Espana agencias

Siete atletas convocados para el Campeonato de Europa Absoluto de Halterofilia

La delegación nacional viaja a Batumi, Georgia, con figuras como Marta García Rincón y Javier González, quienes encabezan un grupo que aspira a posicionarse entre los mejores en una cita clave del calendario europeo

Guardar

El equipo que representará a España en el Campeonato de Europa Absoluto de Halterofilia se compone de seis mujeres y un hombre, entre los que se encuentran tanto medallistas como deportistas con destacados antecedentes internacionales. Este grupo viajará a Batumi, Georgia, para competir entre el 19 y el 26 de abril, una cita que, según informó la agencia EFE, se perfila como una de las más relevantes del año para la halterofilia a nivel europeo.

La federación española anunció la selección nacional el martes, convocando a siete atletas que buscarán posicionarse entre los mejores del continente. Entre los nombres resaltan Marta García Rincón y Javier González, quienes ostentan el título de campeones de la Copa de España Iberdrola en sus respectivas categorías. La presencia de estas figuras refuerza las aspiraciones del conjunto nacional de obtener resultados destacados en el certamen, según publicó EFE.

Dentro de la relación de seleccionados, se incluye también a Malen Monasterio, quien logró el séptimo lugar en el Campeonato Mundial celebrado en Forde, Noruega. Esta actuación sitúa a Monasterio como una de las referencias internacionales del equipo. Otra integrante de la delegación, Alba Sánchez, figura como campeona absoluta de España en 2025, lo que evidencia la renovación y fortaleza del grupo.

María Olalla, subcampeona de Europa en la modalidad de “dos tiempos” durante el Campeonato de Europa júnior y sub-23, suma experiencia internacional y proyección de futuro, de acuerdo con EFE. Asimismo, el combinado nacional se completa con Naroa Arrasate y Garoa Martínez, quienes ocuparon la decimotercera y undécima posición, respectivamente, en el Mundial de Forde. La inclusión de estas deportistas amplía la profundidad del grupo y subraya el nivel de competencia interno existente.

El evento en Batumi representa una oportunidad para que los seleccionados consoliden su desarrollo y progresión en un contexto de alta exigencia. El medio EFE detalló que el Campeonato de Europa figura entre las principales fechas del calendario continental, tanto por la calidad de los participantes como por la relevancia de los resultados obtenidos, que pueden influir en futuras convocatorias y clasificaciones internacionales.

La participación española en esta edición del Campeonato de Europa se enmarca en un periodo de expansión para la halterofilia nacional. Los logros recientes y el rendimiento de las nuevas generaciones se reflejan en la composición de este equipo. Según EFE, la federación mantiene la apuesta por deportistas que combinan recorrido internacional con títulos actuales, lo que busca equilibrar experiencia y renovación para afrontar las demandas del torneo.

La competición en Batumi no solo ofrece la posibilidad de sumar medallas, sino que también supone un examen de nivel ante selecciones consolidadas y atletas con amplio palmarés internacional. De acuerdo con EFE, el rendimiento individual y por equipos durante este evento incidirá en la valoración de los programas de desarrollo y en las perspectivas para próximas citas internacionales, tanto en las categorías absoluta como de base.

Temas Relacionados

HalterofiliaCampeonato de EuropaMarta García RincónJavier GonzálezMalen MonasterioBatumiGeorgiaFederación Española de HalterofiliaAlba SánchezMaría OlallaEFE

Últimas Noticias

El Lázaro Galdiano se llena de trajes decorados por artistas como Ouka Lele o Úrculo

Vestidos intervenidos por pintores reconocidos, tocados únicos y un enfoque en la inclusión social confluyen en una muestra impulsada por Manuel Fernández, quien defiende que “el arte y la moda transforman vidas y construyen comunidad”

Infobae

El acusado por intentar asesinar al novio de su expareja en Almería reconoce los hechos

Tras admitir ante el tribunal su responsabilidad en los disparos, el principal involucrado en el ataque ocurrido en 2022 acordó una reducción considerable de condena mientras continúan las deliberaciones sobre la implicación del tercer procesado, quien conducía el coche de huida

Infobae

Feijóo apela a la movilización en la recta final para que CyL "no avale la estrategia de bloqueo" de Vox

Feijóo apela a la movilización

Dos niños graves en una explosión en una práctica de química en una escuela de Girona

Tres menores sufren lesiones tras un accidente experimental al aire libre en una escuela catalana, dos han sido trasladados en estado crítico a Barcelona y el tercero se encuentra ingresado con heridas leves en un centro de Girona

Infobae

El PP exige que el Congreso cite a 42 comparecientes en la comisión del apagón, entre ellos Aagesen y Ribera

El PP exige que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa compra el ‘Vesper’, un

Defensa compra el ‘Vesper’, un nuevo velero de un millón de euros para la Armada que usará Felipe VI en las regatas

Vídeo: Así han sido los registros de la Guardia Civil por el caso de Francisca Cadenas tras confirmar que los restos óseos encontrados eran suyos

El Destacamento ‘Vilkas’ del Ejército del Aire, el despliegue español en Lituania que ha neutralizado dos aviones de Rusia

Claves del juicio a la familia que estafó a más de 6.000 muertos cambiándoles el ataúd: todo se destapó tras la extorsión de un trabajador que guardó fotos y listas

La constructora que debe cuatro nóminas a sus trabajadores y deja al alcalde Almeida sin una promoción de 87 pisos protegidos y un centro de acogida para personas sin hogar

ECONOMÍA

Abierto el plazo para que

Abierto el plazo para que particulares y empresas vendan sus casas al Estado: el plan del Gobierno para incorporarlas al parque público

Un empleado de una gasolinera trabaja en su día libre para resolver un problema y es despedido por reclamar cinco horas extra: gana el juicio y recupera su puesto

Víctor Arpa, abogado: “Tu empresa puede estar quitándote este derecho y que tú ni siquiera lo sepas”

El Ibex 35 abre a la baja y pierde los 17.000 puntos con el petróleo por encima de los 102 dólares

La bajada del precio de la luz contiene el IPC en el 2,3% en febrero

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence a Cameron

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”

Así era Juanito, la leyenda del Real Madrid con la que Arbeloa compara a Fede Valverde: de los valores madridistas a su conexión con la afición

El nuevo circuito de Fórmula 1 en Madrid comienza a revelar sus secretos: la primera curva de la carrera o el podio estilo Monza

David Villa regresa al Atlético de Madrid como nuevo miembro del Consejo de Administración del club