“Cada vez hay más personas jóvenes con cáncer de piel”, advierten los dermatólogos

La incidencia del cáncer de piel aumentó notoriamente entre adultos jóvenes menores de 40 años, según explicó la dermatóloga Leisa Molinari durante su participación en Infobae en Vivo. La especialista puntualizó en la falta de conciencia y políticas preventivas como factores centrales

Molinari detalló que, a diferencia de lo que ocurría años atrás, en los consultorios se ven cada vez más pacientes jóvenes con diagnóstico de cáncer de piel.

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En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y María Migliore, la especialista refutó mitos, subrayó datos y advirtió sobre la urgencia de la educación social.

El aumento de cáncer de piel en jóvenes: causas y hábitos

La prevención del cáncer de piel se apoya en cuatro medidas: buscar sombra, usar ropa y sombrero, aplicar protector solar y evitar las camas solares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la charla, la médica remarcó que antes se asociaba el cáncer de piel a personas mayores, pero la realidad en los consultorios cambió: “Se están viendo pacientes incluso menores de 30 o de 40 años.”

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“La mayor exposición solar, los cambios en los hábitos al aire libre y la falta de protección adecuada explican el gran crecimiento que se está dando con esta enfermedad.” La dermatóloga enfatizó que la piel muestra signos claros de daño solar, y ejemplificó: “Si comparás la piel de tu rostro con la piel de tu abdomen, te das cuenta la diferencia del impacto del sol.”

Además, desestimó la idea de que las manchas sean solo cuestión de edad: “No es por la edad, es por la exposición solar. Si te hubieses cuidado toda la vida, las manos y la cara las tendrías igual que el abdomen o un glúteo.”

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La especialista Leisa Molinari explicó que la mayor exposición al sol, los cambios en la vida al aire libre y la protección insuficiente están detrás del aumento de diagnósticos antes de los 40

Prevención, mitos y barreras económicas

Consultada sobre la conciencia social, Molinari reconoció ciertos avances, pero admitió: “Vamos mejorando un poquito, pero falta, nos falta tanto todavía.” Hizo referencia a campañas internacionales —como la de Dinamarca— que priorizan la educación: “Elegí la sombra. Si podés hacer un deporte fuera de los horarios picos, eso te cambia.”

Enumeró las cuatro claves de prevención: sombra, ropa y sombrero, uso de protector solar y evitar las camas solares, prohibidas en países como Australia, Brasil e Irán.

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“Es mucho más barato prevenir que tratar el cáncer de piel. En Australia, por cada dólar invertido en campaña, se devuelven dos coma seis dólares al Gobierno a largo plazo”.

Además, la médica desmintió que el bronceado sea saludable: “El bronceado se da porque la piel detectó un daño. Y ese daño, a la larga, la modificación del ADN, genera células atípicas, viene el cáncer de piel.”

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El bronceado no es saludable porque refleja daño en la piel y puede derivar en cambios en el ADN que favorecen el cáncer de piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El daño solar: acumulación, infancia y nuevos riesgos

Molinari explicó que el desarrollo del cáncer de piel es acumulativo: “Se calcula que una quemadura solar puede tardar entre la quemadura y el melanoma 20 años. Lo que más tenemos que proteger es a los niños, porque una quemadura en la infancia duplica la posibilidad de desarrollar el melanoma el día de mañana.” Por eso recomendó la protección temprana: “Para los chicos que les gusta estar mucho en el agua, las remeras con filtro es lo más costo efectivo, pero falta conciencia todavía.”

Respecto a la moda del bronceado, recordó: “El bronceado lo impuso Coco Chanel cuando bajó de un avión de su isla privada toda bronceada y todo el mundo se fue a querer broncear. Hoy vamos perdiendo esa moda, por suerte.” Sin embargo, advirtió que aún persisten conductas de riesgo, y hasta una adicción reconocida: “Existe la tanorexia, que está catalogada por la OMS, como el tabaco. Tiene la capacidad de hacerte adicto igual que el tabaco.”

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Finalmente, desestimó mitos frecuentes: “Siempre que hay un bronceado hay daño. No existe el callo solar”. Y aclaró que la vitamina D se puede obtener con escasa exposición: “La vitamina D se absorbe con tres minutos de exposición diaria involuntaria al sol, ya la estás creando.”

La entrevista completa sobre cáncer de piel

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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