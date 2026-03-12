¿Una “alarma” exclusiva para erizos? Así es el plan que busca reducir los atropellos en Europa

El hallazgo de que los erizos perciben frecuencias superiores a las humanas posibilita el desarrollo de dispositivos ultrasónicos para vehículos, capaces de alejarlos de las carreteras y reducir drásticamente sus muertes por atropello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los erizos europeos enfrentaron en los últimos años un riesgo creciente en las carreteras de Europa. Un equipo de la Universidad de Oxford, en Reino Unido, demostró que estos animales pueden oír ultrasonidos. El descubrimiento, publicado recientemente, podría cambiar la lucha por su conservación y abre la puerta a nuevas estrategias para evitar su muerte por atropellos. El hallazgo indica que el uso de dispositivos ultrasónicos en vehículos podría alejar a los erizos de las rutas, reduciendo una de las principales causas de mortalidad.

Según el sitio de noticias Euronews, los accidentes de tráfico provocaron la muerte de hasta un tercio de los erizos en ciertas poblaciones locales. Este dato se suma a un panorama de vulnerabilidad. Las poblaciones de esta especie europea descendieron un 30% en la última década. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) los incluyó en 2024 en la categoría de “casi amenazados” dentro de su lista roja. El tráfico, la fragmentación del hábitat, el desarrollo urbano y la expansión agrícola pusieron en peligro a la especie y la empujaron hacia escenarios críticos.

Además, la investigación reveló que estos animales perciben sonidos de hasta 85 kHz, un rango muy superior al del oído humano, cuyo límite ronda los 20 kHz. Hasta ahora, se desconocía si estos pequeños mamíferos podían captar las ondas ultrasónicas. El avance científico permite pensar en la instalación de dispositivos en autos y carreteras que emitan frecuencias perceptibles solo para los erizos, con el objetivo de alejarlos de zonas de alto riesgo.

El proceso experimental y sus resultados

Las causas de la disminución de los erizos no se limitaron solo a los accidentes viales. La fragmentación de su hábitat, provocada por la urbanización y la agricultura extensiva, obligó a estos animales a cruzar caminos y exponerse al peligro de los vehículos. El desarrollo de infraestructuras y el uso de maquinaria agrícola también contribuyeron a acotar el espacio natural, empujando a la especie hacia la extinción en algunas regiones.

La colaboración entre científicos y la industria automotriz avanza hacia la adaptación de tecnología ultrasónica en automóviles, con el objetivo de mitigar el impacto del tráfico en las poblaciones de la especie. (Canva)

Por esta razón, la investigación de Oxford representa un avance clave. El equipo científico, liderado por la profesora asociada Sophie Lund Rasmussen, utilizó un pequeño altavoz que emitía sonidos breves a 20 erizos rehabilitados provenientes de centros daneses de rescate de fauna salvaje. Para medir la respuesta auditiva, colocaron electrodos que registraron las señales eléctricas entre el oído interno y el cerebro de los animales. El tronco encefálico mostró activación ante sonidos en el rango de 4 a 85 kHz, con una sensibilidad máxima cercana a los 40 kHz.

Además, las microtomografías computarizadas de un ejemplar fallecido permitieron construir un modelo 3D del oído del animal. Los investigadores descubrieron una estructura ósea similar a la de los murciélagos, expertos en ecolocalización. Este tipo de oído transmite con gran eficiencia sonidos de tono muy agudo. El estudio también mostró que los huesecillos del oído de la especie vibran con rapidez, permitiendo la transmisión de ondas ultrasónicas.

Nuevas aplicaciones y próximos desafíos

Ahora, los científicos buscan colaboración con la industria automotriz para diseñar y financiar repelentes acústicos aptos para los vehículos. Según el portal, si estos dispositivos resultan eficaces, podrían reducir significativamente la amenaza del tráfico rodado para el erizo europeo. Los dispositivos ultrasónicos podrían activarse solo con la presencia de automóviles y alejar a estos animales de las carreteras, sin afectar a los humanos ni a la mayoría de las mascotas.

Cabe mencionar que los perros pueden oír hasta 45 kHz y los gatos hasta 65 kHz, pero los dispositivos pueden calibrarse para que el ultrasonido solo afecte a los erizos. Además de su uso en vehículos, los investigadores ven posible aplicar estos repelentes ultrasónicos a otras amenazas, como cortacéspedes automáticos y desbrozadoras de jardín, que también provocan muertes accidentales en la fauna silvestre.

El hallazgo de que los erizos perciben frecuencias superiores a las humanas posibilita el desarrollo de dispositivos ultrasónicos para vehículos, capaces de alejarlos de las carreteras y reducir drásticamente sus muertes por atropello. (AP Foto/Fernando Vergara)

La profesora Rasmussen explicó que el siguiente paso será encontrar socios dentro del sector automotor dispuestos a financiar y desarrollar estos repelentes acústicos. Si se implementan con éxito, los dispositivos podrían tener un “impacto significativo” en la reducción de la mortalidad de la especie causada por el tráfico.

Perspectivas para la conservación europea

Las nuevas tecnologías de conservación no sustituyen la necesidad de proteger y restaurar el hábitat natural, pero ofrecen una herramienta adicional para frenar el descenso poblacional. Además, la doctora Rasmussen subrayó que la investigación demostró que los erizos europeos no solo están hechos para percibir ultrasonidos, sino que realmente los perciben en un amplio rango. El equipo de Oxford ya comenzó a investigar si utilizan estos sonidos para comunicarse entre ellos o para detectar a sus presas en la naturaleza.

El descubrimiento de la capacidad auditiva ultrasónica del erizo europeo permite pensar en soluciones innovadoras y específicas contra los atropellos. La ciencia busca así no solo comprender la biología de la especie, sino también ofrecer respuestas prácticas para su supervivencia en un entorno cada vez más hostil. La colaboración entre científicos, industria y sector público será clave para transformar este avance en una herramienta efectiva de conservación.

Los próximos años serán decisivos para la aplicación de estas tecnologías y para la recuperación de la especie en Europa. La combinación de nuevos dispositivos, campañas de sensibilización y mejoras en la conectividad ecológica puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el retroceso definitivo del erizo europeo.