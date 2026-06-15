Receta de panqueques de maicena, rápida y fácil

Los panqueques de maicena remiten a la mesa familiar y a las meriendas compartidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que nos transportan directo a la mesa familiar, cuando la merienda era motivo de reunión y los aromas dulces llenaban la cocina. Los panqueques de maicena, tan suaves y tentadores, son de esas recetas que traen recuerdos de meriendas improvisadas y tardes de lluvia.

En la Argentina, esta versión ligera y sin gluten de los clásicos panqueques es elegida para quienes buscan algo simple, rápido y con la textura característica que aporta la fécula de maíz. Se disfrutan solos, con dulce de leche, miel o frutas, y son la solución ideal para un antojo dulce en cualquier momento.

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Receta de panqueques de maicena

Estos panqueques se preparan a base de maicena (fécula de maíz), huevos, leche y un toque de azúcar. El resultado es una masa liviana, flexible y fácil de trabajar, perfecta para rellenar o comer sola. Son naturalmente aptos para celíacos si se usan ingredientes libres de gluten.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

150 gr de maicena (fécula de maíz)

2 huevos

250 ml de leche

2 cucharadas de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

Manteca, cantidad necesaria (para la sartén)

La maicena, los huevos y la leche forman la base de esta preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer panqueques de maicena, paso a paso

Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta integrar bien. Agregar la maicena de a poco, alternando con la leche, y mezclar hasta obtener una preparación lisa y sin grumos. Sumar la pizca de sal y mezclar. Dejar reposar la mezcla en la heladera por 10 minutos para que se asiente. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y pasar una pequeña cantidad de manteca. Verter un cucharón de masa y mover la sartén para cubrir toda la base. Cocinar 1 a 2 minutos, hasta que los bordes se despeguen solos; no dejar que se dore demasiado. Dar vuelta con espátula y cocinar 1 minuto más. Repetir hasta terminar la mezcla, agregando manteca a la sartén si es necesario. Servir los panqueques tibios, solos o con relleno a gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 8 panqueques medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 90 kcal

Grasas: 2,5 gr

Carbohidratos: 15 gr

Proteínas: 2 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden freezar hasta 1 mes; para consumir, descongelar en heladera y calentar a fuego bajo o microondas.