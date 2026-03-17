Día de San Patricio: recetas de snacks y picadas ideales para maridar con cervezas

El sabor de San Patricio se vive con recetas de picadas y cerveza (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del Día de San Patricio transforma bares y hogares en escenarios de reunión, donde la cerveza y la gastronomía se convierten en protagonistas.

Existen recetas de picadas especialmente pensadas para maridar con diferentes estilos de cerveza y compartir el espíritu festivo de cada 17 de marzo. Cada opción utiliza ingredientes accesibles y combina sabores que acompañan la frescura, el amargor o la intensidad de la bebida más elegida para la fecha.

1- Bastones de batata con dip de yogur y cilantro

El toque festivo llega con los bastones de batata y el dip de yogur (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste entre la dulzura de la batata y la frescura del dip crea una combinación versátil para cervezas claras.

Ingredientes

2 batatas medianas

Aceite de oliva

Sal y pimienta

1 yogur natural

1 puñado de cilantro fresco

Jugo de medio limón

Paso a paso

Cortar las batatas en bastones. Colocar en una bandeja para horno, rociar con aceite, sal y pimienta. Hornear a 200 °C hasta dorar. Mezclar el yogur, el cilantro picado y el jugo de limón. Servir los bastones junto al dip.

2- Bombitas de queso y jalapeño

El queso fundido y el jalapeño, protagonistas de las bombitas más sabrosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso fundido y el toque picante del jalapeño se adaptan a cervezas con amargor marcado.

Ingredientes

150 g de queso mozzarella rallado

50 g de queso cheddar

1 jalapeño

2 huevos

100 g de pan rallado

Paso a paso

Mezclar los quesos con jalapeño picado. Formar bolitas, pasar por huevo batido y pan rallado. Freír en aceite hasta dorar. Escurrir en papel absorbente antes de servir.

3- Rollitos de zucchini y jamón crudo

El jamón crudo y el zucchini asado logran equilibrio en los rollitos para cervezas rojas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suavidad del zucchini asado y el sabor intenso del jamón crudo aportan equilibrio a cervezas rojas.

Ingredientes

2 zucchinis

100 g de jamón crudo

Aceite de oliva

Pimienta

Paso a paso

Cortar el zucchini en láminas finas. Asar las láminas en una plancha con aceite y pimienta. Enrollar cada lámina junto a una feta de jamón. Sujetar con palillos.

4- Pinchos de langostinos y ananá

Los pinchos de langostinos y ananá realzan la frescura de las cervezas de trigo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de langostinos y ananá realza cervezas de trigo con su mezcla de dulzura y acidez.

Ingredientes

200 g de langostinos pelados

1 rodaja de ananá fresca

Sal y pimienta

Aceite

Paso a paso

Cortar el ananá en cubos. Saltear los langostinos con aceite, sal y pimienta. Intercalar langostinos y ananá en palillos.

5- Chips de remolacha y zanahoria

El colorido de los chips de remolacha y zanahoria anima la mesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las chips horneadas ofrecen una textura crocante y colores llamativos, ideales para cervezas artesanales.

Ingredientes

2 remolachas

2 zanahorias

Aceite de oliva

Sal

Paso a paso

Pelar y cortar las verduras en rodajas finas. Distribuir en una bandeja, pincelar con aceite y salar. Hornear a 180 °C hasta que estén crujientes.

6- Pan naan con salsa de curry suave

El pan naan casero y la salsa de curry, una dupla para cervezas oscuras (Pexels)

El pan naan casero y la salsa de curry resultan una opción diferente para maridar con cervezas oscuras.

Ingredientes

250 g de harina

1 yogur natural

1 cucharadita de polvo de hornear

Sal

100 ml de agua

1 cebolla pequeña

1 cucharadita de curry en polvo

100 ml de crema

Paso a paso

Mezclar la harina, el yogur, el polvo de hornear, la sal y el agua hasta obtener una masa. Dividir en bollos y aplanar. Cocinar en sartén caliente. Saltear la cebolla picada, sumar el curry y la crema. Servir el pan con la salsa aparte.

7- Bocaditos de berenjena y queso feta

El maridaje perfecto une bocaditos de berenjena y queso feta con pale ale (Imagen Ilustrativa Infobae)

La berenjena asada combina con el queso feta y el orégano, adaptándose a cervezas tipo pale ale.

Ingredientes

2 berenjenas

100 g de queso feta

Orégano seco

Aceite de oliva

Sal

Paso a paso

Cortar la berenjena en cubos, salar y hornear hasta dorar. Mezclar con queso feta y orégano. Servir en pequeños recipientes.

8- Croquetas de espinaca y queso parmesano

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las croquetas de espinaca y queso parmesano aportan sabor intenso y textura cremosa. Su perfil acompaña cervezas rubias y doradas.

Ingredientes

300 g de espinaca fresca

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

100 g de queso parmesano rallado

2 huevos

100 g de pan rallado

2 cucharadas de harina

Sal y pimienta

Aceite para freír

Paso a paso

Lavar y picar la espinaca. Saltear la cebolla y el ajo picados en una sartén con un poco de aceite. Añadir la espinaca y cocinar hasta que pierda volumen. Retirar del fuego, dejar enfriar y mezclar con el queso parmesano, un huevo, sal y pimienta. Formar pequeñas croquetas, pasar por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Freír en aceite caliente hasta que estén doradas. Escurrir en papel absorbente antes de servir.