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Día de San Patricio: recetas de snacks y picadas ideales para maridar con cervezas

Desde bastones de batata hasta croquetas de espinaca, cada propuesta suma un toque especial al festejo y combina perfecto con distintos estilos artesanales o industriales

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El sabor de San Patricio
El sabor de San Patricio se vive con recetas de picadas y cerveza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Día de San Patricio transforma bares y hogares en escenarios de reunión, donde la cerveza y la gastronomía se convierten en protagonistas.

Existen recetas de picadas especialmente pensadas para maridar con diferentes estilos de cerveza y compartir el espíritu festivo de cada 17 de marzo. Cada opción utiliza ingredientes accesibles y combina sabores que acompañan la frescura, el amargor o la intensidad de la bebida más elegida para la fecha.

1- Bastones de batata con dip de yogur y cilantro

El toque festivo llega con
El toque festivo llega con los bastones de batata y el dip de yogur (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste entre la dulzura de la batata y la frescura del dip crea una combinación versátil para cervezas claras.

Ingredientes

  • 2 batatas medianas
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta
  • 1 yogur natural
  • 1 puñado de cilantro fresco
  • Jugo de medio limón

Paso a paso

  1. Cortar las batatas en bastones.
  2. Colocar en una bandeja para horno, rociar con aceite, sal y pimienta.
  3. Hornear a 200 °C hasta dorar.
  4. Mezclar el yogur, el cilantro picado y el jugo de limón.
  5. Servir los bastones junto al dip.

2- Bombitas de queso y jalapeño

El queso fundido y el
El queso fundido y el jalapeño, protagonistas de las bombitas más sabrosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso fundido y el toque picante del jalapeño se adaptan a cervezas con amargor marcado.

Ingredientes

  • 150 g de queso mozzarella rallado
  • 50 g de queso cheddar
  • 1 jalapeño
  • 2 huevos
  • 100 g de pan rallado

Paso a paso

  1. Mezclar los quesos con jalapeño picado.
  2. Formar bolitas, pasar por huevo batido y pan rallado.
  3. Freír en aceite hasta dorar.
  4. Escurrir en papel absorbente antes de servir.

3- Rollitos de zucchini y jamón crudo

El jamón crudo y el
El jamón crudo y el zucchini asado logran equilibrio en los rollitos para cervezas rojas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suavidad del zucchini asado y el sabor intenso del jamón crudo aportan equilibrio a cervezas rojas.

Ingredientes

  • 2 zucchinis
  • 100 g de jamón crudo
  • Aceite de oliva
  • Pimienta

Paso a paso

  1. Cortar el zucchini en láminas finas.
  2. Asar las láminas en una plancha con aceite y pimienta.
  3. Enrollar cada lámina junto a una feta de jamón.
  4. Sujetar con palillos.

4- Pinchos de langostinos y ananá

Los pinchos de langostinos y
Los pinchos de langostinos y ananá realzan la frescura de las cervezas de trigo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de langostinos y ananá realza cervezas de trigo con su mezcla de dulzura y acidez.

Ingredientes

  • 200 g de langostinos pelados
  • 1 rodaja de ananá fresca
  • Sal y pimienta
  • Aceite

Paso a paso

  1. Cortar el ananá en cubos.
  2. Saltear los langostinos con aceite, sal y pimienta.
  3. Intercalar langostinos y ananá en palillos.

5- Chips de remolacha y zanahoria

El colorido de los chips
El colorido de los chips de remolacha y zanahoria anima la mesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las chips horneadas ofrecen una textura crocante y colores llamativos, ideales para cervezas artesanales.

Ingredientes

  • 2 remolachas
  • 2 zanahorias
  • Aceite de oliva
  • Sal

Paso a paso

  1. Pelar y cortar las verduras en rodajas finas.
  2. Distribuir en una bandeja, pincelar con aceite y salar.
  3. Hornear a 180 °C hasta que estén crujientes.

6- Pan naan con salsa de curry suave

El pan naan casero y
El pan naan casero y la salsa de curry, una dupla para cervezas oscuras (Pexels)

El pan naan casero y la salsa de curry resultan una opción diferente para maridar con cervezas oscuras.

Ingredientes

  • 250 g de harina
  • 1 yogur natural
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Sal
  • 100 ml de agua
  • 1 cebolla pequeña
  • 1 cucharadita de curry en polvo
  • 100 ml de crema

Paso a paso

  1. Mezclar la harina, el yogur, el polvo de hornear, la sal y el agua hasta obtener una masa.
  2. Dividir en bollos y aplanar.
  3. Cocinar en sartén caliente.
  4. Saltear la cebolla picada, sumar el curry y la crema.
  5. Servir el pan con la salsa aparte.

7- Bocaditos de berenjena y queso feta

El maridaje perfecto une bocaditos
El maridaje perfecto une bocaditos de berenjena y queso feta con pale ale (Imagen Ilustrativa Infobae)

La berenjena asada combina con el queso feta y el orégano, adaptándose a cervezas tipo pale ale.

Ingredientes

  • 2 berenjenas
  • 100 g de queso feta
  • Orégano seco
  • Aceite de oliva
  • Sal

Paso a paso

  1. Cortar la berenjena en cubos, salar y hornear hasta dorar.
  2. Mezclar con queso feta y orégano.
  3. Servir en pequeños recipientes.

8- Croquetas de espinaca y queso parmesano

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las croquetas de espinaca y queso parmesano aportan sabor intenso y textura cremosa. Su perfil acompaña cervezas rubias y doradas.

Ingredientes

  • 300 g de espinaca fresca
  • 1 cebolla pequeña
  • 2 dientes de ajo
  • 100 g de queso parmesano rallado
  • 2 huevos
  • 100 g de pan rallado
  • 2 cucharadas de harina
  • Sal y pimienta
  • Aceite para freír

Paso a paso

  1. Lavar y picar la espinaca.
  2. Saltear la cebolla y el ajo picados en una sartén con un poco de aceite.
  3. Añadir la espinaca y cocinar hasta que pierda volumen.
  4. Retirar del fuego, dejar enfriar y mezclar con el queso parmesano, un huevo, sal y pimienta.
  5. Formar pequeñas croquetas, pasar por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado.
  6. Freír en aceite caliente hasta que estén doradas.
  7. Escurrir en papel absorbente antes de servir.

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