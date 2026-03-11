Siete atletas convocados para el Campeonato de Europa Absoluto de Halterofilia

El equipo que representará a España en el Campeonato de Europa Absoluto de Halterofilia se compone de seis mujeres y un hombre, entre los que se encuentran tanto medallistas como deportistas con destacados antecedentes internacionales. Este grupo viajará a Batumi, Georgia, para competir entre el 19 y el 26 de abril, una cita que, según informó la agencia EFE, se perfila como una de las más relevantes del año para la halterofilia a nivel europeo.

La federación española anunció la selección nacional el martes, convocando a siete atletas que buscarán posicionarse entre los mejores del continente. Entre los nombres resaltan Marta García Rincón y Javier González, quienes ostentan el título de campeones de la Copa de España Iberdrola en sus respectivas categorías. La presencia de estas figuras refuerza las aspiraciones del conjunto nacional de obtener resultados destacados en el certamen, según publicó EFE.

Dentro de la relación de seleccionados, se incluye también a Malen Monasterio, quien logró el séptimo lugar en el Campeonato Mundial celebrado en Forde, Noruega. Esta actuación sitúa a Monasterio como una de las referencias internacionales del equipo. Otra integrante de la delegación, Alba Sánchez, figura como campeona absoluta de España en 2025, lo que evidencia la renovación y fortaleza del grupo.

María Olalla, subcampeona de Europa en la modalidad de “dos tiempos” durante el Campeonato de Europa júnior y sub-23, suma experiencia internacional y proyección de futuro, de acuerdo con EFE. Asimismo, el combinado nacional se completa con Naroa Arrasate y Garoa Martínez, quienes ocuparon la decimotercera y undécima posición, respectivamente, en el Mundial de Forde. La inclusión de estas deportistas amplía la profundidad del grupo y subraya el nivel de competencia interno existente.

El evento en Batumi representa una oportunidad para que los seleccionados consoliden su desarrollo y progresión en un contexto de alta exigencia. El medio EFE detalló que el Campeonato de Europa figura entre las principales fechas del calendario continental, tanto por la calidad de los participantes como por la relevancia de los resultados obtenidos, que pueden influir en futuras convocatorias y clasificaciones internacionales.

La participación española en esta edición del Campeonato de Europa se enmarca en un periodo de expansión para la halterofilia nacional. Los logros recientes y el rendimiento de las nuevas generaciones se reflejan en la composición de este equipo. Según EFE, la federación mantiene la apuesta por deportistas que combinan recorrido internacional con títulos actuales, lo que busca equilibrar experiencia y renovación para afrontar las demandas del torneo.

La competición en Batumi no solo ofrece la posibilidad de sumar medallas, sino que también supone un examen de nivel ante selecciones consolidadas y atletas con amplio palmarés internacional. De acuerdo con EFE, el rendimiento individual y por equipos durante este evento incidirá en la valoración de los programas de desarrollo y en las perspectivas para próximas citas internacionales, tanto en las categorías absoluta como de base.