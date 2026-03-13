Liderazgos que inspiran y crecimiento profesional: las estrategias de las empresas ganadoras

Más de 100.000 empleados evaluaron la experiencia laboral en 300 organizaciones para definir los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2026 (Jaime Olivos)

El ranking Los Mejores Lugares para Trabajar™ 2026 de Argentina, elaborado por Great Place To Work® (GPTW), mostró que cada vez más se valoran ambientes laborales donde el reconocimiento, la confianza, la equidad y la coherencia representan ejes centrales de la cultura organizacional.

Este año, el relevamiento incluyó encuestas anónimas a más de 100.000 empleados, quienes evaluaron la experiencia en 300 organizaciones. Entre ellas, 70 empresas lograron integrar la lista de los Mejores Lugares para Trabajar 2026, distribuidas en tres categorías según su tamaño: hasta 250 colaboradores, entre 251 y 1.000, y más de 1.000.

A diferencia de la media del mercado, estas empresas lograron que la mayoría de sus empleados reconozcan un trato justo en promociones, reconocimientos y beneficios.

Programas de desarrollo, aprendizaje combinado y reconocimiento de logros consolidan entornos laborales positivos y colaborativos en las mejores empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque persisten desafíos, la proporción de colaboradores que mencionan brechas en estos aspectos es menor en las organizaciones que integran el ranking que en el resto de los empleadores.

La palabra de los líderes

Arcos Dorados obtuvo el primer puesto en la categoría más de 1.000 empleados .

Hilton lideró el ranking en la categoría de 251 a 1.000 empleados .

ABN Digital se posicionó en el primer lugar entre las empresas con hasta 250 empleados.

Arcos dorados, categoría más de 1.000 colaboradores

Arcos Dorados, empresa que opera la marca McDonald’s en la región, lideró la categoría más de 1.000 empleados del ranking Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2026 de Great Place To Work® (Arcos dorados/GPTW)

En diálogo con Infobae, el gerente de People & Culture de Arcos Dorados, Diego Grieco, atribuyó el logro a una cultura organizacional que prioriza la formación, la inclusión y el crecimiento profesional en un entorno de respeto y confianza.

De acuerdo con Grieco, la compañía se destaca por ofrecer oportunidades de desarrollo reales, sobre todo para jóvenes que acceden a su primer empleo formal. “Nuestro diferencial está en combinar formación, inclusión y posibilidad de crecimiento en un entorno de respeto y confianza”, sostuvo el gerente, al explicar que la organización promueve políticas claras de integridad y diversidad, así como espacios seguros donde el mérito y el compromiso abren puertas.

El desarrollo profesional se apoya en herramientas de capacitación presenciales y digitales. La plataforma MCampus, por ejemplo, está disponible tanto para empleados como para personas externas interesadas en adquirir habilidades blandas y técnicas. “Impulsamos programas internos que fortalecen habilidades personales, acompañando el crecimiento en cada etapa”, indicó Grieco.

"Nuestro diferencial está en combinar formación, inclusión y posibilidad de crecimiento", expresaron desde Arcos Dorados

La inclusión es otro eje central en la estrategia de Arcos Dorados. La empresa cuenta con iniciativas para mujeres, personas con discapacidad y distintos grupos que integran sus equipos. El programa Empleo con apoyo, junto a la colaboración con organizaciones especializadas, garantiza procesos sostenidos de integración laboral.

El bienestar integral de los empleados también se refleja en la flexibilidad de los esquemas laborales, una medida especialmente valorada por quienes estudian y trabajan al mismo tiempo. “Ofrecemos esquemas laborales flexibles que permiten compatibilizar ambas dimensiones”, explicó Grieco. Además, la iniciativa Becamos tu pasión apoya los intereses personales de los colaboradores fuera del ámbito laboral.

En cuanto al rol de los líderes de equipo en Arcos Dorados Grieco sostuvo: “Promovemos un liderazgo cercano, basado en el ejemplo y en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos”. La empresa utiliza herramientas de medición de clima y compromiso que permiten escuchar activamente a los equipos y aplicar mejoras continuas.

La transparencia, el diálogo y la apertura forman parte de la gestión diaria, según el gerente, quien concluyó: “La confianza se construye todos los días, generando espacios donde cada persona pueda desarrollarse, expresar sus ideas y crecer dentro de un marco claro de valores y respeto”.

Hilton, categoría de 251 a 1.000 colaboradores

Hilton, fue reconocido en la categoría de entre 251 y 1.000 empleados del ranking Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2026 de Great Place To Work® (Hilton Buenos Aires)

Vannessa Seguel, directora de Recursos Humanos de Hilton Buenos Aires, destacó a Infobae que el propósito fundacional de la compañía —difundir la luz y la calidez de la hospitalidad— guía tanto la atención a los huéspedes como el cuidado de los empleados.

La empresa impulsa el bienestar personal y profesional a través de propuestas como Thrive at Hilton, que abarca recursos de salud mental, apoyo al cuidado familiar y planes de desarrollo. En Hilton, estos lineamientos globales se traducen en iniciativas concretas que buscan empoderar a los equipos para brindar un servicio destacado y desarrollar sus carreras en un entorno de apoyo y acompañamiento.

El desarrollo profesional se apoya en modelos de aprendizaje combinados, que incluyen experiencias prácticas, coaching y formación digital. Hilton University ofrece a los empleados acceso a miles de cursos sobre liderazgo, excelencia operativa e idiomas. Además, el programa regional Fun & Growth permite a los equipos trabajar temporalmente en otros destinos de América Latina, lo que suma experiencia y amplía horizontes.

"Ser reconocidos durante seis años consecutivos en el podio de Great Place to Work en Argentina refleja nuestro compromiso", señalaron desde Hilton Argentina

El liderazgo accesible es un valor central en Hilton. Seguel explica que la compañía promueve la cercanía y la escucha activa entre los distintos niveles jerárquicos. Herramientas como la Encuesta Global Anual de Miembros de Equipo y los “pulse checks” permiten medir de forma continua el clima laboral y ajustar las estrategias internas.

“Nos exigimos internamente el mismo estándar que aspiramos a ofrecer a nuestros huéspedes. Ser reconocidos durante seis años consecutivos en el podio de Great Place to Work en Argentina refleja este compromiso a largo plazo y valida la fortaleza de una cultura donde las personas realmente están en primer lugar", señaló la directora de RRHH de Hilton Buenos Aires.

La transparencia y el reconocimiento forman parte de la gestión cotidiana. La empresa implementa evaluaciones de desempeño basadas en valores, programas de reconocimiento como Catch Me at My Best y mecanismos que promueven el diálogo abierto.

Estas prácticas buscan generar entornos inclusivos y empáticos, donde la confianza y la colaboración sean la base de la convivencia laboral.

ABN Digital, categoría hasta 250 colaboradores

ABN Digital, que lideró la categoría de hasta 250 empleados en el ranking Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2026 de Great Place To Work® (ABN DIGITAL / GPTW)

Sebastián Nofal, founder y director comercial de ABN Digital, explicó a Infobae que el clima laboral no se sostiene solo con beneficios, sino con una preocupación real por el bienestar y las necesidades de cada empleado. “Nos importa cómo están nuestros colaboradores, qué necesitan y cómo podemos acompañarlos en su crecimiento”, sostuvo.

La empresa considera que cada integrante es fundamental para el desarrollo de ABN y trabaja para que el entorno sea seguro tanto en el plano profesional como personal. El diálogo transparente y frontal, junto con una comunicación transversal, son aspectos que, según Nofal, fortalecen al equipo y mejoran el rendimiento laboral.

Los valores L.E.T.E.R —Libertad, Excelencia, Transparencia, Equipo y Responsabilidad— funcionan como guía diaria en la toma de decisiones. Nofal remarcó: “ Dentro de LETER, todo, fuera de ellas, nada. Creemos especialmente en la libertad acompañada de responsabilidad. Cuando las personas tienen autonomía real para gestionar su trabajo, responden con compromiso y altos estándares profesionales”, afirmó.

El aprendizaje y la cultura constituyen los dos focos principales en el desarrollo de los equipos. ABN Digital apuesta a la capacitación continua por medio de trainings, cursos, charlas y evaluaciones de desempeño basadas en mérito y competencias. Además, la firma promueve la construcción de comunidad interna con actividades como el ABN Trip, after offices y dinámicas de integración para fortalecer la unidad del grupo.

"Trabajamos activamente en la construcción de comunidad interna", señaló Sebastián Nofal, founder y director comercial de ABN Digital

La compañía impulsa políticas que permiten el equilibrio entre la vida personal y profesional, con horario flexible y trabajo remoto. La libertad se entiende como uno de los valores centrales, y la autonomía real es un pilar para el bienestar y el rendimiento. En cuanto a la igualdad, ABN Digital aplica procesos de reclutamiento sin sesgos, auditorías salariales periódicas y garantiza que el crecimiento dependa únicamente del desempeño y las capacidades.

En materia de liderazgo, Nofal señaló que se construye a partir de la confianza y el ejemplo. El equipo directivo apuesta por la transparencia y el diálogo abierto, generando espacios para que todos puedan expresar ideas y propuestas. La diversidad del board y el compromiso con la igualdad de género son parte de la cultura de la empresa. “Desde la dirección buscamos demostrar, con hechos, que el talento y la capacidad no tienen género”, expresó.

Para ABN Digital, el liderazgo cercano y coherente con los valores L.E.T.E.R fomenta un ambiente donde las personas se sienten escuchadas, cuidadas y desafiadas. Nofal concluyó que cuando alguien se siente como en casa, la performance mejora notablemente. El equilibrio entre humanidad y excelencia es, para la compañía, la base que permite sostener resultados en el tiempo.

Para consultar el ranking completo de las Los Mejores Lugares para Trabajar en Argentina 2026 hacé click en el siguiente enlace