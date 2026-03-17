Día de San Patricio: recetas de snacks y picadas ideales para maridar con cervezas

La llegada del Día de San Patricio transforma bares y hogares en escenarios de reunión, donde la cerveza y la gastronomía se convierten en protagonistas.
Existen recetas de picadas especialmente pensadas para maridar con diferentes estilos de cerveza y compartir el espíritu festivo de cada 17 de marzo. Cada opción utiliza ingredientes accesibles y combina sabores que acompañan la frescura, el amargor o la intensidad de la bebida más elegida para la fecha.
1- Bastones de batata con dip de yogur y cilantro
El contraste entre la dulzura de la batata y la frescura del dip crea una combinación versátil para cervezas claras.
Ingredientes
- 2 batatas medianas
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
- 1 yogur natural
- 1 puñado de cilantro fresco
- Jugo de medio limón
Paso a paso
- Cortar las batatas en bastones.
- Colocar en una bandeja para horno, rociar con aceite, sal y pimienta.
- Hornear a 200 °C hasta dorar.
- Mezclar el yogur, el cilantro picado y el jugo de limón.
- Servir los bastones junto al dip.
2- Bombitas de queso y jalapeño
El queso fundido y el toque picante del jalapeño se adaptan a cervezas con amargor marcado.
Ingredientes
- 150 g de queso mozzarella rallado
- 50 g de queso cheddar
- 1 jalapeño
- 2 huevos
- 100 g de pan rallado
Paso a paso
- Mezclar los quesos con jalapeño picado.
- Formar bolitas, pasar por huevo batido y pan rallado.
- Freír en aceite hasta dorar.
- Escurrir en papel absorbente antes de servir.
3- Rollitos de zucchini y jamón crudo
La suavidad del zucchini asado y el sabor intenso del jamón crudo aportan equilibrio a cervezas rojas.
Ingredientes
- 2 zucchinis
- 100 g de jamón crudo
- Aceite de oliva
- Pimienta
Paso a paso
- Cortar el zucchini en láminas finas.
- Asar las láminas en una plancha con aceite y pimienta.
- Enrollar cada lámina junto a una feta de jamón.
- Sujetar con palillos.
4- Pinchos de langostinos y ananá
La combinación de langostinos y ananá realza cervezas de trigo con su mezcla de dulzura y acidez.
Ingredientes
- 200 g de langostinos pelados
- 1 rodaja de ananá fresca
- Sal y pimienta
- Aceite
Paso a paso
- Cortar el ananá en cubos.
- Saltear los langostinos con aceite, sal y pimienta.
- Intercalar langostinos y ananá en palillos.
5- Chips de remolacha y zanahoria
Las chips horneadas ofrecen una textura crocante y colores llamativos, ideales para cervezas artesanales.
Ingredientes
- 2 remolachas
- 2 zanahorias
- Aceite de oliva
- Sal
Paso a paso
- Pelar y cortar las verduras en rodajas finas.
- Distribuir en una bandeja, pincelar con aceite y salar.
- Hornear a 180 °C hasta que estén crujientes.
6- Pan naan con salsa de curry suave
El pan naan casero y la salsa de curry resultan una opción diferente para maridar con cervezas oscuras.
Ingredientes
- 250 g de harina
- 1 yogur natural
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Sal
- 100 ml de agua
- 1 cebolla pequeña
- 1 cucharadita de curry en polvo
- 100 ml de crema
Paso a paso
- Mezclar la harina, el yogur, el polvo de hornear, la sal y el agua hasta obtener una masa.
- Dividir en bollos y aplanar.
- Cocinar en sartén caliente.
- Saltear la cebolla picada, sumar el curry y la crema.
- Servir el pan con la salsa aparte.
7- Bocaditos de berenjena y queso feta
La berenjena asada combina con el queso feta y el orégano, adaptándose a cervezas tipo pale ale.
Ingredientes
- 2 berenjenas
- 100 g de queso feta
- Orégano seco
- Aceite de oliva
- Sal
Paso a paso
- Cortar la berenjena en cubos, salar y hornear hasta dorar.
- Mezclar con queso feta y orégano.
- Servir en pequeños recipientes.
8- Croquetas de espinaca y queso parmesano
Las croquetas de espinaca y queso parmesano aportan sabor intenso y textura cremosa. Su perfil acompaña cervezas rubias y doradas.
Ingredientes
- 300 g de espinaca fresca
- 1 cebolla pequeña
- 2 dientes de ajo
- 100 g de queso parmesano rallado
- 2 huevos
- 100 g de pan rallado
- 2 cucharadas de harina
- Sal y pimienta
- Aceite para freír
Paso a paso
- Lavar y picar la espinaca.
- Saltear la cebolla y el ajo picados en una sartén con un poco de aceite.
- Añadir la espinaca y cocinar hasta que pierda volumen.
- Retirar del fuego, dejar enfriar y mezclar con el queso parmesano, un huevo, sal y pimienta.
- Formar pequeñas croquetas, pasar por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado.
- Freír en aceite caliente hasta que estén doradas.
- Escurrir en papel absorbente antes de servir.