Salud

“Cada vez hay más personas jóvenes con cáncer de piel”, advierten los dermatólogos

La médica Leisa Molinari explicó en Infobae en Vivo por qué aumentan los diagnósticos entre menores de 40 años y detalló las estrategias de prevención

Guardar
Google icon

La incidencia del cáncer de piel aumentó notoriamente entre adultos jóvenes menores de 40 años, según explicó la dermatóloga Leisa Molinari durante su participación en Infobae en Vivo. La especialista puntualizó en la falta de conciencia y políticas preventivas como factores centrales

Molinari detalló que, a diferencia de lo que ocurría años atrás, en los consultorios se ven cada vez más pacientes jóvenes con diagnóstico de cáncer de piel.

PUBLICIDAD

En diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y María Migliore, la especialista refutó mitos, subrayó datos y advirtió sobre la urgencia de la educación social.

El aumento de cáncer de piel en jóvenes: causas y hábitos

Primer plano de un dermatólogo examinando un lunar rojo en el hombro de un paciente con un dermatoscopio. Se ven las manos del médico y el hombro y espalda del paciente.
La prevención del cáncer de piel se apoya en cuatro medidas: buscar sombra, usar ropa y sombrero, aplicar protector solar y evitar las camas solares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la charla, la médica remarcó que antes se asociaba el cáncer de piel a personas mayores, pero la realidad en los consultorios cambió: “Se están viendo pacientes incluso menores de 30 o de 40 años.”

PUBLICIDAD

“La mayor exposición solar, los cambios en los hábitos al aire libre y la falta de protección adecuada explican el gran crecimiento que se está dando con esta enfermedad.” La dermatóloga enfatizó que la piel muestra signos claros de daño solar, y ejemplificó: “Si comparás la piel de tu rostro con la piel de tu abdomen, te das cuenta la diferencia del impacto del sol.”

Además, desestimó la idea de que las manchas sean solo cuestión de edad: “No es por la edad, es por la exposición solar. Si te hubieses cuidado toda la vida, las manos y la cara las tendrías igual que el abdomen o un glúteo.”

La especialista Leisa Molinari explicó que la mayor exposición al sol, los cambios en la vida al aire libre y la protección insuficiente están detrás del aumento de diagnósticos antes de los 40
La especialista Leisa Molinari explicó que la mayor exposición al sol, los cambios en la vida al aire libre y la protección insuficiente están detrás del aumento de diagnósticos antes de los 40

Prevención, mitos y barreras económicas

Consultada sobre la conciencia social, Molinari reconoció ciertos avances, pero admitió: “Vamos mejorando un poquito, pero falta, nos falta tanto todavía.” Hizo referencia a campañas internacionales —como la de Dinamarca— que priorizan la educación: “Elegí la sombra. Si podés hacer un deporte fuera de los horarios picos, eso te cambia.”

Enumeró las cuatro claves de prevención: sombra, ropa y sombrero, uso de protector solar y evitar las camas solares, prohibidas en países como Australia, Brasil e Irán.

“Es mucho más barato prevenir que tratar el cáncer de piel. En Australia, por cada dólar invertido en campaña, se devuelven dos coma seis dólares al Gobierno a largo plazo”.

Además, la médica desmintió que el bronceado sea saludable: “El bronceado se da porque la piel detectó un daño. Y ese daño, a la larga, la modificación del ADN, genera células atípicas, viene el cáncer de piel.”

Primer plano del rostro de una persona con los ojos cerrados, aplicando una crema blanca (protector solar) en la mejilla, con la mano extendiendo el producto.
El bronceado no es saludable porque refleja daño en la piel y puede derivar en cambios en el ADN que favorecen el cáncer de piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

El daño solar: acumulación, infancia y nuevos riesgos

Molinari explicó que el desarrollo del cáncer de piel es acumulativo: “Se calcula que una quemadura solar puede tardar entre la quemadura y el melanoma 20 años. Lo que más tenemos que proteger es a los niños, porque una quemadura en la infancia duplica la posibilidad de desarrollar el melanoma el día de mañana.” Por eso recomendó la protección temprana: “Para los chicos que les gusta estar mucho en el agua, las remeras con filtro es lo más costo efectivo, pero falta conciencia todavía.”

Respecto a la moda del bronceado, recordó: “El bronceado lo impuso Coco Chanel cuando bajó de un avión de su isla privada toda bronceada y todo el mundo se fue a querer broncear. Hoy vamos perdiendo esa moda, por suerte.” Sin embargo, advirtió que aún persisten conductas de riesgo, y hasta una adicción reconocida: “Existe la tanorexia, que está catalogada por la OMS, como el tabaco. Tiene la capacidad de hacerte adicto igual que el tabaco.”

Finalmente, desestimó mitos frecuentes: “Siempre que hay un bronceado hay daño. No existe el callo solar”. Y aclaró que la vitamina D se puede obtener con escasa exposición: “La vitamina D se absorbe con tres minutos de exposición diaria involuntaria al sol, ya la estás creando.”

La entrevista completa sobre cáncer de piel

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Cáncer de pielprotector solarInfobae en VivoInfobae a las Nueveúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estrés mundialista: por qué el cortisol de los futbolistas de élite se dispara desde la mañana del partido

Un estudio realizado en deportistas de alto rendimiento midió la hormona en una jornada de competición y halló niveles hasta tres veces más altos que en días de descanso. Cuál es la causa y cómo el dato puede usarse para prevenir lesiones

Estrés mundialista: por qué el cortisol de los futbolistas de élite se dispara desde la mañana del partido

Qué es el vínculo traumático y cómo identificarlo

No toda relación conflictiva responde a esta categoría clínica: Pierluigi Mancini, de Mental Health America, y Janina Fisher, psicóloga especializada en trauma, detallan los criterios

Qué es el vínculo traumático y cómo identificarlo

Por qué tu plan de entrenamiento puede estar fallando y cómo corregirlo, según expertos

Entrenadores y científicos del ejercicio identificaron señales concretas de progreso y métodos simples para determinar el nivel real de condición física en corredores de cualquier nivel. Qué tener en cuenta

Por qué tu plan de entrenamiento puede estar fallando y cómo corregirlo, según expertos

Por qué los perros pueden ser el modelo más eficiente para estudiar cómo envejecen los humanos

El Dog Aging Project identificó que los mismos biomarcadores que predicen mortalidad en personas se repiten en ambas especies, un hallazgo que abre nuevas vías para comprender y prevenir enfermedades asociadas a la vejez

Por qué los perros pueden ser el modelo más eficiente para estudiar cómo envejecen los humanos

Menos autoexigencia y más bienestar: claves prácticas para ser más amable con uno mismo, según especialistas

En busca de cumplir con rutinas saludables, el cuidado personal puede convertirse en una carga más que se suma a las obligaciones cotidianas y genera estrés. Expertos consultados por Infobae dieron estrategias para recuperar el autocuidado como fuente de bienestar

Menos autoexigencia y más bienestar: claves prácticas para ser más amable con uno mismo, según especialistas

DEPORTES

“Selección yo te sigo”: cómo es la letra de la nueva canción para alentar a la Argentina en el Mundial 2026

“Selección yo te sigo”: cómo es la letra de la nueva canción para alentar a la Argentina en el Mundial 2026

Las últimas novedades del Mundial, en vivo: Luciana Rubinska valoró a la “sorpresa” del Mundial, eligió el mejor partido hasta ahora y habló del debut de Argentina

Los parches especiales que lucirán Messi y el Dibu Martínez en la camiseta de la selección argentina durante el Mundial

El inédito abandono por un proyectil en el GP de Barcelona que pasó inadvertido: “Nunca había visto algo así”

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

TELESHOW

Mario Pergolini conmovido por la muerte de Gaspi: “Él quería que vuelva a hacer Caiga quien caiga”

Mario Pergolini conmovido por la muerte de Gaspi: “Él quería que vuelva a hacer Caiga quien caiga”

La escapada de Antonela Roccuzzo a los parques de Orlando con sus personajes favoritos en plena pasión mundialista

Se viralizó una entrevista de Gaspi con su madre antes de su trágica muerte: “Él prende una cámara y brilla”

La tierna postal de Lourdes Sánchez con su hijo Valentín en pleno clima del Mundial 2026: “¡Lo completaste!"

Martín Bossi habló sobre el deseo de ser padre: “Hay que traer un hijo al mundo con este nivel de violencia”

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: El banco de alimentos Desarrollo en Movimiento recibe un certificado de membresía internacional

Guatemala: El banco de alimentos Desarrollo en Movimiento recibe un certificado de membresía internacional

Advierten que en los últimos cinco años cayó más basura espacial sobre Argentina y Latinoamérica que en los quince anteriores

La Procuraduría General de la Nación atendió 7,841 casos de adultos mayores vulnerables en Guatemala entre 2025 y abril de 2026

El régimen de Nicaragua frena los eventos por la final de la Copa del Mundo

Protección Civil ordena evacuar más de 40 apartamentos en San Salvador por el colapso parcial de un muro tras lluvias