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladable, se celebra el lunes por el 17/06) 
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (inamovible) 
  • 9 de julio: Día de la Independencia (inamovible) 
  • 10 de julio: Día no laborable con fines turísticos 
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (trasladable) 
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable) 
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable, por el 20/11) 
  • 7 de diciembre: Día no laborable con fines turísticos 
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (inamovible) 
  • 25 de diciembre: Navidad (inamovible)

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