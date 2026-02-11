México

Sheinbaum solicita al Senado el ingreso de 19 Navy SEALs estadounidenses para adiestramiento en México

Se busca dar adiestramiento a fuerzas especiales mexicanas en Campeche

Elementos de Navy Seals de
Elementos de Navy Seals de EEUU podría entrar a México para dar capacitación. REUTERS/Mike Blake

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó al Senado de la República la autorización para permitir el ingreso de 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos.

La petición formal, enviada a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), pide avalar el acceso temporal de personal militar estadounidense, con el objetivo de que participen en un “evento emergente” de adiestramiento y capacitación junto a fuerzas especiales mexicanas en Campeche.

Con esta acción, el gobierno mexicano busca fortalecer las capacidades operativas y la cooperación bilateral en materia de seguridad.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La solicitud fue turnada al Senado la noche del 10 de febrero, en donde se externa la petición para que los militares estadounidenses permanezcan en territorio nacional del 15 de febrero al 16 de abril de 2026.

El evento de adiestramiento, denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, se realizará tanto en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo como en el Sector Naval de Ciudad del Carmen, ambos en Campeche.

El trámite se fundamenta en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General, que exige la aprobación del Senado para el ingreso de tropas extranjeras al país.

¿Quiénes son los Navy SEALs?

Los Navy SEALs (Sea, Air, and Land, por sus siglas en inglés) son la fuerza de operaciones especiales de élite de la Marina de Estados Unidos, especializados en misiones de alto riesgo tanto en tierra, mar y aire.

Las conocidas Navy Seal's de
Las conocidas Navy Seal's de EEUU podrían iniciar operaciones tras una solicitud al Senado de la República por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum | Yiannis Kourtoglou / Reuters

Su formación es considerada una de las más rigurosas del mundo militar, combinando resistencia física extrema, técnicas de combate avanzado y operaciones en entornos complejos y hostiles.

Dentro de los SEALs existen diferentes equipos operativos, siendo el Equipo 2 (SEAL Team Two o ST‑2) uno de los más destacados. Fundado en 1962 durante la Guerra Fría, este equipo ha participado en misiones de contrainsurgencia, contraterrorismo, reconocimiento especial y acción directa, operando en diversas regiones del mundo, desde Asia hasta Medio Oriente y Europa. Su sede principal se encuentra en Little Creek, Virginia, en la costa este de Estados Unidos.

El entrenamiento de los Navy SEALs es conocido por ser extremadamente exigente, incluyendo resistencia física, técnicas de combate cuerpo a cuerpo, paracaidismo, operaciones submarinas y supervivencia en ambientes hostiles. Solo un pequeño porcentaje de quienes ingresan logra completar el adiestramiento y convertirse en miembros activos, lo que refuerza la idea de que se trata de una fuerza de élite dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Históricamente, el Equipo 2 ha participado en operaciones de gran relevancia internacional, incluyendo despliegues en Vietnam, Irak, Afganistán.

Cooperación bilateral

El Lockheed C-130 Hércules es
El Lockheed C-130 Hércules es un avión de transporte táctico utilizado en más de 50 países. México también cuenta con ellos. FOTO: SEDENA/CUARTOSCURO.COM

Cabe recordar que la administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha reiterado que toda cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad se limita al intercambio de información, coordinación diplomática y asistencia en situaciones de emergencia, priorizando la autonomía nacional.

Frente a los rumores sobre la posible presencia de operativos militares estadounidenses en México, que se ha especulado en los últimos meses, la presidenta ha negado categóricamente dicha posibilidad y ha sostenido que el gobierno mantiene una postura de cero tolerancia ante la intervención extranjera en asuntos de seguridad interna.

Apenas el pasado 5 de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) autorizó el ingreso y sobrevuelo de aeronaves estadounidenses para una misión humanitaria.

Dos aviones Hércules cisterna y dos helicópteros HH-60W de la Fuerza Aérea de Estados Unidos participaron en el rescate de un tripulante enfermo de un buque a aproximadamente 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Sedena afirmó que la autorización se otorgó conforme a los acuerdos bilaterales y bajo principios de reciprocidad y respeto a la soberanía nacional.

