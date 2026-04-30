Tendencias

“El derecho de autor no alcanza frente a la IA”, advirtió un especialista tras la decisión de Taylor Swift

La cantante registró su imagen y su voz como marcas para enfrentar los riesgos de la inteligencia artificial, una medida que fue analizada por un abogado especialista en Infobae a la Tarde

Guardar
Taylor Swift busca blindar su imagen y su voz para evitar replicaciones digitales no consentidas por inteligencia artificial

En Infobae a la Tarde, el abogado especialista en derecho creativo, Ezequiel Canle Santamaría, analizó el caso de Taylor Swift y su decisión de registrar su imagen y su voz como marcas comerciales para protegerse del uso de inteligencia artificial.

Durante una emisión de Infobae a la Tarde, en diálogo con el equipo integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Canle Santamaría explicó que la medida de Swift marca un precedente único en la industria musical y plantea nuevos desafíos para el derecho creativo.

PUBLICIDAD

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Taylor Swift y la protección legal frente a la inteligencia artificial

“La propuesta de Taylor Swift es novedosa porque nunca antes se había usado ese tipo de registros de marcas sonoras junto con registros de imagen para blindar como marca comercial la identidad de un artista”, detalló Paula Guardia Bourdin sobre el trasfondo del caso. Añadió que la cantante busca evitar que “se use en contenidos que sean muy similares a lo que ella es en realidad” mediante imágenes digitales y deepfakes.

Canle Santamaría sostuvo: “El derecho de autor parecería no ser suficiente contra los deepfakes o contra el avance de la inteligencia artificial al copiar o plagiar partes o todo de las obras que crean los artistas”. Para el especialista, el registro de la voz e imagen como marcas otorga una herramienta más poderosa: “La marca tiene que tener una cuestión muy importante que es la distintividad. O sea, no puede provocar confusión en el consumidor”.

PUBLICIDAD

Taylor Swift registra su voz e imagen como marcas para enfrentar riesgos de la inteligencia artificial (REUTERS/Jennifer Gauthier)
Taylor Swift registra su voz e imagen como marcas para enfrentar riesgos de la inteligencia artificial (REUTERS/Jennifer Gauthier)

El abogado también subrayó que “tanto la normativa norteamericana como la argentina, y la de muchos países del mundo, permiten hacer esto”, señalando que el gran salto es la utilización de registros de marca tradicionalmente ligados a corporaciones para proteger personas físicas.

Cómo funciona el registro de marcas sonoras y visuales en artistas

“La marca sonora puede ser un jingle o un sonido por el cual distinguimos a una empresa, como el ‘tutum’ de Netflix o el rugido del león de la Metro Goldwyn Mayer”, ejemplificó Canle Santamaría, resaltando que ahora ese mecanismo lo adopta una figura como Taylor Swift.

El especialista aclaró que esta estrategia no es exclusiva de Estados Unidos. “Esto lo hace Taylor Swift, pero también lo pueden hacer nuestros músicos y músicas argentinos”, expuso Canle Santamaría, aunque reconoció que aún no existen antecedentes judicializados en la región donde un artista logre blindar su voz o su imagen como marca frente a la IA.

El registro marcario de la voz e imagen permite mayor protección legal ante el uso no autorizado en productos digitales (REUTERS/Mark Blinch)
El registro marcario de la voz e imagen permite mayor protección legal ante el uso no autorizado en productos digitales (REUTERS/Mark Blinch)

Matthew McConaughey fue citado como el primer actor en intentar proteger su voz e imagen del uso indebido de la inteligencia artificial a través del registro marcario.

Los desafíos legales y éticos frente a los deepfakes y la creatividad digital

Consultado sobre los alcances de esta protección, Canle Santamaría respondió: “Si vos usás una marca, tenés que pedir permiso para usar la marca de otra persona. En principio, no podés usar lo que le pertenece a otro”.

En referencia a los memes y el uso no comercial, el abogado aclaró: “El derecho, como todo, tiene un límite, es relativo. No podés ir al extremo de ridiculizar al otro y provocarle un daño a su imagen”.

La decisión de Taylor Swift marca un precedente en la industria musical ante el avance de la inteligencia artificial y los deepfakes (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)
La decisión de Taylor Swift marca un precedente en la industria musical ante el avance de la inteligencia artificial y los deepfakes (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Canle Santamaría comparó el fenómeno de la inteligencia artificial con otros cambios tecnológicos históricos: “Los modos de consumo y de producción cultural han cambiado siempre. Esta es una nueva ola, va mucho más rápido, pero no significa la destrucción o la muerte de las artes”. Citó el caso de Dinamarca, donde se intentó asimilar la imagen y la voz al derecho de autor para fortalecer los reclamos legales ante la IA.

Sobre la legislación argentina, fue contundente: “En mi humilde opinión, no estamos preparados. Tenemos una norma que es del año 1933… Imagínense cuando salió, no existía el software y hoy se lo asimila. Pero no hay nada vinculado a inteligencia artificial, blockchain o deepfakes”.

Finalmente, se planteó el debate sobre el futuro de la industria del espectáculo frente a la IA y la creación de réplicas digitales de artistas fallecidos: “Hay que ver qué implican esos contratos, cuál es la ganancia y qué se cede. Por ahí a veces es más lo que das que lo que recibís”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Taylor Swiftinteligencia artificialdeepfakederecho de autormarcas comercialesEzequiel Canle Santamaríaderechos de imagenInfobae a la TardeInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El tiempo de pantalla y el diálogo con adultos condicionan el desarrollo del lenguaje infantil, afirma un estudio

Investigadores de la Universidad de Tartu trabajaron con 448 niños y comprobaron que cada variable afecta de forma independiente las capacidades lingüísticas

El tiempo de pantalla y el diálogo con adultos condicionan el desarrollo del lenguaje infantil, afirma un estudio

10 formas originales de reutilizar medias viejas

Habitualmente descartadas tras el uso, pueden convertirse en aliadas inesperadas del reciclaje doméstico. Incorporarlas en proyectos creativos permite reducir el desperdicio textil, fomentar la economía circular y sumar soluciones prácticas al hogar

10 formas originales de reutilizar medias viejas

Un estudio reveló un cambio evolutivo en el cerebro del perro: se redujo 46% respecto al lobo

Un análisis paleoneurológico mostró que esa reducción no fue progresiva, sino que ocurrió abruptamente durante el Neolítico Tardío, hace unos 5.000 años. A qué se debió

Un estudio reveló un cambio evolutivo en el cerebro del perro: se redujo 46% respecto al lobo

Murió Craig Venter, el científico que ayudó a descifrar el genoma humano y creó vida en un laboratorio

Tenía 79 años. Fue desde enfermero en Vietnam a fundador de empresas que cambiaron la biología. Qué había hecho en enero pasado para el desarrollo de la medicina más adaptada a cada paciente

Murió Craig Venter, el científico que ayudó a descifrar el genoma humano y creó vida en un laboratorio

La noche dorada del vino argentino: Winexplorers destacó el legado y la creatividad vitivinícola

La segunda edición del galardón distinguió a Catena Zapata con el Gran Premio Winexplorer y a Ribera del Cuarzo como Bodega del Año elegida por el público. Cuál fue el Malbec destacado y los reconocimientos a la trayectoria y a la excelencia

La noche dorada del vino argentino: Winexplorers destacó el legado y la creatividad vitivinícola
DEPORTES
El histórico Toleman con el que debutó Ayrton Senna será exhibido en el GP de Miami en un nuevo aniversario de su muerte

El histórico Toleman con el que debutó Ayrton Senna será exhibido en el GP de Miami en un nuevo aniversario de su muerte

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

De la descomunal atajada del Dibu Martínez al insólito penal que provocó la derrota de Aston Villa en las semis de la Europa League

Los elocuentes elogios de Pierre Gasly a la Argentina tras la exhibición de Colapinto: “La comunidad más grande”

Carlos Tevez se quebró al recordar a Maradona: “Se me hace difícil hablar de Diego”

TELESHOW
Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, aclaró los rumores de separación: “Estamos en una pausa”

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, aclaró los rumores de separación: “Estamos en una pausa”

El tierno saludo de cumpleaños de Facundo Arana a su mamá con fotos vintage y las respuestas que recibió: “¡Sos igual!”

Agustín Aristarán contó que estuvo seis meses separado de Fernanda Metilli: ataques de pánico y 17 sesiones de terapia

El dolor de Evelyn Von Brocke por la muerte de su papá: “Tu amor es eterno y estás en todo momento”

Flor Peña contó cómo es su vínculo con Érica Rivas tras la polémica de Casados con Hijos: “Necesitábamos hablar”

INFOBAE AMÉRICA

El ejército ucraniano regula los relevos en el frente ante la crisis de abastecimiento y el agotamiento de las tropas

El ejército ucraniano regula los relevos en el frente ante la crisis de abastecimiento y el agotamiento de las tropas

Guatemala: Incendio en colonia La Chácara, zona 5, deja tres viviendas destruidas y dos personas lesionadas

Guatemala: El ministro de Gobernación presenta informe con reducción de delitos y avance en seguridad

Comisión legislativa en Honduras llama a pruebas psicométricas a aspirantes del Tribunal de Justicia Electoral

La ONU advirtió que el bloqueo del estrecho de Ormuz podría empujar al mundo a una recesión mientras las negociaciones siguen sin avanzar