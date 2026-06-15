Receta de panqueques de maicena, rápida y fácil

Hay sabores que nos transportan directo a la mesa familiar, cuando la merienda era motivo de reunión y los aromas dulces llenaban la cocina. Los panqueques de maicena, tan suaves y tentadores, son de esas recetas que traen recuerdos de meriendas improvisadas y tardes de lluvia.
En la Argentina, esta versión ligera y sin gluten de los clásicos panqueques es elegida para quienes buscan algo simple, rápido y con la textura característica que aporta la fécula de maíz. Se disfrutan solos, con dulce de leche, miel o frutas, y son la solución ideal para un antojo dulce en cualquier momento.
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Receta de panqueques de maicena
Estos panqueques se preparan a base de maicena (fécula de maíz), huevos, leche y un toque de azúcar. El resultado es una masa liviana, flexible y fácil de trabajar, perfecta para rellenar o comer sola. Son naturalmente aptos para celíacos si se usan ingredientes libres de gluten.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes
- 150 gr de maicena (fécula de maíz)
- 2 huevos
- 250 ml de leche
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Manteca, cantidad necesaria (para la sartén)
Cómo hacer panqueques de maicena, paso a paso
- Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar bien.
- Agregar la maicena de a poco, alternando con la leche, y mezclar hasta obtener una preparación lisa y sin grumos.
- Sumar la pizca de sal y mezclar.
- Dejar reposar la mezcla en la heladera por 10 minutos para que se asiente.
- Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y pasar una pequeña cantidad de manteca.
- Verter un cucharón de masa y mover la sartén para cubrir toda la base.
- Cocinar 1 a 2 minutos, hasta que los bordes se despeguen solos; no dejar que se dore demasiado.
- Dar vuelta con espátula y cocinar 1 minuto más.
- Repetir hasta terminar la mezcla, agregando manteca a la sartén si es necesario.
- Servir los panqueques tibios, solos o con relleno a gusto.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 8 panqueques medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 90 kcal
- Grasas: 2,5 gr
- Carbohidratos: 15 gr
- Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar hasta 1 mes; para consumir, descongelar en heladera y calentar a fuego bajo o microondas.
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