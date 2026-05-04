El régimen de Irán amenazó con atacar a “cualquier fuerza armada extranjera” que intente acercarse o entrar al estrecho de Ormuz

El mayor general Ali Abdollahi, del mando central iraní (Infobae Argentina)

El régimen de Irán advirtió este lunes que atacará a cualquier fuerza armada extranjera si ingresa al estrecho de Ormuz, en respuesta al inminente inicio del operativo “Proyecto Libertad” anunciado por Estados Unidos para escoltar buques comerciales en la zona bloqueada.

“Advertimos que cualquier fuerza armada extranjera —especialmente el agresivo ejército de Estados Unidos— si intenta acercarse o entrar al estrecho de Ormuz, será objetivo de ataque”, declaró el mayor general Ali Abdollahi, del mando central iraní, en un comunicado difundido por la televisión estatal IRIB.

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El jefe militar afirmó además que “la seguridad del estrecho de Ormuz está bajo el control de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán” y sostuvo que “cualquier tránsito seguro debe coordinarse con estas fuerzas”.

El pronunciamiento se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el domingo la puesta en marcha del operativo “Proyecto Libertad”, con el objetivo de garantizar la circulación de embarcaciones en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. “Les hemos dicho a estos países que guiaremos a sus barcos de forma segura fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus negocios con libertad y sin problemas”, afirmó.

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El plan prevé el despliegue de destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y unos 15.000 militares, según el Comando Central de Estados Unidos. La operación comenzará este lunes en Medio Oriente, aunque el Pentágono no detalló su modalidad.

Buques militares y petroleros navegan por el Estrecho de Ormuz con humo visible en la costa, en medio del conflicto de Medio Oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trump presentó la iniciativa como una respuesta a la situación de cientos de buques y unos 20.000 marineros que permanecen varados en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto. “Son víctimas de las circunstancias”, escribió. “Usaremos nuestros mejores esfuerzos para sacar a sus barcos y tripulaciones de forma segura del estrecho”, agregó.

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El mandatario también advirtió: “Si de alguna manera se interfiere en este proceso humanitario, lamentablemente, habrá que actuar con firmeza contra esa interferencia”.

El estrecho permanece bloqueado de facto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero. Por esa vía circula habitualmente cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas, además de fertilizantes y otros insumos energéticos. El cierre impactó en los mercados globales y elevó los precios del crudo en torno a un 50% respecto de los niveles previos al conflicto.

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En paralelo, se reportaron nuevos incidentes en la zona. Un buque de carga denunció un ataque por parte de varias embarcaciones pequeñas cerca de la costa iraní, mientras que otro fue alcanzado por “proyectiles desconocidos”, sin que se informaran heridos.

Según el observatorio marítimo del Reino Unido, también se emitieron advertencias por radio a varios buques cerca de Ras al-Khaimah para que abandonaran sus posiciones de fondeo, sin que se precisara el origen de los mensajes.

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El mandatario también advirtió: “Si de alguna manera se interfiere en este proceso humanitario, lamentablemente, habrá que actuar con firmeza contra esa interferencia”.

Irán negó haber participado en los ataques y aseguró que una de las embarcaciones fue detenida para una inspección de documentos en el marco de una operación de vigilancia. Las autoridades iraníes sostienen que controlan el estrecho y que permiten el tránsito de buques no vinculados a Estados Unidos o Israel mediante el pago de un peaje.

Desde el inicio del conflicto, tripulaciones de distintos países reportaron condiciones críticas a bordo, con escasez de agua potable, alimentos y suministros. Muchos de los marineros provienen del sur y sudeste asiático.

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En el plano diplomático, Teherán analiza la respuesta de Washington a una propuesta de 14 puntos para poner fin a la guerra en un plazo de 30 días. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní señaló: “En esta etapa, no hay negociaciones nucleares”.

Trump aseguró que existen contactos en curso. “Soy plenamente consciente de que mis representantes están teniendo discusiones muy positivas con el país de Irán, y que estas discusiones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, afirmó, aunque expresó dudas sobre un acuerdo inmediato.

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La propuesta iraní incluye el levantamiento de sanciones, el fin del bloqueo naval estadounidense y la retirada de fuerzas de la región, además del cese de hostilidades.

(Con información de AFP)

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