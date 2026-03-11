Los proyectos eólicos franceses en el Mediterráneo amenazan a la pardela balear de España: se encuentra en peligro crítico de extinción

Ejemplar de pardela balear. (admss/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

En el golfo de León, un amplio entrante del mar Mediterráneo que se ubica frente a la costa sur de Francia, se planea construir dos parques eólicos flotantes, denominados Narbonnaise Sud-Hérault 1 y Narbonnaise Sud-Hérault 2.

Sin embargo, la organización ornitológica SEO/BirdLife ha denunciado recientemente que este enclave es un “área de máxima sensibilidad ecológica” y que este proyecto podría generar impactos significativos en la biodiversidad marina española.

El sector occidental del golfo de León es una de las principales zonas de alimentación durante la época de cría de la pardela balear (Puffinus mauretanicus), un ave marina endémica de España que se encuentra gravemente amenazada: SEO/BirdLife destaca que su población se encuentra en torno a 3.000 parejas reproductoras. Por ello, la especie está catalogado como “en peligro crítico de extinción” —el nivel más elevado antes de su desaparición en estado silvestre— en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Libro Rojo de las Aves de España (2021).

Mapa en el que se muestra la ubicación del Golfo de León. (Norman Einstein/Wikimedia Commons)

“El golfo del León no es un espacio abstracto en un mapa: forma parte del ciclo vital de una especie que solo nidifica en España”, subraya Paul Wawrzynkowski, técnico de la Unidad de Incidencia para una Transición Verde de SEO/BirdLife. “Ignorar esa realidad ecológica sería difícilmente compatible con una planificación responsable en el Mediterráneo. La transición energética debe realizarse de una manera responsable y no agravar la situación crítica de la pardela balear.

Según defiende la organización, estas aves se verían afectadas por la presencia de aerogeneradores flotantes, la subestación eléctrica, el incremento del tráfico marítimo y la iluminación nocturna. Estos factores obligarían a la pardela balear a realizar desvíos energéticamente costosos y alterar procesos esenciales para su supervivencia y éxito reproductor. La zona, además, es frecuentada regularmente por la pardela mediterránea (Puffinus yelkouan), catalogada como “vulnerable”.

Los proyectos podrían afectar a las ZEPA de Baleares

La organización SEO/BirdLife ha presentado observaciones en el marco de la consulta transfronteriza para los proyectos Narbonnaise Sud Hérault, Este proceso está previsto en la normativa europea de evaluación ambiental y en el Convenio de Espoo, que se inicia cuando un proyecto en un país puede generar impactos en otro.

Ejemplar de pardela balear. (Mar Cabrera/Wikimedia Commons)

Así, han solicitado a España que requiera a Francia una evaluación “rigurosa, completa y basada en el principio de precaución”, como exige la Directiva de Hábitats en caso de que un proyecto de otro país pueda afectar de forma apreciable a colonias o áreas funciones vinculadas a espacios Natura 2000 en España.

En este caso en concreto las ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) marinas y costeras de Baleares, que se encuentran estrechamente conectadas con las áreas de alimentación del golfo de León, podrían verse afectadas por la pérdida funcional de hábitat de alimentación y por un aumento del riesgo de desplazamiento de las especies asociadas.

“Las decisiones sobre eólica marina en el Mediterráneo no pueden analizarse país por país sin considerar impactos acumulativos y sinérgicos entre proyectos dentro de una misma región”, apunta Wawrzynkowski. “Por ejemplo, la pardela balear, el ave marina más amenazadas de Europa, depende críticamente de las aguas occidentales del golfo del León para alimentarse. Cualquier deterioro en esa zona repercute directamente en las colonias españolas”.

Delfines, tortugas y arrecifes

Además de las consecuencias en la biodiversidad marina española, SEO/BirdLife apunta impactos en Francia: según señala la organización, los proyectos de eólica marina se sitúan dentro de la ZEC (Zona Especial de Conservación) Grands dauphins du golfe du Lion, lugar Natura 2000 designado específicamente para la protección del delfín mular, la tortuga boba y el hábitat 1170 arrecifes. Además, Narbonnaise 2 invade parcialmente el perímetro del Parque natural marino del golfo del León.

Junto a esto, SEO/BirdLife recuerda que la franja 0-50 km desde la costa está identificada como el principal corredor migratorio del Mediterráneo noroccidental, según el programa científico MIGRALION. Por esta zona pasan decenas de millones de aves cada temporada y la Directiva de Aves recoge que deben prevenirse las perturbaciones significativas para especies migratorias en todo el territorio europeo, incluidos corredores y áreas funcionales que no cuentan con protección formal.

“La superposición directa entre este corredor de máxima intensidad y los polígonos de los proyectos Narbonnaise incrementa los riesgos de colisión, atracción lumínica, pérdida de hábitats, efecto barrera y desviaciones”, explican.

Es por estos motivos por los que desde SEO/BirdLife reiteran su apoyo al desarrollo de energías renovables bien planificadas para combatir la crisis climática, pero matizan que estas deben ser compatibles con la conservación de la biodiversidad.