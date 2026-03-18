Rihanna redefinió el jean clásico en Nueva York: claves de su nuevo street style

Rihanna impone su estilo y marca tendencia con jeans en Nueva York (The Grosby Group)

Rihanna convirtió las calles de Nueva York en una pasarela donde redefinió el estilo clásico de los jeans. Con una mezcla inconfundible de sofisticación y desenfado, la artista logró que una prenda básica se transforme en el centro de atención de la moda urbana.

El secreto reside en los detalles: la elección de accesorios exclusivos y la reinterpretación de las siluetas tradicionales.

En su más reciente aparición, Rihanna lució jeans oscuros de corte ancho con los bajos remangados, acompañados por un exclusivo bolso tote de Louis Vuitton que marcó la diferencia. La combinación no solo elevó el atuendo casual a un nuevo nivel, sino que también ratificó su estatus como referente indiscutible del street style.

La elección de una campera de cuero negra holgada y un suéter grueso en tono gris completaron el conjunto, creando un contraste entre lo relajado y lo refinado.

El look más reciente de Rihanna redefine el street style internacional (The Grosby Group)

El calzado fue otro punto focal: botas de piel de serpiente de Amina Muaddi asomaban bajo los dobladillos extragrandes, aportando un aire audaz al look. Para los accesorios, Rihanna optó por anteojos de sol de montura oscura, un collar dorado con medalla y una larga trenza sobre el hombro, generando un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo.

Otros looks icónicos de Rihanna: versatilidad y sello propio

La versatilidad de Rihanna se refleja en cada una de sus apariciones públicas, donde adapta estilos y explora nuevas combinaciones, manteniendo siempre su sello personal.

Elegancia con accesorios

Rihanna fusiona lujo y desenfado en el mundo de la moda urbana (The Grosby Group)

En una ocasión, Rihanna optó por un vestido negro largo con transparencias en la parte inferior, sobre el que llevó un abrigo de cuero negro de corte largo. Los accesorios jugaron un papel fundamental: varios anillos grandes adornaban ambas manos, mientras que un bolso de mano negro con detalles metálicos aportaba sofisticación.

El look se completó con un collar plateado de eslabones gruesos y el cabello suelto con flequillo parcialmente cubriendo el rostro, generando una imagen de fuerza y elegancia.

Contraste de colores y siluetas definidas

La artista convierte los jeans clásicos en protagonistas de la pasarela callejera (REUTERS/Eduardo Munoz)

Para asistir a un evento de moda, Rihanna eligió un conjunto que destacaba por el contraste entre un abrigo largo negro con cinturón y unos pantalones blancos de textura plisada. Esta combinación de prendas generó una silueta definida y llamativa. El conjunto se complementó con zapatos de punta negros y un peinado recogido, donde un mechón suelto caía sobre el rostro, aportando un aire sofisticado y moderno.

Inspiración natural y estilismo teatral

Rihanna sorprende con botas de piel de serpiente y bolso exclusivo en la ciudad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante una alfombra azul para la premiere de “Pitufos”, eligió un vestido voluminoso en marrón satinado con falda amplia y cuerpo de encaje traslúcido. El atuendo se completó con una chaqueta de cuero marrón oscuro, llevada sobre los hombros, y un lazo verde oliva en la cintura. El peinado recogido en un moño alto y los pendientes largos acentuaron la atmósfera de cuento.

Siluetas asimétricas y cortes innovadores

Los accesorios elegidos por Rihanna elevan el atuendo casual a un nuevo nivel (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En una gala junto a A$AP Rocky, Rihanna se presentó con un vestido largo azul celeste de cortes asimétricos y aberturas laterales que dejaban ver parte del torso y la cintura. El diseño incorporaba un lazo grande en el hombro y pliegues estratégicos, mientras que las sandalias finas a juego y el cabello recogido con un mechón suelto completaban el estilismo.

Sastrería clásica reinterpretada

Rihanna demuestra su versatilidad con combinaciones atrevidas y sofisticadas (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la Met Gala 2025, Rihanna apostó por un conjunto de sastrería en tela de raya diplomática gris oscuro. El look incluía una chaqueta estructurada, pantalón ancho y una falda voluminosa superpuesta. El sombrero de ala ancha y la corbata estampada aportaron un guiño a la moda de principios del siglo XX, reforzando su capacidad para fusionar lo clásico y lo contemporáneo.

Adaptabilidad y total white

La moda urbana se reinventa bajo la influencia de Rihanna y sus estilismos (REUTERS/Kylie Cooper)

Rihanna apareció con un conjunto de dos piezas en punto gris claro, formado por un top de manga larga y una falda ajustada hasta la rodilla, acompañado de calcetas largas del mismo tejido. Completó el atuendo con un gorro oscuro tipo cloche, una estola de piel marrón y maquillaje neutro, demostrando su habilidad para adaptar el estilo a cualquier contexto sin perder identidad.

Dramatismo y juego de texturas

El contraste de prendas clásicas y detalles exclusivos define el estilo de Rihanna (REUTERS/Hannah McKay)

En una alfombra roja junto a A$AP Rocky, Rihanna sorprendió con un vestido negro con corsé y escote pronunciado, cubierto parcialmente por un abrigo de pelo sintético azul celeste de gran volumen. El estilismo incluyó un sombrero a juego, guantes largos de cuero negro y varias capas de collares brillantes, generando un marcado contraste entre las texturas suaves y el brillo de las joyas.