Cómo Amal Clooney fusiona derecho, glamour y cultura en la capital del arte estadounidense

El minivestido magenta de Balenciaga redefine el estilo contemporáneo en la alfombra roja de la 51ª Chaplin Award Gala (REUTERS/Jeenah Moon)

Una de las figuras más observadas en la alfombra roja de la 51ª Chaplin Award Gala fue Amal Clooney, quien sorprendió con una apuesta contemporánea y audaz. La abogada, de 48 años, cambió su habitual inclinación por piezas vintage para lucir un diseño recién salido de la pasarela, reafirmando su lugar como ícono de la moda internacional.

Acompañada de su esposo, la estrella de Hollywood George Clooney, Amal eligió un mini vestido dark magenta de la colección primavera 2026 de Balenciaga firmado por el diseñador Pierpaolo Piccioli. La prenda destacó por su escote asimétrico que dejaba los hombros al descubierto y por el volumen arquitectónico de la parte superior, que caía en una silueta globo sobre la falda corta.

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El diseño incorporaba una larga cola trasera, logrando un contraste marcado entre la parte delantera minimalista y la espectacularidad del drapeado posterior.

La apuesta de Amal Clooney por accesorios metálicos resalta la sofisticación de su look en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

El color magenta, vibrante y fresco, resaltó su piel y aportó una nota de modernidad al conjunto. Esta elección representó un giro respecto a sus habituales vestidos largos y de corte clásico, apostando en esta ocasión por un largo mini que aportó desenfado sin perder elegancia.

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El vestido, confeccionado en un tejido satinado que reflejaba la luz, logró captar todas las miradas. El diseño encapsuló la estética de Balenciaga bajo la dirección de Piccioli: volúmenes inesperados y una paleta cromática audaz.

Se trató de una pieza que, por su origen “fresh off the runway”, remarcó la sintonía de Amal Clooney con las últimas tendencias y su capacidad para anticipar movimientos dentro del circuito de la moda de gala.

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Accesorios elegidos: clutch, calzado y joyería

Para complementar el vestido magenta, la abogada optó por accesorios en tonos metálicos que sumaron un aire de sofisticación. Llevó un clutch Begum Khan dorado, de silueta geométrica, que aportó un guiño contemporáneo y elevó el estilismo con un toque de brillo. En los pies, eligió unos stilettos en punta igualmente dorados y metalizados, alargando la figura y reforzando el espíritu festivo de la ocasión.

El contraste entre el escote asimétrico y el volumen arquitectónico marca tendencia en la moda de gala (REUTERS)

La elección de joyería fue sutil pero efectiva: unos pendientes largos y finos con detalles brillantes enmarcaron el rostro y añadieron movimiento, sin restar protagonismo al vestido ni recargar el conjunto. La armonía entre los accesorios y la prenda principal consolidó un look coherente, con una clara intención de destacar por la modernidad de los complementos y el equilibrio en los detalles.

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Maquillaje y peinado para la alfombra roja

El maquillaje de Amal Clooney siguió una línea elegante y natural, con énfasis en la mirada. Optó por un delineado sutil y sombras en tonos neutros, que realzaron sus ojos sin competir con el color del vestido. Los labios, en un tono nude, completaron el maquillaje aportando frescura y luminosidad al rostro.

En cuanto al peinado, se decantó por un recogido relajado con mechones sueltos enmarcando el rostro, logrando un efecto desenfadado pero cuidado. Esta elección permitió que el escote asimétrico y la estructura del vestido fueran los protagonistas visuales, mientras el peinado aportó un aire juvenil y actual al conjunto final.

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Otros looks de Amal Clooney

El vestido largo rosa pálido de Amal Clooney, cubierto de lentejuelas y plumas, deslumbra con su elegancia y textura en la alfombra roja

Durante una premiere, la protagonista eligió un vestido largo de color rosa pálido, confeccionado con lentejuelas y decorado con voluminosas plumas en la zona superior.

La prenda presentó un diseño de tirantes finos y una silueta ajustada en la parte superior, mientras que la falda lució varias capas de flecos brillantes que aportaron textura y movimiento. Llevó el cabello suelto y peinado en ondas, y completó el conjunto con pendientes colgantes de pedrería.

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Las capas de flecos brillantes en el diseño rosa aportan movimiento y originalidad al estilismo de la reconocida abogada y activista (REUTERS/Manon Cruz)

Durante el Festival de Cine de Cannes, optó por un vestido negro de corte sirena, confeccionado en una tela satinada que reflejaba la luz artificial de la alfombra roja.

El diseño incluyó un escote bardot, dejando los hombros al descubierto, y una larga cola que se extendía por el suelo. La protagonista llevó el cabello largo, peinado hacia un lado, y eligió accesorios discretos que no restaron protagonismo al vestido.

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El peinado suelto en ondas y los pendientes colgantes de pedrería completan el look glamuroso y sofisticado del primer evento (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Para los recordados Fashion Awards 2023, había maravillado con un vestido largo sin mangas, cubierto de grandes lentejuelas metálicas en tonos dorados y cobrizos.

El vestido ajustado delineó su figura y generó un efecto brillante bajo la luz. Sostuvo un pequeño bolso de mano en tonos dorados y llevó el cabello suelto, peinado con raya lateral. El fondo geométrico de color rojo resaltó el acabado reluciente del atuendo.

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