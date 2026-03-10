Caminata taichí: una práctica sencilla con beneficios reales

La actividad resulta accesible para adultos mayores y principiantes de todas las edades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más personas eligen la caminata taichí para mejorar su equilibrio y reducir el estrés. El interés crece en gimnasios, residencias y redes sociales, donde se difunden rutinas y videos sobre esta práctica tradicional china. La actividad, considerada el movimiento más fundamental del taichí, destaca por su sencillez y accesibilidad. La técnica consiste en caminar de forma lenta y controlada, manteniendo una postura erguida y la atención en cada paso.

Según The New York Times, el taichí es un arte marcial milenario originario de China. Combina posturas fluidas, respiración consciente y atención plena. Las personas mayores y quienes buscan estabilidad física consultan a instructores y kinesiólogos para incorporar el taichí en sus rutinas. Según expertos, la caminata taichí ayuda a fortalecer las piernas, el tronco y la percepción del propio cuerpo en el espacio.

De acuerdo con Li Li, profesor de kinesiología en Georgia Southern University, las recompensas reales de la caminata taichí incluyen un mejor equilibrio y un menor riesgo de caídas. Muchos estudios atribuyen estos beneficios a la capacidad de la práctica para mejorar la propiocepción y la fuerza muscular. La caminata taichí exige controlar cada parte del movimiento, sin recurrir al impulso, lo que fortalece el cuerpo y la mente.

Qué es la caminata taichí y cómo se practica

Estudios señalan una reducción en el riesgo de caídas tras incorporar la práctica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, la actividad se diferencia de una marcha normal porque elimina el empuje entre pasos y ralentiza el movimiento hasta alcanzar el control total. Feng Yang, profesor asociado de biomecánica y salud en la Universidad Estatal de Georgia, describe el paso taichí como un “andar felino”, lento y silencioso. El ejercicio resulta sencillo de aprender y puede realizarse en cualquier lugar, sin requerir equipamiento especial.

Las personas que la practican, suelen percibir una mejoría en su estabilidad al poco tiempo. Instructores como Leda Elliott, propietaria de A Thousand Cranes en Massachusetts, enseñan la técnica en clases grupales y destacan la facilidad con la que los alumnos la incorporan. El método básico consiste en flexionar ligeramente las rodillas, transferir el peso de una pierna a la otra y avanzar sin impulso. La atención plena y la respiración natural acompañan cada paso.

Además, la caminata taichí puede integrarse a la rutina diaria con solo unos minutos al día. Los expertos recomiendan empezar con dos o tres minutos de práctica, incrementando gradualmente la duración y la dificultad. La sencillez del movimiento permite su adopción por adultos mayores, incluso por personas con deterioro cognitivo leve.

Beneficios para el equilibrio y la prevención de caídas

El movimiento controlado y lento fortalece piernas y tronco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En consecuencia, el ejercicio ofrece ventajas comprobadas para la prevención de caídas, un problema frecuente en la población adulta mayor. Evitar caídas requiere reconocer el desequilibrio y contar con fuerza suficiente para corregir el rumbo. El taichí mejora ambos aspectos, ya que incrementa la propiocepción y fortalece los músculos de las piernas y el tronco. De acuerdo con Yang, la práctica puede reducir el miedo a las caídas, una preocupación que a veces limita la movilidad y debilita a las personas mayores.

Investigaciones recientes destacan que esta actividad desafía el equilibrio más que una marcha convencional. Un estudio demostró que los participantes debieron estabilizar su cuerpo de forma activa durante la práctica, lo que favorece la función motora. Dominar la caminata básica también prepara para aprender formas avanzadas de taichí, que exigen mayor coordinación y concentración.

Cómo integrar la caminata taichí a la vida diaria

Integrar la caminata taichí a la rutina no requiere experiencia previa ni un espacio especial. Basta con practicar unos minutos en casa, en un pasillo o al aire libre. Caminar descalzo o con zapatos de suela blanda facilita el contacto con el suelo y el control del peso corporal. Los videos y clases presenciales ayudan a aprender el movimiento correctamente y a mejorar los resultados.

Persona mayor haciendo ejercicio. (Freepik)

La simplicidad y seguridad del ejercicio lo convierten en una opción recomendada para quienes buscan estabilidad física y bienestar mental. La práctica regular, aunque breve, aporta beneficios tangibles a cualquier edad y nivel de condición física. El taichí, en cualquiera de sus formas, demuestra que el equilibrio y la atención plena pueden cultivarse con movimientos sencillos y accesibles.

Esta la caminata no solo ayuda a prevenir caídas, sino que también puede funcionar como ejercicio de meditación. La atención plena y la respiración consciente contribuyen a reducir la ansiedad y a generar una sensación de calma. Instructores sugieren a los alumnos que imaginen una taza de té sobre la cabeza, para mantener la postura recta y la concentración durante la práctica.