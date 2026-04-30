Tendencias

Cómo Amal Clooney fusiona derecho, glamour y cultura en la capital del arte estadounidense

La abogada, de 48 años, deslumbró junto a George Clooney en la 51ª Chaplin Award Gala con un minivestido dark magenta con escote asimétrico

Guardar
El minivestido magenta de Balenciaga redefine el estilo contemporáneo en la alfombra roja de la 51ª Chaplin Award Gala (REUTERS/Jeenah Moon)
El minivestido magenta de Balenciaga redefine el estilo contemporáneo en la alfombra roja de la 51ª Chaplin Award Gala (REUTERS/Jeenah Moon)

Una de las figuras más observadas en la alfombra roja de la 51ª Chaplin Award Gala fue Amal Clooney, quien sorprendió con una apuesta contemporánea y audaz. La abogada, de 48 años, cambió su habitual inclinación por piezas vintage para lucir un diseño recién salido de la pasarela, reafirmando su lugar como ícono de la moda internacional.

Acompañada de su esposo, la estrella de Hollywood George Clooney, Amal eligió un mini vestido dark magenta de la colección primavera 2026 de Balenciaga firmado por el diseñador Pierpaolo Piccioli. La prenda destacó por su escote asimétrico que dejaba los hombros al descubierto y por el volumen arquitectónico de la parte superior, que caía en una silueta globo sobre la falda corta.

PUBLICIDAD

El diseño incorporaba una larga cola trasera, logrando un contraste marcado entre la parte delantera minimalista y la espectacularidad del drapeado posterior.

La apuesta de Amal Clooney por accesorios metálicos resalta la sofisticación de su look en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)
La apuesta de Amal Clooney por accesorios metálicos resalta la sofisticación de su look en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

El color magenta, vibrante y fresco, resaltó su piel y aportó una nota de modernidad al conjunto. Esta elección representó un giro respecto a sus habituales vestidos largos y de corte clásico, apostando en esta ocasión por un largo mini que aportó desenfado sin perder elegancia.

PUBLICIDAD

El vestido, confeccionado en un tejido satinado que reflejaba la luz, logró captar todas las miradas. El diseño encapsuló la estética de Balenciaga bajo la dirección de Piccioli: volúmenes inesperados y una paleta cromática audaz.

Se trató de una pieza que, por su origen “fresh off the runway”, remarcó la sintonía de Amal Clooney con las últimas tendencias y su capacidad para anticipar movimientos dentro del circuito de la moda de gala.

Accesorios elegidos: clutch, calzado y joyería

Para complementar el vestido magenta, la abogada optó por accesorios en tonos metálicos que sumaron un aire de sofisticación. Llevó un clutch Begum Khan dorado, de silueta geométrica, que aportó un guiño contemporáneo y elevó el estilismo con un toque de brillo. En los pies, eligió unos stilettos en punta igualmente dorados y metalizados, alargando la figura y reforzando el espíritu festivo de la ocasión.

El contraste entre el escote asimétrico y el volumen arquitectónico marca tendencia en la moda de gala (REUTERS)
El contraste entre el escote asimétrico y el volumen arquitectónico marca tendencia en la moda de gala (REUTERS)

La elección de joyería fue sutil pero efectiva: unos pendientes largos y finos con detalles brillantes enmarcaron el rostro y añadieron movimiento, sin restar protagonismo al vestido ni recargar el conjunto. La armonía entre los accesorios y la prenda principal consolidó un look coherente, con una clara intención de destacar por la modernidad de los complementos y el equilibrio en los detalles.

Maquillaje y peinado para la alfombra roja

El maquillaje de Amal Clooney siguió una línea elegante y natural, con énfasis en la mirada. Optó por un delineado sutil y sombras en tonos neutros, que realzaron sus ojos sin competir con el color del vestido. Los labios, en un tono nude, completaron el maquillaje aportando frescura y luminosidad al rostro.

En cuanto al peinado, se decantó por un recogido relajado con mechones sueltos enmarcando el rostro, logrando un efecto desenfadado pero cuidado. Esta elección permitió que el escote asimétrico y la estructura del vestido fueran los protagonistas visuales, mientras el peinado aportó un aire juvenil y actual al conjunto final.

Otros looks de Amal Clooney

Amal Clooney
El vestido largo rosa pálido de Amal Clooney, cubierto de lentejuelas y plumas, deslumbra con su elegancia y textura en la alfombra roja

Durante una premiere, la protagonista eligió un vestido largo de color rosa pálido, confeccionado con lentejuelas y decorado con voluminosas plumas en la zona superior.

La prenda presentó un diseño de tirantes finos y una silueta ajustada en la parte superior, mientras que la falda lució varias capas de flecos brillantes que aportaron textura y movimiento. Llevó el cabello suelto y peinado en ondas, y completó el conjunto con pendientes colgantes de pedrería.

Las capas de flecos brillantes en el diseño rosa aportan movimiento y originalidad al estilismo de la reconocida abogada y activista (REUTERS/Manon Cruz)
Las capas de flecos brillantes en el diseño rosa aportan movimiento y originalidad al estilismo de la reconocida abogada y activista (REUTERS/Manon Cruz)

Durante el Festival de Cine de Cannes, optó por un vestido negro de corte sirena, confeccionado en una tela satinada que reflejaba la luz artificial de la alfombra roja.

El diseño incluyó un escote bardot, dejando los hombros al descubierto, y una larga cola que se extendía por el suelo. La protagonista llevó el cabello largo, peinado hacia un lado, y eligió accesorios discretos que no restaron protagonismo al vestido.

El peinado suelto en ondas y los pendientes colgantes de pedrería completan el look glamuroso y sofisticado del primer evento (REUTERS/Maja Smiejkowska)
El peinado suelto en ondas y los pendientes colgantes de pedrería completan el look glamuroso y sofisticado del primer evento (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Para los recordados Fashion Awards 2023, había maravillado con un vestido largo sin mangas, cubierto de grandes lentejuelas metálicas en tonos dorados y cobrizos.

El vestido ajustado delineó su figura y generó un efecto brillante bajo la luz. Sostuvo un pequeño bolso de mano en tonos dorados y llevó el cabello suelto, peinado con raya lateral. El fondo geométrico de color rojo resaltó el acabado reluciente del atuendo.

Temas Relacionados

Amal ClooneyModaEstiloAlfombra roja

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“El derecho de autor no alcanza frente a la IA”, advirtió un especialista tras la decisión de Taylor Swift

La cantante registró su imagen y su voz como marcas para enfrentar los riesgos de la inteligencia artificial, una medida que fue analizada por un abogado especialista en Infobae a la Tarde

“El derecho de autor no alcanza frente a la IA”, advirtió un especialista tras la decisión de Taylor Swift

El tiempo de pantalla y el diálogo con adultos condicionan el desarrollo del lenguaje infantil, afirma un estudio

Investigadores de la Universidad de Tartu trabajaron con 448 niños y comprobaron que cada variable afecta de forma independiente las capacidades lingüísticas

El tiempo de pantalla y el diálogo con adultos condicionan el desarrollo del lenguaje infantil, afirma un estudio

10 formas originales de reutilizar medias viejas

Habitualmente descartadas tras el uso, pueden convertirse en aliadas inesperadas del reciclaje doméstico. Incorporarlas en proyectos creativos permite reducir el desperdicio textil, fomentar la economía circular y sumar soluciones prácticas al hogar

10 formas originales de reutilizar medias viejas

Un estudio reveló un cambio evolutivo en el cerebro del perro: se redujo 46% respecto al lobo

Un análisis paleoneurológico mostró que esa reducción no fue progresiva, sino que ocurrió abruptamente durante el Neolítico Tardío, hace unos 5.000 años. A qué se debió

Un estudio reveló un cambio evolutivo en el cerebro del perro: se redujo 46% respecto al lobo

Murió Craig Venter, el científico que ayudó a descifrar el genoma humano y creó vida en un laboratorio

Tenía 79 años. Fue desde enfermero en Vietnam a fundador de empresas que cambiaron la biología. Qué había hecho en enero pasado para el desarrollo de la medicina más adaptada a cada paciente

Murió Craig Venter, el científico que ayudó a descifrar el genoma humano y creó vida en un laboratorio
DEPORTES
El histórico Toleman con el que debutó Ayrton Senna será exhibido en el GP de Miami en un nuevo aniversario de su muerte

El histórico Toleman con el que debutó Ayrton Senna será exhibido en el GP de Miami en un nuevo aniversario de su muerte

River Plate visitará al RB Bragantino en Brasil por la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

De la descomunal atajada del Dibu Martínez al insólito penal que provocó la derrota de Aston Villa en las semis de la Europa League

Los elocuentes elogios de Pierre Gasly a la Argentina tras la exhibición de Colapinto: “La comunidad más grande”

Carlos Tevez se quebró al recordar a Maradona: “Se me hace difícil hablar de Diego”

TELESHOW
Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, aclaró los rumores de separación: “Estamos en una pausa”

Juan Otero, el hijo de Florencia Peña, aclaró los rumores de separación: “Estamos en una pausa”

El tierno saludo de cumpleaños de Facundo Arana a su mamá con fotos vintage y las respuestas que recibió: “¡Sos igual!”

Agustín Aristarán contó que estuvo seis meses separado de Fernanda Metilli: ataques de pánico y 17 sesiones de terapia

El dolor de Evelyn Von Brocke por la muerte de su papá: “Tu amor es eterno y estás en todo momento”

Flor Peña contó cómo es su vínculo con Érica Rivas tras la polémica de Casados con Hijos: “Necesitábamos hablar”

INFOBAE AMÉRICA

La Dirección General de Transportes de Guatemala designa a Pai Ela Escobar Pérez de Palma como nueva directora general

La Dirección General de Transportes de Guatemala designa a Pai Ela Escobar Pérez de Palma como nueva directora general

El Salvador busca redefinir la autoridad para certificar alimentos cárnicos y lácteos

Ejército de República Dominicana intercepta camión que transportaba haitianos indocumentados y detienen a un dominicano

Hallazgo de antenas Starlink y redes de comunicación ilegal dentro de cárcel en Honduras expone fallas en seguridad penitenciaria

La violencia parece haberse matriculado en los centros escolares de Panamá