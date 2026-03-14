Sombreros de la realeza: las elecciones más distintivas en ceremonias oficiales

De sombreros azul marino a tocados llamativos, las miembros de la realeza han conquistado las miradas en eventos oficiales, mostrando creatividad y sofisticación en cada aparición pública (Photo by Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage)

A lo largo de los años, los miembros de la realeza británica y europea han destacado por su capacidad de transformar los sombreros en auténticos símbolos de elegancia. Cada elección marcó tendencia y acompañó momentos inolvidables en eventos oficiales, subrayando la importancia de la etiqueta y el estilo personal en la moda de alta sociedad.

El uso de sombreros en la realeza tuvo un profundo valor simbólico y social. Estas piezas distinguieron el rango y la posición de cada miembro dentro de la familia real, sirvieron para cumplir con la etiqueta en ceremonias religiosas, bodas, funerales y celebraciones nacionales, y permitieron a sus portadoras expresar individualidad a través de colores y formas.

El sombrero funcionó como una extensión del atuendo, realzando la formalidad y el decoro de cada aparición pública.

1- Sombrero azul marino de la princesa de Gales

El sombrero azul marino de la princesa de Gales destacó por su elegancia clásica y el lazo lateral que completó un conjunto armónico en ceremonias oficiales (Alamy)

La princesa de Gales, Kate Middleton, optó en una ocasión por un sombrero azul marino de ala ancha y copa redonda, decorado con un lazo lateral y una malla ornamental que cubría parcialmente el ala. Este accesorio acompañó un conjunto del mismo color y un collar de perlas de varias vueltas.

2- Estilos de sombrero de la princesa Ana

El sombrero verde botella de la princesa Ana aportó sobriedad y sofisticación a su atuendo, cumpliendo con la etiqueta y la tradición en el Día de la Commonwealth (Instagram)

La princesa Ana presentó dos estilos distintos en eventos oficiales. Durante el Día de la Commonwealth, portó un sombrero verde botella de pequeño tamaño, con una banda y lazo en la parte trasera, a juego con su abrigo largo del mismo color y guantes oscuros.

El sombrero blanco de ala ancha de la princesa Ana, elegido para un festival literario en Gibraltar, subrayó su versatilidad y el gusto por los accesorios discretos pero elegantes (Europa Press)

Durante su visita a Gibraltar para asistir a un festival literario, se la vio con un sombrero blanco de ala ancha y copa baja, adornado con una cinta blanca, que combinaba con un abrigo verde bordado y un collar de perlas.

3- Sombrero violeta de la reina consorte Camila

El sombrero violeta de la reina consorte Camila, adornado con plumas, se integró perfectamente con su abrigo y resaltó su estilo distintivo en celebraciones formales (Europa Press)

La reina consorte Camila vistió un sombrero violeta de ala ancha y copa redonda, decorado con plumas y detalles en el mismo tono. Este sombrero se alineó cromáticamente con su abrigo violeta y un collar de perlas, generando una sombra uniforme sobre su rostro y creando un contraste marcado con el fondo.

4- Sombrero violeta de la reina Isabel II

El sombrero violeta de la reina Isabel II, decorado con flores blancas y lilas, se convirtió en un símbolo de su imagen reconocida y de la impecable coordinación en eventos de Estado (REUTERS)

La recordada reina Isabel II lució un sombrero violeta de copa redonda y ala corta, adornado con flores blancas y lilas en uno de los costados. El sombrero acompañó un abrigo violeta con botones forrados y un broche en el lado izquierdo, integrándose perfectamente con el resto del atuendo y reforzando su imagen característica en actos oficiales. A su lado, la reina Máxima de Países Bajos lució un sombrero beige que hacía juego con su vestido.

5- Tocado beige de la princesa Beatriz

El tocado beige de la princesa Beatriz, de estructura circular y lazos voluminosos, capturó la atención y reflejó la preferencia de la princesa por diseños audaces y originales (AP)

La princesa Beatriz eligió un tocado beige de estructura circular en la parte frontal, decorado con grandes lazos voluminosos. El diseño del tocado creó una silueta llamativa sobre la cabeza y acompañó un abrigo beige con cuello decorativo calado, destacando su preferencia por los accesorios de formas originales.

Su hermana, la princesa Eugenia, apostó por un tocado azul eléctrico en forma de hoja invertida, ligeramente inclinado sobre la frente. Este accesorio estuvo adornado con una flor púrpura, plumas beige y detalles brillantes. El tocado combinó con un vestido azul estampado con flores verdes, aportando un aire moderno y audaz a su estilo.

6- Sombreros de Meghan Markle, duquesa de Sussex

El sombrero tipo boina marrón de Meghan Markle, con diseño estructural lateral, mostró una interpretación contemporánea y minimalista de la moda real británica (EFE)

Meghan Markle, duquesa de Sussex a pesar de renunciar a sus funciones reales en 2020, mostró dos estilos de sombrero en diferentes eventos. En una ocasión, lució un sombrero tipo boina marrón con un diseño estructural en el lateral, junto a un abrigo beige cruzado.

El sombrero blanco de ala ancha de Meghan Markle, elegido junto al príncipe Harry, completó un look monocromático y sofisticado, reafirmando su estilo propio en eventos oficiales (AP)

En otro momento, junto a su esposo, el príncipe Harry, utilizó un sombrero blanco de ala ancha y copa baja, decorado con un lazo pequeño del mismo material, completando un abrigo blanco de líneas sencillas.