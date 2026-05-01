El Salvador

Equipos municipales restauran limpieza tras marcha y actos vandálicos en San Salvador

El operativo de limpieza involucró a personal de los departamentos de Desechos Sólidos y Desarrollo Urbano, quienes intervinieron en zonas afectadas por residuos y grafitis posteriores a una concentración en el centro de la ciudad

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Equipos de Desechos Sólidos San Salvador y Desarrollo Urbano lideran limpieza tras la marcha del 1 de mayo (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
Equipos de Desechos Sólidos San Salvador y Desarrollo Urbano lideran limpieza tras la marcha del 1 de mayo (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

Equipos de Desechos Sólidos San Salvador y de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de San Salvador Centro desplegaron cuadrillas de limpieza y restauración urbana este 1 de mayo sobre la alameda Franklin Roosevelt y sus inmediaciones, tras una marcha minoritaria cuyos participantes vandalizaron paredes de espacios públicos y privados, dejando papeles, plásticos y desperdicios en la vía.

Según imágenes y declaraciones recogidas en el sitio por la administración municipal, la intervención de las brigadas respondió tanto a la acumulación de residuos como a la proliferación de grafitis y consignas políticas en muros de la 25 avenida Sur y la 2a calle Poniente.

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El operativo buscó restaurar rápidamente la imagen y funcionalidad del centro de la capital, estrategia que la Alcaldía de San Salvador Centro mantuvo en eventos previos para preservar la integridad del entorno urbano tras concentraciones masivas, especialmente en fechas simbólicas como el Día del Trabajador.

Las labores incluyeron barrido, colecta de desperdicios y restauración visual, reforzando el mensaje institucional de no ensuciar la capital. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
Las labores incluyeron barrido, colecta de desperdicios y restauración visual, reforzando el mensaje institucional de no ensuciar la capital. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

El antecedente inmediato de la jornada fue la participación registrada en la movilización del 1 de mayo, tradicionalmente protagonizada por organizaciones y colectivos que exigen avances sociales y laborales en San Salvador. Esta vez, varios grupos eligieron expresar sus demandas mediante pintas y mensajes directos en los muros, lo que generó críticas de comerciantes y residentes por los daños materiales y el deterioro de la imagen urbana.

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La restauración municipal tras la marcha incluyó limpieza y recuperación visual

Cuadrillas municipales, equipadas con herramientas manuales y vehículos identificados, recolectaron bolsas completas de basura en las zonas próximas al parque Cuscatlán y realizaron labores de barrido, remoción de carteles y pintura sobre fachadas cubiertas por consignas. La alcaldía destacó en sus canales oficiales que “la labor de los equipos de limpieza permite que la capital recupere su imagen y funcionalidad” poco después de eventos masivos, insistiendo en la reiteración institucional del mensaje: “los buenos salvadoreños no ensucian”.

Operativos municipales remueven grafitis y consignas políticas en la 25 avenida Sur y 2a calle Poniente tras manifestaciones laborales. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
Operativos municipales remueven grafitis y consignas políticas en la 25 avenida Sur y 2a calle Poniente tras manifestaciones laborales. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

Al completar las acciones de limpieza y restauración, trabajadores masculinos y femeninos de los departamentos municipales emplearon rodillos y brochas para cubrir grafitis y reparar superficies dañadas. El despliegue de recursos humanos y materiales cubrió tanto espacios públicos como propiedades privadas afectadas.

Algunos participantes vandalizaron muros y dejaron residuos esparcidos. Las cuadrillas recolectaron basura, repararon daños y restauraron la apariencia urbana, reforzando el mensaje institucional de responsabilidad ciudadana.

La política de intervención busca preservar la ciudad más allá de fechas festivas

La alcaldía capitalina reiteró el llamado permanente al respeto por los espacios públicos y recordó que su política de gestión urbana incluye intervenciones no solo después de celebraciones o manifestaciones, sino como práctica sostenida para mantener la ciudad limpia y segura para la ciudadanía.

El operativo de restauración emplea rodillos y brochas para reparar superficies públicas y privadas afectadas por pintas y daños materiales. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
El operativo de restauración emplea rodillos y brochas para reparar superficies públicas y privadas afectadas por pintas y daños materiales. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

Durante la operación, los equipos municipales retiraron decenas de bolsas de basura y carteles adheridos a los muros, según lo documentado visualmente en el lugar.

La intervención municipal concluyó con el restablecimiento de las condiciones habituales de la alameda Franklin Roosevelt y de las zonas adyacentes. Las acciones preventivas y correctivas buscan garantizar que la ciudad permanezca limpia y segura, no solo durante celebraciones o manifestaciones, sino como parte de una política sostenida de gestión urbana.

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