Premios Oscar 2026: los looks de las celebridades en la alfombra roja

Las celebridades despliegan todo su estilo en los Oscar (Fotos: Reuters)

La 98° entrega anual de los premios Oscar se consolida como el evento central de la industria cinematográfica internacional.

El conductor designado es Conan O’Brien, quien lidera la gala en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La jornada está marcada por la presencia de figuras clave como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Guillermo del Toro, Emma Stone, Elle Fanning y Teyana Taylor.

Entre los momentos más esperados, la alfombra roja destaca como punto de encuentro para actores, directores y personalidades reconocidas, lo que reafirma el impacto del evento en la moda global.

Las celebridades participan tanto en la competencia como en el despliegue de estilo ante un auditorio colmado, en una ceremonia que se anticipa llena de sorpresas.

Infobae analizó los looks con los diseñadores Javier Saiach, Camila Romano y Verónica de la Canal.

Los looks de las celebridades en la alfombra roja de los Oscar 2026

Demi Moore

Demi Moore deslumbró con un look de Gucci

“Demi Moore luce un espectacular vestido en negro y verde de plumas. Tiene una textura de escamas en la parte de la cintura y genera una silueta más entallada y un muy buen manejo del volumen. Te puede gustar o no, pero me parece inolvidabe para una red carpet. Me encantó”, expresó Romano.

Saiach agregó: “Demi Moore llevó un vestido negro íntegramente trabajado en plumas, con un strapless construido en plumas de gallo que se proyectan hacia el escote generando un efecto dramático. El cuerpo evoca la textura y los ‘ojos’ del plumaje del pavo real, mientras que el mismo tipo de pluma vuelve a aparecer en el bajo, aportando movimiento. Un diseño teatral y sofisticado que apuesta por la fuerza expresiva de la pluma y logra una presencia muy impactante en la alfombra roja. Impresionante figura y las joyas y el peinado relajan para mostrar semejante pieza couture”.

Kieran Culkin

Kieran Culkin con un conjunto que se distingue por un prendedor dorado en la solapa y un reloj con correa marrón y esfera oscura, detalles que suman textura y personalidad al look

“Culkin apostó por un esmoquin en tono marrón chocolate combinado con pantalón negro, una elección elegante y con personalidad. La camisa negra llevada sin moño aporta un aire relajado y contemporáneo. Sin embargo, para una alfombra roja como la de los Oscars el conjunto resulta algo informal. Lo más llamativo del look es el reloj, que termina captando más atención que el propio esmoquin”, dijo Saiach.

Heidi Klum

Heidi Klum es una de las presencias más esperadas en la alfombra roja

“Heidi Klum llevó un diseño columna bordado con hilos y pedrería que genera un efecto óptico sobre la silueta. El vestido recuerda a los clásicos looks de alfombra roja de comienzos de los 2000: elegante, pero dentro de un recurso estético que ya hemos visto muchas veces. Lo mismo sucede con la joyería, que acompaña el conjunto sin aportar un giro novedoso”, planteó Saiach.

Jessie Buckley

Jessie Buckley combinó rosa y rojo para la gala

Verónica de la Canal opinó sobre el look elegido por Jessie Buckley: “Amo la combinación de rosa y rojo, es de esas combinaciones atemporales que ya son un clásico arriesgado que me enloquece. La caída del vestido y ese cuello me parecen muy oportunos al igual que la elección del peinado y makeup, que le aportan frescura al diseño”.

Robert Downey Jr y Susan Downey

Robert Downey Jr. ySusan Downey juntos y combinados

Sobre el look de Robert Downey Jr., Romano observó: “Robert Downey Jr. lució un smoking negro compuesto por una camisa al tono con un detalle bordado lineal y pantalón bootcut con tajos frontales. Completó su look con un broche de alta joyería y unas gafas translúcidas con marco negro”.

Respecto al atuendo de Susan Downey, la diseñadora valoró: Llevó un look correcto por el color bordó super tendencia y el paillette en escote asimétrico en un solo hombro y sustracción. Me parece un vestido de fiesta que podría utilizarlo en una fiesta de su agenda".

Zoe Saldaña

Zoe Saldaña se inclinó por un vestido escotado

Zoe Saldaña optó por un look total black. “Ella es una actriz que envuelve siempre un algo de nostalgia en su mirada y eso se refleja en su vestido de líneas simples y clásicas. Volvemos a tener el color rosa de la joya como casi un protagonista del look. Interesante opción darle casi el protagonismo absoluto a la joyería”, destacó de la Canal sobre la elección.

Chase Infiniti

La falda, de corte sirena, presentó múltiples capas de volantes que se extendieron formando una cola amplia y estructurada

Chase Infiniti lució un vestido largo en tono lila, confeccionado con un tejido ligero y de caída fluida. El diseño mostró una silueta ajustada en la parte superior, con escote corazón y finos tirantes.

Stellan Skarsgard y Megan Everett Skarsgard

Stellan Skarsgard y Megan Everett Skarsgard posaron para los fotógrafos

“Stellan Skarsgard luce un smoking clásico con camisa blanca y moño negro. El vestido de Megan Everett Skarsgard está compuesto por un corset largo en crepe de seda opaco y unas mangas en gasa de seda natural asimétricas que caen hacia atrás formando una capa. Me gusta”, sintetizó Romano sobre la pareja.

Renata Reinsve

Renata Reinsve combinó el conjunto con sandalias de tacón fino y pulsera metálica

La actriz Renata Reinsve eligió un vestido largo de color rojo intenso, confeccionado en un tejido liso y estructurado. El diseño careció de tirantes y presentó un escote recto, mientras que una abertura alta en la falda dejó al descubierto una pierna.

Kumail Nanjiani

Kumail Nanjiani llevó un broche plateado en la solapa y un reloj metálico en la muñeca izquierda

El comediante Kumail Nanjiani vistió un esmoquin negro de textura aterciopelada, con solapas anchas de satén y cierre cruzado. Combinó la chaqueta con una camisa gris claro y un moño negro clásico.

Milo Manheim

Milo Manheim añadió broches decorativos en la solapa, incluyendo una flor y un adorno brillante en forma de gota

El actor estadounidense Milo Manheim apostó por un esmoquin negro con detalles clásicos, compuesto por un saco largo con solapas satinadas y pantalón a juego. Llevó una camisa gris oscura, fajín negro y moño del mismo tono.

Elle Fanning

Elle Fanning y un vestido con volados

Elle Fanning apostó por una silueta volumen con un vestido strapless en tul blanco que evoca el espíritu de la alta costura clásica. “El corset está completamente bordado y el trabajo en hilos de seda y plata dibuja ramas y motivos orgánicos que nacen desde el ruedo y se elevan hacia la mitad de la falda. La gran cola y el volumen de la falda refuerzan la idea de un vestido de gala espectacular. Fantástica”, consideró Saiach.

Benito Fernández sumó: “Impactante, el vestido es fabuloso. Cómo le quedan el color, el bordado, el maquillaje y el pelo. Un 10 redondo, la verdad que increíble”.

Mckenna Grace

Mckenna Grace desfiló por la alfombra roja con un vestido rosa de gran volúmen y accesorios de joyería minimalista

Mckenna Grace optó por un vestido de gala en satén rosa pálido, de silueta princesa y escote amplio, que resalta el diseño estructurado del corsé y el volumen generoso de la falda. El modelo presenta pliegues y drapeados que aportan textura, y se complementa con un chal a tono confeccionado en la misma tela satinada, que cubre parcialmente los brazos.

Hudson Williams

Hudson Williams apostó por un conjunto monocromático negro y accesorios de plata, destacando la elegancia clásica con un toque actual

Hudson Williams se inclinó por un esmoquin negro de líneas sobrias, con solapas amplias y estructura recta, acompañado por una camisa y corbata en el mismo tono. El look se completa con zapatos de charol negro, un reloj y un prendedor decorativo en la solapa izquierda.

Emma Stone

Emma Stone apostó por los brillos y texturas

Emma Stone llevó un vestido de silueta columna en blanco tornasolado, “completamente bordado con canutillos y mostacillas que aportan una textura luminosa. El escote en U —muy presente esta temporada— se acompaña de pequeñas mangas también bordadas que enmarcan los hombros con delicadeza. El cabello sencillo y las joyas discretas acompañan el estilismo y elevan un conjunto que apuesta por una elegancia sutil y bien equilibrada", describió Saiach.

Charithra Chandran

Charithra Chandran eligió un vestido strapless verde con lazo XL y cola extensa

La actriz lució un vestido strapless en satén verde esmeralda, de silueta ajustada en el torso y falda amplia con una larga cola. El diseño destaca por un gran lazo estructurado en la parte posterior, que aporta dramatismo y volumen a la espalda.

Kathy Bates

Kathy Bates y un look con pedrería

Romano opinó sobre el atuendo de Kathy Bates: “Su look total plateado: un vestido confeccionado en shantung de seda natural gris plata, con mangas largas, cuello bote y falda sirena en gajos. En la parte superior tiene un bordado con cristales y piedras. Lo completa con accesorios al tono. No me gusta. Parece todo arrugado, el corte es antiguo y el color me aburre”.

Alicia Silverstone

Silverstone combinó terciopelo negro, falda blanca con destellos y joyas clásicas en un estilismo de alto contraste

Alicia Silverstone asistió al gran evento con un vestido bicolor de inspiración clásica, con un corsé negro de terciopelo de escote pronunciado y hombros descubiertos, acompañado por guantes largos a tono que refuerzan la elegancia retro. La falda blanca, confeccionada en tejido brillante y drapeado, cae hasta el suelo con una suave cola, lo que aporta contraste y luminosidad.

Arden Cho

El look de Arden Cho resaltó con mangas de satén verde y bordados florales, en contraste con la silueta negra ajustada

Arden Cho sorprendió al llevar un vestido de encaje negro con silueta sirena y transparencias, rematado por dos mangas de satén verde que parten de los hombros y caen hasta el suelo. Estas mangas, adornadas con bordados florales en tonos pastel, se convirtieron en el foco del estilismo.

Melissa McCarthy

Melissa McCarthy fue otra de las estrellas que apostó por los brillos

De la Canal destacó la elección de Melissa McCarthy: “Valoro muchísimo las horas de bordado que tiene ese vestido y el color de la pedrería es fabuloso. No siento que la combinación y la morfología sean lo que más le favorece a la actriz, tal vez otro tipo de escote y texturas la hubiesen hecho destacar mas”, agregó.

Jeremy Pope

Jeremy Pope llegó con un black and white

“Jeremy Pope apostó por un esmoquin en blanco y negro de inspiración clásica, con chaqueta cruzada blanca y solapas negras que contrastan con el pantalón al tono. El gran moño y la camisa negra aportan dramatismo al conjunto, mientras que los broches y las gafas oscuras suman un gesto contemporáneo. Maravilloso, joven y moderno”, indicó Saiach.

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Fotos: Reuters