Receta de estofado de carne con crema de hongos, rápida y fácil

El aroma a estofado recién hecho tiene la capacidad de transformar cualquier día gris en un motivo de celebración. Pocos platos son tan reconfortantes y versátiles en la mesa argentina, especialmente si se combinan la textura tierna de la carne y la suavidad de una crema de hongos.
El estofado de carne con crema de hongos es una opción ideal para almuerzos o cenas en familia, sobre todo en épocas frescas. En Argentina, este tipo de estofados suele prepararse con cortes económicos y rendidores.
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Receta de estofado de carne con crema de hongos
El estofado de carne con crema de hongos es una preparación donde cubos de carne se cocinan lentamente hasta quedar tiernos, acompañados de champiñones salteados y una salsa cremosa a base de crema de leche. Es un plato ideal para quienes buscan una comida sabrosa, de cocción simple, y con el toque especial que aportan los hongos frescos.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 700 gr de carne para estofado (paleta, roast beef o cuadrada)
- 200 gr de champiñones frescos (pueden ser portobellos o comunes)
- 1 cebolla grande
- 2 dientes de ajo
- 1 morrón rojo
- 200 ml de crema de leche
- 1 taza de caldo de carne
- 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
- 1 cucharada de harina
- Sal y pimienta negra a gusto
- 2 cucharaditas de perejil fresco picado (opcional)
Cómo hacer estofado de carne con crema de hongos, paso a paso
- Cortar la carne en cubos pequeños y salpimentar.
- En una cacerola grande, calentar 1 cucharada de aceite y dorar la carne por todos lados. Retirar y reservar.
- En la misma cacerola, añadir otra cucharada de aceite y rehogar la cebolla y el morrón picados, junto con el ajo.
- Cuando la cebolla esté transparente, agregar los champiñones fileteados y saltear hasta que pierdan agua y tomen color.
- Espolvorear la harina sobre los vegetales y mezclar bien para que espese la salsa.
- Incorporar la carne dorada, el caldo caliente y mezclar. Cocinar a fuego medio, tapado, durante 20 minutos.
- Añadir la crema de leche, mezclando bien para que no hierva fuerte (esto garantiza que la salsa quede suave y no se corte).
- Cocinar 10 minutos más, siempre a fuego bajo.
- Rectificar sal y pimienta, espolvorear con perejil fresco y servir inmediatamente.
Consejos técnicos destacados:
- Dorar bien la carne antes de estofar para potenciar el sabor.
- No hervir la crema fuerte para evitar que se corte.
- Usar champiñones frescos para una textura más agradable.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 430 kcal
- Grasas: 28 gr
- Carbohidratos: 9 gr
- Proteínas: 36 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. También se puede freezar por hasta 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego suave y agregar un chorrito de leche o caldo si es necesario.
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