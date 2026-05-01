Honduras: Diputada propone hasta 6 años de cárcel por maltrato animal grave

La propuesta surge en un contexto donde organizaciones defensoras de animales han denunciado un aumento en los casos de violencia contra mascotas y animales en condición de calle en distintas zonas del país. (FOTO: X)

La diputada hondureña Iroshka Elvir anunció la presentación de un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones contra el maltrato animal en Honduras, proponiendo penas de hasta seis años de prisión para quienes asesinen animales o les causen daño que derive en su muerte.

La iniciativa, según explicó la legisladora, tiene como objetivo principal eliminar la posibilidad de conmutar la pena en casos graves, especialmente cuando los actos de crueldad se cometan con saña, alevosía o incluso por entretenimiento, circunstancias que han generado indignación en la opinión pública en los últimos años.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, Elvir detalló los alcances de la propuesta y enfatizó la necesidad de fortalecer el marco legal para proteger a los animales.

“Incrementar a 6 años de prisión a quienes asesinen animales o causen maltrato llevándolos a la muerte. Esto para que no sea conmutable la pena por matar con saña, alevosía o por entretenimiento a seres indefensos”, expresó.

PUBLICIDAD

Proyecto de ley:



Incrementar a 6 años de prisión a quienes asesinen animales o causen maltrato llevándolos a la muerte.



Esto para que no sea conmutable la pena por matar con saña, alevosía o por entretenimiento a seres indefensos.



Maltrato animal NUNCA MÁS. 🐶😸🫶🏻 pic.twitter.com/kgHQXvs0XI — Iroshka Elvir Diputada (@IroshkaElvir) April 30, 2026

La propuesta surge en un contexto donde los casos de maltrato animal han cobrado mayor visibilidad en Honduras, especialmente a través de redes sociales, donde se han difundido denuncias y videos que evidencian violencia contra mascotas y animales en condición de calle.

Organizaciones defensoras de los derechos de los animales han reiterado en múltiples ocasiones que la legislación actual resulta insuficiente para sancionar de manera efectiva estos delitos.

PUBLICIDAD

Según estos colectivos, las penas vigentes no representan un verdadero disuasivo, lo que permite que este tipo de conductas continúe ocurriendo con relativa impunidad.

En ese sentido, la iniciativa impulsada por la diputada busca no solo aumentar las penas, sino también enviar un mensaje claro a la sociedad sobre la importancia de proteger a los animales como seres vulnerables que requieren amparo legal y respeto.

PUBLICIDAD

Diversos sectores han señalado que endurecer las sanciones podría contribuir a generar mayor conciencia sobre el trato hacia los animales, además de establecer precedentes más firmes en la aplicación de la justicia en este tipo de casos.

Asimismo, expertos en derecho han indicado que eliminar la conmutación de penas en delitos graves permitiría que quienes cometan actos extremos de crueldad enfrenten consecuencias reales, lo que podría marcar un cambio en la percepción social sobre estos hechos.

PUBLICIDAD

De aprobarse, la reforma fortalecería el marco legal hondureño en materia de protección animal, estableciendo sanciones más severas para quienes atenten contra la vida de seres considerados vulnerables. (FOTO: La Prensa)

El debate sobre la protección animal ha ido ganando espacio en la agenda pública, impulsado tanto por organizaciones civiles como por ciudadanos que exigen una respuesta más contundente de las autoridades frente a situaciones de abuso.

Además, se ha planteado que el fortalecimiento de las leyes debe ir acompañado de campañas de educación y sensibilización, orientadas a promover el respeto hacia los animales desde temprana edad.

PUBLICIDAD

El proyecto de ley deberá seguir el proceso legislativo correspondiente en el Congreso Nacional de Honduras, donde será discutido, analizado y eventualmente sometido a votación por los diputados.

La iniciativa también busca enviar un mensaje claro a la sociedad sobre la importancia del respeto y protección hacia los animales (FOTO: Criterio HN)

De ser aprobado, representaría un avance significativo en la legislación hondureña en materia de protección animal, alineándose con tendencias internacionales que buscan reconocer y sancionar de manera más estricta los actos de crueldad.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la propuesta ha generado reacciones positivas en distintos sectores, que ven en esta iniciativa una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más consciente y responsable en el trato hacia los animales.

El tema continúa generando debate, pero refleja una creciente preocupación social por garantizar condiciones más justas y dignas para los animales en el país.

PUBLICIDAD