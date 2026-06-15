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Receta de panqueques de maicena, rápida y fácil

Esta variante liviana, hecha con fécula de maíz, huevos, leche y vainilla, ofrece una masa suave y flexible, ideal para acompañar con dulce de leche, miel o frutas en la merienda

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Panqueques de maicena apilados con sirope y azúcar en polvo en un plato. Cerca, un cuenco de dulce de leche y frutos rojos variados sobre una mesa de madera.
Los panqueques de maicena remiten a la mesa familiar y a las meriendas compartidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que nos transportan directo a la mesa familiar, cuando la merienda era motivo de reunión y los aromas dulces llenaban la cocina. Los panqueques de maicena, tan suaves y tentadores, son de esas recetas que traen recuerdos de meriendas improvisadas y tardes de lluvia.

En la Argentina, esta versión ligera y sin gluten de los clásicos panqueques es elegida para quienes buscan algo simple, rápido y con la textura característica que aporta la fécula de maíz. Se disfrutan solos, con dulce de leche, miel o frutas, y son la solución ideal para un antojo dulce en cualquier momento.

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Receta de panqueques de maicena

Estos panqueques se preparan a base de maicena (fécula de maíz), huevos, leche y un toque de azúcar. El resultado es una masa liviana, flexible y fácil de trabajar, perfecta para rellenar o comer sola. Son naturalmente aptos para celíacos si se usan ingredientes libres de gluten.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

  • 150 gr de maicena (fécula de maíz)
  • 2 huevos
  • 250 ml de leche
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • Manteca, cantidad necesaria (para la sartén)
Bol de maicena, huevos en cartón y sueltos, botella y jarra de leche sobre mesa de madera. Se ven un batidor, cuchara y paño.
La maicena, los huevos y la leche forman la base de esta preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer panqueques de maicena, paso a paso

  1. Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar bien.
  2. Agregar la maicena de a poco, alternando con la leche, y mezclar hasta obtener una preparación lisa y sin grumos.
  3. Sumar la pizca de sal y mezclar.
  4. Dejar reposar la mezcla en la heladera por 10 minutos para que se asiente.
  5. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y pasar una pequeña cantidad de manteca.
  6. Verter un cucharón de masa y mover la sartén para cubrir toda la base.
  7. Cocinar 1 a 2 minutos, hasta que los bordes se despeguen solos; no dejar que se dore demasiado.
  8. Dar vuelta con espátula y cocinar 1 minuto más.
  9. Repetir hasta terminar la mezcla, agregando manteca a la sartén si es necesario.
  10. Servir los panqueques tibios, solos o con relleno a gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 8 panqueques medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 90 kcal
  • Grasas: 2,5 gr
  • Carbohidratos: 15 gr
  • Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar hasta 1 mes; para consumir, descongelar en heladera y calentar a fuego bajo o microondas.

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