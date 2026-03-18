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¿El dolor físico dura más en mujeres que en hombres? Qué dice la ciencia

Investigaciones recientes, en modelos animales, analizaron las diferencias hormonales e inmunológicas entre sexos y exploraron factores biológicos que influyen en la recuperación tras lesiones

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La diferencia en la duración
La diferencia en la duración del dolor entre hombres y mujeres tiene raíces biológicas comprobadas por la ciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor físico suele prolongarse más en mujeres que en hombres, según un estudio científico reciente citado por The Wall Street Journal. Investigadores han identificado que las diferencias en la hormona testosterona y en la producción de la molécula interleucina-10 son factores clave en esta disparidad de género.

Investigaciones de la Universidad de Stanford han revelado que las mujeres no solo perciben el dolor con mayor intensidad, sino que también presentan una respuesta inmunológica distinta frente a estímulos dolorosos.

Un estudio publicado en The Journal of Neuroscience evidenció que las diferencias en las células gliales, responsables de modular el dolor en el sistema nervioso, contribuyen a que las mujeres experimenten cuadros de dolor más prolongados y complejos.

La testosterona y la interleucina-10
La testosterona y la interleucina-10 son claves en la recuperación del dolor físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis científico publicado en la revista Science Immunology ha demostrado que la persistencia del dolor en las mujeres responde a factores biológicos. En concreto, los hombres presentan mayores niveles de la molécula interleucina-10 tras una lesión, lo que favorece una recuperación física más rápida.

Esta ventaja está asociada a una mayor presencia de testosterona en el organismo masculino, acelerando la resolución del dolor respecto al caso femenino.

Cómo se realizó el estudio sobre dolor crónico y género

El estudio, según The Wall Street Journal, fue liderado por Geoffroy Laumet, neuroinmunólogo de la Universidad Estatal de Míchigan. El equipo analizó datos de 172 mujeres y 73 hombres que acudieron a salas de urgencias en Estados Unidos entre 2017 y 2021, en su mayoría tras accidentes automovilísticos.

Un estudio científico revela que
Un estudio científico revela que las mujeres experimentan dolor más prolongado tras una lesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pacientes valoraron su dolor inmediatamente después de la lesión, a las 8 semanas y a las 12 semanas. Los hombres reportaron una recuperación más rápida en comparación con las mujeres. Análisis de sangre mostraron que la concentración de interleucina-10 fue superior en varones.

En investigaciones paralelas con ratones, el equipo observó que los hombres sanaban antes y sus niveles de interleucina-10 resultaban más altos que los de las mujeres.

La influencia de la testosterona y la interleucina-10 en el dolor

Para ahondar en el mecanismo, los científicos produjeron alteraciones hormonales en ratones hembras. Tras la extracción de ovarios y la administración de un implante con hormona derivada de la testosterona, experimentaron una recuperación del dolor acelerada, así como un aumento en la interleucina-10.

Investigaciones recientes destacan la importancia
Investigaciones recientes destacan la importancia de adaptar tratamientos del dolor según el sexo biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos resultados sugieren que la testosterona desempeña un papel fundamental en la resolución del dolor físico. De acuerdo con lo descrito por The Wall Street Journal, en un futuro, terapias basadas en intervenciones hormonales podrían optimizar el tratamiento del dolor crónico en mujeres.

Impacto en el tratamiento del dolor por género

Alrededor del 25% de los adultos en Estados Unidos sufre dolor crónico, y un 8,5% presenta limitaciones importantes para trabajar o realizar tareas diarias. Los tratamientos tradicionales suelen ser insuficientes y pueden causar efectos adversos.

La neurocientífica Ann Gregus, de Virginia Tech, destacó al medio que entender qué factores ayudan a resolver el dolor es tan relevante como investigar sus causas. “Si disponemos de una vía que reduzca esa señal dolorosa, como la molécula interleucina-10, se abre una posibilidad terapéutica”, afirmó Gregus a The Wall Street Journal.

Los expertos recomiendan considerar siempre
Los expertos recomiendan considerar siempre el sexo biológico en las investigaciones clínicas sobre dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Laumet indicó que la aplicación de parches de testosterona en dosis adecuadas podría aportar una mejora clínica. Esta hipótesis abre alternativas para tratamientos para el dolor específicos según las diferencias biológicas de género.

Los investigadores subrayaron en el medio citado que la mayor duración del dolor en las mujeres tiene una explicación fisiológica, ligada a factores hormonales e inmunológicos, y no se debe a aspectos psicológicos ni a ideas preconcebidas.

De acuerdo con datos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la brecha de género en la percepción y duración del dolor se mantiene incluso al controlar variables como edad, tipo de lesión y acceso a tratamientos.

Estas diferencias han llevado a los expertos a recomendar que tanto la investigación clínica como el desarrollo de fármacos tengan en cuenta de forma sistemática el sexo biológico y las características hormonales de los pacientes.

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