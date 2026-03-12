Los 80 años de Liza Minnelli: cómo sus looks icónicos dejaron una huella en la moda

Liza Minnelli es un ícono de moda

La imagen de Liza Minnelli sobre el escenario, con las piernas cruzadas y el bombín ladeado, resume décadas de historia del espectáculo. Hoy, la artista cumple 80 años. Desde sus primeras apariciones junto a Judy Garland hasta su consagración internacional, la moda ha sido parte central en la construcción de su mito.

Su vestuario no solo marcó tendencias, sino que acompañó los momentos clave de su vida profesional y personal. Cada look de Minnelli es una postal de las épocas que atravesó: los años dorados de Broadway, la explosión del cine musical y el vértigo del Studio 54.

El uniforme Sally Bowles: el poder del negro en “Cabaret”

Minnelli como Sally Bowles: body negro, mini shorts y bombín, el ícono de “Cabaret” (Photo by GAB Archive/Redferns)

El body negro de cuello halter, los mini shorts ajustados, las medias transparentes sujetas por ligas y el bombín forman el look más icónico de Cabaret. Esta combinación, diseñada por Charlotte Flemming, mezcla la provocación de la lencería con la androginia del sombrero bombín y los botines de cordones. El conjunto transmite sensualidad y fuerza, y marcó tendencia tanto en el cine musical como en la moda de los años 70.

Sastrería deconstruida: chaleco halter y choker en el Kit Kat Klub

Liza Minnelli, con su distintivo atuendo de cabaret y maquillaje audaz, cautiva al público desde el escenario, exhibiendo la icónica imagen por la que es mundialmente reconocida.

Otra variante memorable de “Cabaret” incluye el chaleco halter negro, escote profundo, choker ornamental bordado y un panel de lentejuelas en la parte inferior. El sombrero bombín lleva cinta morada, y el conjunto se completa con uñas verdes y detalles en púrpura, aportando sofisticación nocturna y un aire de “showgirl” art déco. Este look equilibra formalidad y audacia, mezclando elementos masculinos y femeninos en una silueta moderna.

Glamour invernal junto a David Gest

Abrigo de piel blanco y diamantes: glamour clásico en su boda con David Gest

En los años 2000, Liza Minnelli apostó por el glamour clásico en su boda con David Gest. El abrigo largo de piel blanco, pendientes de diamantes y peinado pixie voluminoso contrastan con el esmoquin negro y el abrigo largo de lana de su pareja. La dupla logra un efecto visual coordinado que evoca la elegancia del Hollywood dorado y coloca a Liza como centro de atención.

El micro-mini y los flecos de cristal

Micro-mini de Halston con flecos metálicos: brillo y movimiento en “Cabaret” (Photo by Gems/Redferns)

Para Cabaret Halston diseñó un vestido micro-mini con cuello halter cruzado y panel de flecos metálicos en el abdomen. El tejido elástico y la ausencia de costuras visibles permiten libertad absoluta de movimiento. Los flecos capturan la luz y realzan la coreografía, reafirmando la alianza entre la moda minimalista y la expresividad escénica de Minnelli.

Bohemia neoyorquina: Liza, Chita Rivera y Robert De Niro

Encaje, headband y lentejuelas: Minnelli, Rivera y De Niro en la noche neoyorquina (Foto AP, archivo)

Una imagen de la vida nocturna de los años 70 muestra a Minnelli con un top negro de encaje y lentejuelas, headband ancha, pendientes de perla y pantalones oscuros. Junto a ella, Chita Rivera luce un vestido bicolor con flor blanca al cuello y De Niro opta por camisa azul y pantalones caqui. Este encuentro visual refleja la teatralidad femenina y la sobriedad masculina en los eventos de Broadway.

Relevo generacional con Lady Gaga en los Oscar

Negro absoluto y esmoquin: Liza y Lady Gaga, dúo generacional en los Oscar 2022 REUTERS/Brian Snyder

En la entrega de los Oscar 2022, Liza Minnelli y Lady Gaga apostaron por la androginia y el negro absoluto. Gaga eligió un esmoquin de lentejuelas, camisa blanca y pajarita, mientras que Liza vistió un conjunto de terciopelo negro con puños rosa neón y los icónicos “Bone Cuffs” en las muñecas. Ambas figuras se unieron visualmente para rendir homenaje a la historia del showbusiness.

Halston y Liza: el brillo líquido del Studio 54

Vestidos de lurex y escotes en V: Halston y Minnelli, esencia del Studio 54 (Photo by Tom Wargacki/WireImage)

Junto a Halston, Minnelli encarnó la moda neoyorquina de los 70 con vestidos de lurex cruzados, escotes en V profundos y mangas dolman. Los tejidos metálicos y las líneas onduladas acompañaban cada movimiento, creando una imagen sofisticada y cómoda. Halston y Liza supieron eliminar los corsés del viejo Hollywood y crear un uniforme moderno para la diva del escenario.

Generaciones en contraste: Liza y Judy Garland

Liza y Judy Garland: juventud y elegancia en un retrato familiar

Un retrato histórico muestra a la joven Minnelli con un top de rayas sin mangas y media coleta, junto a Judy Garland, que lleva una blusa clara de cuello barco y pendientes de gran tamaño. El contraste entre la frescura juvenil de Liza y la elegancia consagrada de Garland resume el diálogo entre dos generaciones de estrellas y dos estilos de moda.

A lo largo de ocho décadas, Liza Minnelli convirtió la moda en una extensión de su biografía. Desde sus primeros pasos junto a Judy Garland hasta su consagración como leyenda de Broadway y el cine, cada prenda acompañó una transformación personal y artística. Su colaboración con Halston, la reinvención constante de su imagen y la capacidad de convertir cada look en lenguaje propio consolidaron su lugar en la historia del espectáculo.