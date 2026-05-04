Ansiedad posparto y pensamientos intrusivos: qué sienten las madres primerizas y cómo afrontarlo, según especialistas

El pódcast Rattled de Good Inside aborda el impacto emocional de la maternidad y la paternidad primeriza en padres y madres (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pódcast Rattled, producido por Good Inside, propone un espacio donde madres y padres conversan sobre los desafíos emocionales de la paternidad primeriza. En su episodio inaugural, la conductora Becky Kennedy recibió a Caro Chambers, escritora y mamá de cuatro hijos, y Leah Smart, consultora ejecutiva y madre primeriza, quienes compartieron sus experiencias personales ante los cambios de la llegada de un hijo.

Las invitadas y la conductora analizaron temas poco tratados como la ansiedad posparto, los pensamientos intrusivos y las dudas frecuentes en los primeros días de crianza. A través de relatos y aportes profesionales, el pódcast remarcó que experimentar miedos, emociones intensas o pensamientos incómodos forma parte del proceso de adaptación y no condiciona la calidad del cuidado parental.

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Becky Kennedy subrayó que la llegada de un hijo implica un cambio profundo e irreversible, que va mucho más allá de cualquier preparación previa. Para ilustrarlo, Caro Chambers relató cómo la maternidad transformó por completo su rutina y su forma de entender la productividad, obligándola a adaptarse a una realidad para la que, según admitió, nadie la había preparado.

Becky Kennedy, conductora de Rattled, enfatiza que la transformación personal inicia desde el nacimiento del primer hijo (YouTube: Good Inside)

Impacto emocional de los primeros días de maternidad

Chambers rememoró el desconcierto físico y emocional de las primeras semanas. “Miraba a mi bebé y me preguntaba si realmente sabría cuidarlo cuando lloraba. Los cambios en mi cuerpo eran inesperados. No tenía idea de que algo como la incontinencia —pérdida de control de la vejiga bastante común por el debilitamiento muscular tras el parto— llegaría tras el parto”, contó.

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La conductora intervino sobre las dudas profundas que surgen en la maternidad reciente al destacar: “Una gran parte de los primeros días como madre es entender qué te pasó a ti, no solo al bebé”.

Chambers describió sensaciones de “fracaso” y saturación mental al comparar su vida previa con la exigencia de la maternidad. “Me preguntaba si estaba lista para cambiar mi vida de manera total y que alguien dependiera de mí todo el tiempo”, relató.

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Además, manifestó que el temor a que esas sensaciones negativas duraran “para siempre” aumentaba la angustia. “El miedo de sentirme inadecuada permanentemente es aterrador y asfixiante en la nueva maternidad”, admitió.

No obstante, distinguir entre etapas y aceptar que estas crisis también se superan le permitió recuperar bienestar. “Los momentos difíciles pueden durar una hora o dos semanas, pero terminan pasando”, aportó.

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Caro Chambers, escritora y chef en Carmel, California, relata cómo la llegada de su primer hijo modificó su rutina y autoestima (YouTube: Good Inside)

Testimonio de Leah Smart sobre los pensamientos intrusivos y la ansiedad posparto

Chambers detalló que la ansiedad posparto afectó su vida cotidiana al extremo de levantarse 20 veces por noche para asegurarse de que su bebé respiraba. “Colocaba monitores por todas partes porque sentía que, si no me mantenía en alerta, algo malo podía suceder”, explicó. Reconoció que esa hipervigilancia terminó por agudizar su malestar: “Muchas veces, la obsesión por controlar cada detalle termina aumentando la ansiedad”.

Por su parte, Leah Smart, consultora ejecutiva y madre primeriza de Nueva York, sumó su perspectiva sobre el impacto de los pensamientos intrusivos durante el embarazo y el posparto. “La ansiedad posparto para mí fue todavía más difícil porque nadie me habló de ella”, expuso en el pódcast de Good Inside.

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Smart explicó que fue diagnosticada con ansiedad perinatal tras consultar a una psiquiatra perinatal, experiencia que resultó distinta por la sensación de vergüenza y desconocimiento: “Solo oí hablar de depresión posparto, nadie mencionó la ansiedad o los pensamientos intrusivos”.

Leah Smart, consultora ejecutiva de Nueva York, exponen la dificultad para identificar y compartir las crisis emocionales tras el parto (YouTube: Good Inside)

Estos pensamientos, indicó, no dependen de la personalidad ni del deseo, sino que emergen como miedos sobre lo que más importa. “¿Qué pasa si arrojo a mi bebé por la ventana? ¿Si lo lastimo sin querer?”. Son ideas que aterrorizan y nadie quiere tener, describió.

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“No eres tus pensamientos. Mostramos amor incluso en los momentos más difíciles”, enfatizó Smart. Kennedy remarcó que la autoexigencia y la presión social suelen agravar el malestar materno: “Creemos que debemos sentirnos felices todo el tiempo, y eso no es realista”.

Estrategias para afrontar el malestar emocional en la maternidad primeriza

Caro Chambers y Leah Smart coincidieron en un punto clave: pedir ayuda y aceptar apoyo externo es fundamental en el posparto. Lejos de ser una debilidad, abrirse a otros puede marcar la diferencia en el bienestar emocional.

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“Esta angustia va a pasar; puede durar una hora o dos semanas, pero no es eterna”, afirmó Chambers, destacando una idea central: las crisis no son permanentes. Entender que estos momentos tienen un inicio y un final permite aliviar la carga emocional y encontrar nuevas herramientas para atravesar los desafíos cotidianos.

La incontinencia y el desconcierto físico pueden aparecer en el postparto, según el testimonio de Caro Chambers en el primer episodio (YouTube: Good Inside)

Smart aconsejó confiar en una terapeuta y hablar abiertamente de lo que se siente, ya que compartir las vivencias contribuye al bienestar. Sostuvo que verbalizar los temores y las dudas permite identificarlos mejor y recibir orientación adecuada.

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Ambas remarcaron que atravesar el malestar en soledad no es necesario ni beneficioso, ya que la red de apoyo ayuda a disminuir el aislamiento y a normalizar las experiencias.

Desde Good Inside, el equipo impulsa nuevas herramientas para acompañar a madres y padres en los desafíos de la crianza temprana. Más allá de la propuesta del pódcast Rattled, la plataforma prepara recursos adicionales para brindar contención e información especializada. El objetivo es que las familias cuenten con acompañamiento profesional y recursos prácticos que les permitan enfrentar con mayor seguridad las distintas etapas del desarrollo infantil.

La meta es que las familias encuentren espacios de apoyo continuo y orientación profesional en cada etapa. Así, buscan que nadie transite la experiencia de la maternidad o paternidad reciente sin respaldo, promoviendo una crianza más acompañada, informada y empática.