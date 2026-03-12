Así funciona la regla del 40% que emplean los Navy SEALs para superar el límite mental

Un método popularizado por veteranos de la fuerza especial sugiere que las personas pueden acceder a reservas adicionales de energía y disciplina al enfrentar situaciones críticas, empleando pausas breves para reflexionar sobre su propósito inicial. (Imagen de archivo)

La regla del 40%, empleada por los Navy SEALs de Estados Unidos, sostiene que cuando una persona siente que no puede continuar en una situación exigente, en realidad solo llegó al 40% de su capacidad física y mental.

El método se basa en la premisa de que el cuerpo y la mente aún disponen de un 60% de reservas para afrontar el reto. Esta idea, popularizada por el ex SEAL David Goggins y relatada en el libro Living With a SEAL de Jesse Itzler, se convirtió en una referencia para quienes buscan superar límites personales y profesionales.

Según la revista Business Insider, el origen de la regla surge de la experiencia de Goggins durante el exigente entrenamiento de los Navy SEALs, una de las fuerzas especiales más reconocidas del mundo.

Durante la “Semana Infernal”, uno de los desafíos más extremos del proceso de selección, los aspirantes enfrentan 130 horas de pruebas físicas y mentales sin apenas descanso. Según los testimonios recogidos, la sensación de agotamiento y la tentación de abandonar aparecen muy pronto, pero quienes logran sobreponerse descubren que aún cuentan con reservas ocultas de energía.

Una pausa de un segundo y el recuerdo de los motivos personales permiten a quienes enfrentan desafíos continuar, incluso cuando la mente indica que no es posible avanzar en medio de la fatiga| Yiannis Kourtoglou / Reuters

De acuerdo con diversos especialistas citados en medios estadounidenses, la clave para resistir la tentación de rendirse radica en recuperar el control mental en el momento de mayor presión.

Los soldados de élite ponen en práctica la llamada “regla de un segundo”, que consiste en tomar una breve pausa para recordar las razones que motivaron el esfuerzo y el objetivo final. Este segundo de reflexión permite evitar decisiones impulsivas provocadas por el cansancio o la adversidad.

Además, el enfoque de los SEAL propone que la mente humana suele exagerar el agotamiento real. Cuando el cuerpo envía señales de fatiga, en realidad aún dispone de recursos para seguir adelante. Así, la regla del 40% se convierte en una herramienta para desafiar los límites autoimpuestos y mantener la disciplina en situaciones críticas.

El entrenamiento extremo de los Navy SEAL

El proceso de selección de los Navy SEAL es conocido por su dureza y por exigir el máximo rendimiento físico y mental de los aspirantes. Durante la Semana Infernal, los participantes deben soportar condiciones extremas de frío, sueño y ejercicio continuo. Las pruebas incluyen largas jornadas de entrenamiento en la playa, ejercicios de resistencia en el agua y tareas en equipo bajo una presión constante. La mayoría de los candidatos abandona el proceso antes de concluir la semana.

Un proceso de selección exigente evidencia que la disciplina mental, apoyada por una breve reflexión, puede marcar la diferencia entre continuar o abandonar en situaciones de intensa presión física y emocional. (MUST CREDIT: Salwan Georges/The Washington Post)

Según David Goggins, el momento crítico suele llegar en las primeras horas, cuando el cansancio y las dudas se apoderan de los participantes. La clave, asegura, está en resistir la tentación de rendirse y recordar el motivo por el cual comenzaron el desafío.

“Olvidaste todas las razones por las que querías estar allí. No te importan los SEAL. No te importa luchar por tu país. Todo lo que quieres es volver a casa”, explica el ex SEAL en una entrevista. Sin embargo, la decisión de continuar o abandonar solo requiere un segundo de reflexión.

La decisión de un segundo

La “regla de un segundo” complementa la del 40%. Esta técnica consiste en detenerse por un instante y preguntarse qué consecuencias tendría abandonar en ese momento. Tomarse ese breve lapso permite recuperar la perspectiva y evitar que el cansancio nuble el juicio. “Solo necesitas un segundo para perderlo todo”, afirma Goggins, subrayando la importancia de controlar la mente en los momentos de debilidad.

Esta estrategia no solo es útil para los soldados, sino que puede aplicarse en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Desde mantener la constancia en un hábito saludable hasta enfrentar un proyecto profesional desafiante, el principio es el mismo: cuando surge la tentación de abandonar, aún queda mucho por dar.

Aplicaciones en la vida diaria

Un enfoque adoptado por especialistas en productividad y salud mental establece que identificar el punto de agotamiento y recobrar la motivación permite mantener la perseverancia en la vida cotidiana. (Imagen de archivo)

La regla del 40% trasciende el ámbito militar y se popularizó en el desarrollo personal y profesional. De acuerdo con especialistas en productividad y psicología, identificar el punto de quiebre permite utilizar conscientemente la pausa mental y recobrar la motivación. Recordar los objetivos y las razones iniciales ayuda a mantener la disciplina y la perseverancia.

Por ejemplo, quienes entrenan para una maratón, desarrollan un nuevo proyecto o intentan adoptar un hábito saludable, pueden aprovechar esta regla para no rendirse en los momentos difíciles. El método sugiere que, cuando el cansancio o la frustración aparecen, es posible seguir avanzando si se recurre a la pausa reflexiva y se retoman las metas personales.

Además, la experiencia de los Navy SEAL demuestra que la fortaleza mental es tan importante como la física para superar grandes desafíos. El entrenamiento extremo y la capacidad de mantener la calma en situaciones críticas son habilidades que pueden desarrollarse y aplicarse en otros contextos.

De este modo, la regla del 40% y la “decisión de un segundo” constituyen herramientas valiosas para quienes buscan superar sus propios límites. Inspiradas en la disciplina de los Navy SEAL, estas estrategias invitan a desafiar la voz interior que incita a rendirse y a descubrir el potencial oculto en cada persona.