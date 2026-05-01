Honduras

Honduras: Nuevo golpe al caso Koriun, autoridades decomisan fuerte suma de dinero tras allanamientos en el Norte del país

Un operativo ejecutado por agentes de investigación y fuerzas militares en la residencial Campisa, en el Norte de Honduras, dejó el decomiso de al menos 300 mil lempiras en efectivo - unos 11,269 USD-, como parte de las acciones vinculadas al caso Koriun Inversiones.

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Vehículos militares y de investigación resguardaron el acceso principal del sector intervenido. (Foto: Ministerio Público)
Vehículos militares y de investigación resguardaron el acceso principal del sector intervenido. (Foto: Ministerio Público)

La noche del jueves se desarrolló un amplio operativo en la exclusiva residencial Campisa, ubicada en San Pedro Sula, el Norte de Honduras, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Koriun Inversiones.

La intervención fue ejecutada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) y efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes lograron el decomiso de aproximadamente 300,000 lempiras en efectivo.

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De acuerdo con información preliminar, el despliegue tenía como objetivo principal la captura de una persona presuntamente vinculada a la estructura investigada por el Ministerio Público.

Sin embargo, el sospechoso logró evadir a las autoridades al huir en un vehículo deportivo, generando daños tanto en el acceso principal de la residencial como en vehículos institucionales y particulares que se encontraban en la zona.

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Durante la inspección realizada en la vivienda intervenida, los agentes localizaron dos maletas que contenían una fuerte suma de dinero en efectivo..

El monto, que asciende a unos 300 mil lempiras, fue asegurado en la escena y sometido a un proceso de conteo por parte de los equipos de investigación, quienes documentaron el hallazgo como evidencia clave dentro del caso.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial que confirme con exactitud la cantidad decomisada ni los avances en la identificación y captura del sospechoso que logró escapar.

No obstante, se espera que en las próximas horas el ente acusador del estado brinde detalles adicionales sobre los resultados del operativo y las líneas de investigación que se siguen.

El sospechoso logró huir en un vehículo deportivo, causando daños materiales en su escape. (Foto: Ministerio Público)
El sospechoso logró huir en un vehículo deportivo, causando daños materiales en su escape. (Foto: Ministerio Público)

El caso Koriun Inversiones ha generado un fuerte impacto en Honduras desde que salió a la luz, tras múltiples denuncias que señalaban irregularidades en la captación de fondos, principalmente en el municipio de Choloma, Cortés.

Según las investigaciones, la empresa operaba sin autorización de los entes reguladores del sistema financiero, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de invertir dinero con la promesa de obtener ganancias rápidas y elevadas.

Las indagaciones apuntan a que el modelo utilizado por Koriun Inversiones presentaba características propias de un esquema piramidal o tipo Ponzi.

Este tipo de estructura se basa en utilizar el dinero de nuevos inversionistas para pagar rendimientos a los anteriores, creando una ilusión de rentabilidad que eventualmente colapsa cuando deja de ingresar capital suficiente.

El Ministerio Público ha señalado que la empresa no logró demostrar la existencia de inversiones reales que respaldaran los supuestos beneficios ofrecidos, lo que encendió las alertas sobre un posible fraude de gran escala.

Como resultado, miles de personas habrían sido afectadas, muchas de las cuales invirtieron sus ahorros, prestaciones laborales e incluso vendieron bienes con la esperanza de duplicar su dinero en un corto período.

La magnitud del caso ha provocado protestas y manifestaciones en diferentes sectores del país, especialmente en Choloma, donde se concentra el mayor número de afectados.

Fuerte despliegue de seguridad se registró en la zona noreste de San Pedro Sula. (Foto: Ministerio Público)
Fuerte despliegue de seguridad se registró en la zona noreste de San Pedro Sula. (Foto: Ministerio Público)

Los inversionistas exigen respuestas y la recuperación de su dinero, mientras las autoridades continúan con los procesos investigativos para esclarecer los hechos y deducir responsabilidades.

Tras el estallido del escándalo, el Ministerio Público ha ejecutado múltiples allanamientos en distintas zonas, logrando asegurar bienes, propiedades y fuertes sumas de dinero en efectivo presuntamente vinculadas a la empresa.

El operativo en Campisa se suma a esta serie de acciones orientadas a desarticular la estructura financiera irregular y recuperar activos que podrían ser utilizados para resarcir a las víctimas.

Las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda para dar con el paradero del sospechoso que logró escapar durante la intervención en este sector del país, así como de otros posibles implicados en el caso.

La investigación continúa abierta y bajo estricta reserva, en un esfuerzo por garantizar el debido proceso y evitar la fuga de información que pueda entorpecer las diligencias.

Este nuevo decomiso refuerza las sospechas sobre la magnitud del caso Koriun Inversiones, considerado ya como uno de los escándalos financieros más relevantes en Honduras en los últimos años.

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