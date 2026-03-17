Cómo identificar la estabilidad de una pareja a través de 3 patrones emocionales, según un psicólogo

El psicólogo Mark Travers identificó tres patrones emocionales clave para evaluar la salud emocional de una pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo en que una pareja se cuida, gestiona las emociones y cultiva espacios personales dice mucho sobre su fortaleza interna. La estabilidad no depende de grandes gestos aislados, sino de patrones cotidianos que pueden anticipar cuándo una relación se encuentra en equilibrio o en riesgo de deterioro.

El psicólogo Mark Travers, consultado por Forbes, identificó tres indicadores emocionales capaces de revelar el verdadero estado de una pareja. De acuerdo con el análisis del experto, las señales que anticipan problemas no suelen aparecer de forma abrupta.

Travers advirtió que, al igual que ocurre con las plantas de interior, los vínculos afectivos muestran pequeños indicios antes de atravesar una crisis profunda. El descuido o el exceso de atención pueden afectar tanto a una planta como a una relación, pero el equilibrio constante resulta fundamental para que ambos prosperen.

El papel del afecto cotidiano

El primer patrón emocional observado por Travers se vincula con la tendencia de algunas parejas a expresar cariño únicamente tras períodos de tensión o conflicto. Muchas personas posponen el afecto hasta que la relación muestra signos de desgaste. Solo entonces surgen gestos de atención, como si intentaran compensar la sequía emocional con cuidados.

La expresión regular del afecto fortalece la relación, mientras que las muestras ocasionales solo durante crisis pueden debilitar el vínculo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista científica Journal of Social and Personal Relationships y citado por Travers respalda esta observación. La investigación señala que el amor se traduce en acciones cotidianas, no solo en respuestas a situaciones problemáticas.

Las parejas que demuestran afecto de manera regular, a través de pequeños gestos, refuerzan el vínculo y propician una percepción positiva del otro. Este enfoque reduce la posibilidad de un ciclo de abandono y reconciliación en el que el cariño aparece solo en momentos críticos.

El psicólogo resaltó que mantener la cercanía emocional en la vida diaria implica brindar muestras regulares de afecto: “Estas pequeñas muestras de afecto, como los halagos, el humor, las caricias y los rituales compartidos, funcionan de forma similar al riego regular de una planta”.

El peligro de la confirmación constante

El segundo indicador de la salud de una relación se relaciona con el control emocional excesivo. Travers advirtió sobre el riesgo de transformar la convivencia en una sucesión de pruebas de seguridad. Preguntas frecuentes como “¿Estás bien?” o “¿Todavía me quieres?” pueden interpretarse como atención, pero suelen reflejar una búsqueda insistente de tranquilidad por parte de uno de los miembros.

Solicitar confirmación constante sobre el amor genera tensión y refleja inseguridad emocional en una relación de pareja (Crédito: Freepik)

Según un estudio publicado en la revista científica Journal of Psychology, las personas con apego ansioso tienden a solicitar reafirmación de modo reiterado, lo que genera tensión e incertidumbre en la pareja. Esta dinámica termina afectando la confianza, sobre todo cuando la tranquilidad se convierte en una rutina obligada.

El análisis del especialista aclara que brindar apoyo emocional es saludable cuando se brinda de manera ocasional. El problema aparece al convertirlo en una exigencia diaria, lo que puede dar lugar a interpretaciones erróneas y aumentar la presión emocional entre los miembros de la pareja.

Autonomía e individualidad en la relación

El tercer patrón destacado por Travers apunta a la importancia de preservar espacios propios fuera de la pareja. Comparó este proceso con la exposición de las plantas a la luz solar: además del riego, necesitan esa energía para crecer de manera adecuada. Del mismo modo, las parejas requieren fomentar el desarrollo individual y mantener vínculos por fuera de la relación.

Este punto se fundamenta en la llamada teoría de la autoexpansión: se trata de un concepto psicológico que plantea que las personas buscan crecer y mejorar su sentido de sí mismas a través de nuevas experiencias, intereses o amistades.

El equilibrio entre apoyo emocional y autonomía es fundamental para evitar la sobrecarga de exigencias en el vínculo de pareja (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según esta postura, las relaciones prosperan cuando las parejas continúan expandiendo su sentido de identidad, permitiendo que el crecimiento conjunto y la independencia personal se complementen dentro del vínculo.

Si no existe ese espacio psicológico, la relación puede sobrecargarse. Esto genera la convicción de que todas las necesidades deben cubrirse dentro de la pareja, lo que, a largo plazo, limita la satisfacción y el desarrollo de ambos miembros. Según detalló el experto, aquellas parejas que promueven la autonomía junto con el apoyo mutuo suelen contar con mayor capacidad de adaptación en su vida diaria.