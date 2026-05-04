Mundo

Estados Unidos pone en marcha el operativo “Proyecto Libertad” para escoltar a los barcos comerciales atrapados en el estrecho de Ormuz

La iniciativa, ordenada por el presidente Donald Trump, prevé para este lunes el despliegue de destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y unos 15.000 militares para escoltar y resguardar a buques mercantes que buscan atravesar el corredor internacional bloqueado por el régimen de Irán

Guardar
Vista aérea de buques militares y petroleros en el mar. Humo se eleva desde la costa montañosa al fondo bajo un cielo brumoso.
Buques militares y petroleros navegan por el Estrecho de Ormuz con humo visible en la costa, en medio del conflicto de Medio Oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos pondrá en marcha este lunes el operativo “Proyecto Libertad” para guiar y escoltar barcos comerciales varados en el estrecho de Ormuz, en un contexto de alta tensión con Irán y tras nuevos ataques reportados contra embarcaciones en la zona.

El presidente Donald Trump anunció la iniciativa el domingo como un esfuerzo para garantizar el tránsito seguro en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. “Les hemos dicho a estos países que guiaremos a sus barcos de forma segura fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus negocios con libertad y sin problemas”, afirmó.

PUBLICIDAD

El plan contempla el despliegue de destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y unos 15.000 militares, según el Comando Central de Estados Unidos. La operación comenzará en la mañana del lunes en Medio Oriente, aunque el Pentágono no detalló la modalidad exacta de ejecución.

Trump describió la iniciativa como un gesto humanitario ante la situación de cientos de embarcaciones y unos 20.000 marineros que permanecen varados en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto. “Son víctimas de las circunstancias”, escribió, y añadió: “Usaremos nuestros mejores esfuerzos para sacar a sus barcos y tripulaciones de forma segura del estrecho”.

PUBLICIDAD

El mandatario también lanzó una advertencia directa: “Si de alguna manera se interfiere en este proceso humanitario, lamentablemente, habrá que actuar con firmeza contra esa interferencia”.

El régimen de Irán rechazó el anuncio y advirtió que cualquier intervención será considerada una violación del alto el fuego vigente. El jefe de la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní señaló: “Cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego”.

Trump también lanzó una advertencia directa: “Si de alguna manera se interfiere en este proceso humanitario, lamentablemente, habrá que actuar con firmeza contra esa interferencia” (REUTERS)
Trump también lanzó una advertencia directa: “Si de alguna manera se interfiere en este proceso humanitario, lamentablemente, habrá que actuar con firmeza contra esa interferencia” (REUTERS)

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado de facto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero. Por esa vía suele circular cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas, además de fertilizantes y derivados energéticos clave. El cierre impactó en los mercados globales y elevó los precios del crudo en torno a un 50% respecto de los niveles previos al conflicto.

En paralelo al anuncio del operativo, se registraron nuevos incidentes en la zona. Un buque de carga reportó un ataque por parte de varias embarcaciones pequeñas cerca de la costa iraní, mientras que otro barco fue alcanzado por “proyectiles desconocidos”. No se informaron heridos.

Según el observatorio marítimo del Reino Unido, también se emitieron advertencias por radio a varios buques cerca de Ras al-Khaimah para que abandonaran sus posiciones de fondeo. No quedó claro el origen de los mensajes.

Irán negó haber participado en los ataques y aseguró que una de las embarcaciones fue detenida para una inspección de documentos en el marco de una operación de vigilancia. Las autoridades del régimen iraní sostiene que controlan el estrecho y que permiten el tránsito de buques no vinculados a Estados Unidos o Israel mediante el pago de un peaje.

Desde el inicio del conflicto, tripulaciones de distintos países han reportado condiciones críticas a bordo, con escasez de agua potable, alimentos y suministros. Muchos de los marineros provienen del sur y sudeste asiático.

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado de facto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero (REUTERS)
El estrecho de Ormuz permanece bloqueado de facto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero (REUTERS)

En el plano diplomático, Teherán analiza la respuesta de Washington a una propuesta de 14 puntos orientada a poner fin a la guerra en un plazo de 30 días. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní indicó: “En esta etapa, no hay negociaciones nucleares”.

Trump sostuvo que existen contactos en curso. “Soy plenamente consciente de que mis representantes están teniendo discusiones muy positivas con el país de Irán, y que estas discusiones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, afirmó, aunque expresó dudas sobre un acuerdo inmediato.

La propuesta iraní incluye el levantamiento de sanciones, el fin del bloqueo naval estadounidense y la retirada de fuerzas de la región, además del cese de hostilidades, incluidas operaciones vinculadas a Israel.

Mientras tanto, Washington mantiene un bloqueo naval sobre puertos iraníes desde el 13 de abril. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “Creemos que han recaudado menos de 1,3 millones de dólares en peajes, una cantidad ínfima comparada con sus ingresos petroleros diarios anteriores”. Añadió que “tendrán que empezar a cerrar pozos”.

(Con información de AFP y AP)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMeidio OrienteEstados UnidosIránEstrecho de OrmuzOrmuzPetróleoGasTeheránDonald TrumpÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La UE y Canadá se reúnen en Armenia para coordinar respuestas en medio de tensiones con EEUU y las guerras en Ucrania e Irán

El encuentro, que tendrá lugar en Ereván este lunes, situará en el centro del debate el papel del presidente estadounidense, Donald Trump, en un contexto de crecientes diferencias transatlánticas. La cita reunirá a jefes de Estado y de Gobierno del continente, junto con Canadá como país invitado

La UE y Canadá se reúnen en Armenia para coordinar respuestas en medio de tensiones con EEUU y las guerras en Ucrania e Irán

Japón y Australia acordaron una respuesta urgente ante la crisis petrolera por el impacto “enorme” de la guerra en Irán en Asia-Pacífico

“Confirmamos que Tokio y Camberra mantendrán una comunicación estrecha para responder con sentido de urgencia”, declaró este lunes la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, luego de reunirse en con su par australiano, Anthony Albanese

Japón y Australia acordaron una respuesta urgente ante la crisis petrolera por el impacto “enorme” de la guerra en Irán en Asia-Pacífico

La agencia marítima británica reportó que un petrolero fue alcanzado por proyectiles no identificados frente a la costa de Emiratos Árabes

La UKMTO indicó que “un petrolero reportó haber sido impactado por proyectiles desconocidos” y precisó que todos los tripulantes se encuentran a salvo. El ataque se produjo a 78 millas náuticas al norte de Fujairah sin que se registren heridos ni impacto ambiental

La agencia marítima británica reportó que un petrolero fue alcanzado por proyectiles no identificados frente a la costa de Emiratos Árabes

Cómo la mentoría digital inversa influye en la alfabetización tecnológica de los silvers

Experiencias intergeneracionales, participación juvenil y acciones comunitarias transforman la manera en que los residentes senior enfrentan cambios asociados al uso cotidiano de dispositivos innovadores para acceder a servicios y redes sociales

Cómo la mentoría digital inversa influye en la alfabetización tecnológica de los silvers

Merz aseguró que la salida de soldados estadounidenses de Alemania no responde a su disputa con Trump

El canciller alemán restó importancia a la reducción de tropas y defendió su postura crítica sobre la estrategia de Washington en Irán

Merz aseguró que la salida de soldados estadounidenses de Alemania no responde a su disputa con Trump
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 4 de mayo de 2026

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 4 de mayo de 2026

Mónica Cruz se sincera sobre su etapa en el ballet durante la adolescencia: “Nos multaban si no adelgazábamos. Podríamos haber terminado anoréxicas”

Tras empatar ante Pumas, Jardine enciende la vuelta en CU: “No importa mucho en qué cancha juguemos”

EN VIVO |Clima CDMX y resto de México hoy 4 de mayo

Merch oficial de BTS en el Estadio GNP Seguros: ubicaciones, horarios y precios

INFOBAE AMÉRICA

El indicador clave para detectar con precisión Alzheimer y demencia frontotemporal en adultos de América Latina

El indicador clave para detectar con precisión Alzheimer y demencia frontotemporal en adultos de América Latina

La UE y Canadá se reúnen en Armenia para coordinar respuestas en medio de tensiones con EEUU y las guerras en Ucrania e Irán

Japón y Australia acordaron una respuesta urgente ante la crisis petrolera por el impacto “enorme” de la guerra en Irán en Asia-Pacífico

Se equivocó de chat: Quería amenazar a la Asamblea Legislativa, lo envió a la Defensoría salvadoreña y pasará 10 años en prisión

Por dónde empezar a leer a Mo Yan, el Premio Nobel chino que estará en la Feria del Libro de Buenos Aires

ENTRETENIMIENTO

La decisión de la madre de Beyoncé que marcó la relación entre la cantante y su hermana Solange

La decisión de la madre de Beyoncé que marcó la relación entre la cantante y su hermana Solange

Olivia Wilde responde a las comparaciones con Gollum por su apariencia física

Harry Styles y Zoë Kravitz planean tener dos bodas en diferentes ciudades tras su compromiso

Jonah Hill revela el impacto de alcanzar la fama con ‘Superbad’: “Es imposible no volverse una persona rara”

Meryl Streep rechazó la invitación a la Met Gala tras el anuncio de Jeff Bezos como principal patrocinador