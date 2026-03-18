Tendencias

Rihanna redefinió el jean clásico en Nueva York: claves de su nuevo street style

Con una apuesta audaz por las siluetas amplias y detalles exclusivos, la artista transformó una prenda esencial en el foco de las tendencias urbanas

Guardar
Rihanna impone su estilo y
Rihanna impone su estilo y marca tendencia con jeans en Nueva York (The Grosby Group)

Rihanna convirtió las calles de Nueva York en una pasarela donde redefinió el estilo clásico de los jeans. Con una mezcla inconfundible de sofisticación y desenfado, la artista logró que una prenda básica se transforme en el centro de atención de la moda urbana.

El secreto reside en los detalles: la elección de accesorios exclusivos y la reinterpretación de las siluetas tradicionales.

En su más reciente aparición, Rihanna lució jeans oscuros de corte ancho con los bajos remangados, acompañados por un exclusivo bolso tote de Louis Vuitton que marcó la diferencia. La combinación no solo elevó el atuendo casual a un nuevo nivel, sino que también ratificó su estatus como referente indiscutible del street style.

La elección de una campera de cuero negra holgada y un suéter grueso en tono gris completaron el conjunto, creando un contraste entre lo relajado y lo refinado.

El look más reciente de
El look más reciente de Rihanna redefine el street style internacional (The Grosby Group)

El calzado fue otro punto focal: botas de piel de serpiente de Amina Muaddi asomaban bajo los dobladillos extragrandes, aportando un aire audaz al look. Para los accesorios, Rihanna optó por anteojos de sol de montura oscura, un collar dorado con medalla y una larga trenza sobre el hombro, generando un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo.

Otros looks icónicos de Rihanna: versatilidad y sello propio

La versatilidad de Rihanna se refleja en cada una de sus apariciones públicas, donde adapta estilos y explora nuevas combinaciones, manteniendo siempre su sello personal.

Elegancia con accesorios

Rihanna fusiona lujo y desenfado
Rihanna fusiona lujo y desenfado en el mundo de la moda urbana (The Grosby Group)

En una ocasión, Rihanna optó por un vestido negro largo con transparencias en la parte inferior, sobre el que llevó un abrigo de cuero negro de corte largo. Los accesorios jugaron un papel fundamental: varios anillos grandes adornaban ambas manos, mientras que un bolso de mano negro con detalles metálicos aportaba sofisticación.

El look se completó con un collar plateado de eslabones gruesos y el cabello suelto con flequillo parcialmente cubriendo el rostro, generando una imagen de fuerza y elegancia.

Contraste de colores y siluetas definidas

La artista convierte los jeans
La artista convierte los jeans clásicos en protagonistas de la pasarela callejera (REUTERS/Eduardo Munoz)

Para asistir a un evento de moda, Rihanna eligió un conjunto que destacaba por el contraste entre un abrigo largo negro con cinturón y unos pantalones blancos de textura plisada. Esta combinación de prendas generó una silueta definida y llamativa. El conjunto se complementó con zapatos de punta negros y un peinado recogido, donde un mechón suelto caía sobre el rostro, aportando un aire sofisticado y moderno.

Inspiración natural y estilismo teatral

Rihanna sorprende con botas de
Rihanna sorprende con botas de piel de serpiente y bolso exclusivo en la ciudad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante una alfombra azul para la premiere de “Pitufos”, eligió un vestido voluminoso en marrón satinado con falda amplia y cuerpo de encaje traslúcido. El atuendo se completó con una chaqueta de cuero marrón oscuro, llevada sobre los hombros, y un lazo verde oliva en la cintura. El peinado recogido en un moño alto y los pendientes largos acentuaron la atmósfera de cuento.

Siluetas asimétricas y cortes innovadores

Los accesorios elegidos por Rihanna
Los accesorios elegidos por Rihanna elevan el atuendo casual a un nuevo nivel (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En una gala junto a A$AP Rocky, Rihanna se presentó con un vestido largo azul celeste de cortes asimétricos y aberturas laterales que dejaban ver parte del torso y la cintura. El diseño incorporaba un lazo grande en el hombro y pliegues estratégicos, mientras que las sandalias finas a juego y el cabello recogido con un mechón suelto completaban el estilismo.

Sastrería clásica reinterpretada

Rihanna demuestra su versatilidad con
Rihanna demuestra su versatilidad con combinaciones atrevidas y sofisticadas (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la Met Gala 2025, Rihanna apostó por un conjunto de sastrería en tela de raya diplomática gris oscuro. El look incluía una chaqueta estructurada, pantalón ancho y una falda voluminosa superpuesta. El sombrero de ala ancha y la corbata estampada aportaron un guiño a la moda de principios del siglo XX, reforzando su capacidad para fusionar lo clásico y lo contemporáneo.

Adaptabilidad y total white

La moda urbana se reinventa
La moda urbana se reinventa bajo la influencia de Rihanna y sus estilismos (REUTERS/Kylie Cooper)

Rihanna apareció con un conjunto de dos piezas en punto gris claro, formado por un top de manga larga y una falda ajustada hasta la rodilla, acompañado de calcetas largas del mismo tejido. Completó el atuendo con un gorro oscuro tipo cloche, una estola de piel marrón y maquillaje neutro, demostrando su habilidad para adaptar el estilo a cualquier contexto sin perder identidad.

Dramatismo y juego de texturas

El contraste de prendas clásicas
El contraste de prendas clásicas y detalles exclusivos define el estilo de Rihanna (REUTERS/Hannah McKay)

En una alfombra roja junto a A$AP Rocky, Rihanna sorprendió con un vestido negro con corsé y escote pronunciado, cubierto parcialmente por un abrigo de pelo sintético azul celeste de gran volumen. El estilismo incluyó un sombrero a juego, guantes largos de cuero negro y varias capas de collares brillantes, generando un marcado contraste entre las texturas suaves y el brillo de las joyas.

Temas Relacionados

RihannaModaEstilismoModa urbanaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Receta de torta de 80 golpes, rápida y fácil

Una receta con historia que invita a descubrir la miga húmeda y el encanto de lo hecho a mano en apenas una hora

Receta de torta de 80

Vestidos metalizados y transparencias: las elecciones más audaces de las celebridades tras los Oscar

La alfombra gris de Vanity Fair fue escenario de apuestas de moda arriesgadas y vanguardistas. Los detalles que marcaron el pulso de la temporada

Vestidos metalizados y transparencias: las

Qué es la manósfera y cómo los “manfluencers” convierten el odio en negocio

La explosión de comunidades masculinas online reabre el debate sobre el impacto de los discursos de odio y el negocio que se genera alrededor de la polémica en redes sociales. El fenómeno fue analizado en Infobae a la Tarde tras el estreno de un documental que expone su lógica y alcance.

Qué es la manósfera y

El juego impulsa el aprendizaje y la plasticidad cerebral desde la infancia, según la neurociencia

David Bueno, investigador especializado en el estudio del cerebro, afirmó en el podcast Tengo un Plan que incorporar actividades recreativas transforma la manera en que se construyen saberes y permite desarrollar nuevas destrezas a cualquier edad

El juego impulsa el aprendizaje

¿Boom de casamientos?: cómo impacta la economía en la decisión de casarse en la Argentina

En Infobae a la Tarde, el debate sobre el supuesto auge de casamientos reunió anécdotas, datos y la mirada de una organizadora de eventos. Entre agendas recargadas y presupuestos ajustados, se instala el interrogante: ¿estamos ante el pico histórico de bodas en el país?

¿Boom de casamientos?: cómo impacta
DEPORTES
Con el gol N° 900

Con el gol N° 900 de la carrera de Messi, Inter Miami vence a Nashville SC y se acerca a los cuartos de la Concachampions

Así quedó el cuadro de los cuartos de final de la Champions League: los cruces y cuándo se juegan

El show de Alexis Mac Allister en la paliza del Liverpool en la Champions: asistencia de laboratorio y participación en otros dos goles

Con Julián Álvarez y Musso como figuras, Atlético de Madrid eliminó al Tottenham y enfrentará en los cuartos de la Champions League al Barcelona

El gesto de Raphinha con una niña que temblaba de frío antes de su colosal actuación en la goleada del Barcelona ante Newcastle

TELESHOW
Sofía Jujuy Jiménez recordó la

Sofía Jujuy Jiménez recordó la traición que sufrió cuando una amiga se involucró con su novio: “Me dolió mucho”

El divertido intercambio entre Lali Espósito y la cantante española Judeline luego de olvidar su celular: “Fue un honor explicarte”

El Mono de Kapanga: “A mí me agarró el infarto mientras tenía sexo”

La confesión hot de Catalina Gorostidi: “Si entro a la casa de Gran Hermano, voy a tener sexo con él”

Cande Molfese respondió a las críticas por su cuerpo tras sus vacaciones en Punta Cana

INFOBAE AMÉRICA

Las inversiones en turismo y

Las inversiones en turismo y construcción fortalecen el crecimiento en El Salvador

La guerra paraliza el Gran Bazar de Teherán en vísperas del Año Nuevo persa

Ante la escasez por “turismo de combustible”, un país estudia limitar la venta y subir el precio a extranjeros

Irán amenazó a las instalaciones energéticas de los países del Golfo tras el ataque a su infraestructura de gas

Irán: cuáles son las diferencias entre las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria