Estados Unidos pone en marcha el operativo “Proyecto Libertad” para escoltar a los barcos comerciales atrapados en el estrecho de Ormuz

Buques militares y petroleros navegan por el Estrecho de Ormuz con humo visible en la costa, en medio del conflicto de Medio Oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos pondrá en marcha este lunes el operativo “Proyecto Libertad” para guiar y escoltar barcos comerciales varados en el estrecho de Ormuz, en un contexto de alta tensión con Irán y tras nuevos ataques reportados contra embarcaciones en la zona.

El presidente Donald Trump anunció la iniciativa el domingo como un esfuerzo para garantizar el tránsito seguro en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. “Les hemos dicho a estos países que guiaremos a sus barcos de forma segura fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus negocios con libertad y sin problemas”, afirmó.

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El plan contempla el despliegue de destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y unos 15.000 militares, según el Comando Central de Estados Unidos. La operación comenzará en la mañana del lunes en Medio Oriente, aunque el Pentágono no detalló la modalidad exacta de ejecución.

Trump describió la iniciativa como un gesto humanitario ante la situación de cientos de embarcaciones y unos 20.000 marineros que permanecen varados en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto. “Son víctimas de las circunstancias”, escribió, y añadió: “Usaremos nuestros mejores esfuerzos para sacar a sus barcos y tripulaciones de forma segura del estrecho”.

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El mandatario también lanzó una advertencia directa: “Si de alguna manera se interfiere en este proceso humanitario, lamentablemente, habrá que actuar con firmeza contra esa interferencia”.

El régimen de Irán rechazó el anuncio y advirtió que cualquier intervención será considerada una violación del alto el fuego vigente. El jefe de la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní señaló: “Cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego”.

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Trump también lanzó una advertencia directa: “Si de alguna manera se interfiere en este proceso humanitario, lamentablemente, habrá que actuar con firmeza contra esa interferencia” (REUTERS)

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado de facto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero. Por esa vía suele circular cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas, además de fertilizantes y derivados energéticos clave. El cierre impactó en los mercados globales y elevó los precios del crudo en torno a un 50% respecto de los niveles previos al conflicto.

En paralelo al anuncio del operativo, se registraron nuevos incidentes en la zona. Un buque de carga reportó un ataque por parte de varias embarcaciones pequeñas cerca de la costa iraní, mientras que otro barco fue alcanzado por “proyectiles desconocidos”. No se informaron heridos.

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Según el observatorio marítimo del Reino Unido, también se emitieron advertencias por radio a varios buques cerca de Ras al-Khaimah para que abandonaran sus posiciones de fondeo. No quedó claro el origen de los mensajes.

Irán negó haber participado en los ataques y aseguró que una de las embarcaciones fue detenida para una inspección de documentos en el marco de una operación de vigilancia. Las autoridades del régimen iraní sostiene que controlan el estrecho y que permiten el tránsito de buques no vinculados a Estados Unidos o Israel mediante el pago de un peaje.

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Desde el inicio del conflicto, tripulaciones de distintos países han reportado condiciones críticas a bordo, con escasez de agua potable, alimentos y suministros. Muchos de los marineros provienen del sur y sudeste asiático.

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado de facto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero (REUTERS)

En el plano diplomático, Teherán analiza la respuesta de Washington a una propuesta de 14 puntos orientada a poner fin a la guerra en un plazo de 30 días. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní indicó: “En esta etapa, no hay negociaciones nucleares”.

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Trump sostuvo que existen contactos en curso. “Soy plenamente consciente de que mis representantes están teniendo discusiones muy positivas con el país de Irán, y que estas discusiones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, afirmó, aunque expresó dudas sobre un acuerdo inmediato.

La propuesta iraní incluye el levantamiento de sanciones, el fin del bloqueo naval estadounidense y la retirada de fuerzas de la región, además del cese de hostilidades, incluidas operaciones vinculadas a Israel.

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Mientras tanto, Washington mantiene un bloqueo naval sobre puertos iraníes desde el 13 de abril. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: “Creemos que han recaudado menos de 1,3 millones de dólares en peajes, una cantidad ínfima comparada con sus ingresos petroleros diarios anteriores”. Añadió que “tendrán que empezar a cerrar pozos”.

(Con información de AFP y AP)

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