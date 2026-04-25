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La escudería Alpine editó un video en el que Franco Colapinto nombraba a las Islas Malvinas

Polémica por la republicación en las redes oficiales del equipo francés del argentino que tiene sede en Inglaterra

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El video original que subió Alpine y que luego fue editado. Crédito: Autoblog

La escudería de Fórmula 1 Alpine, con sede en Inglaterra, decidió editar un video que mostraba al piloto argentino Franco Colapinto cantando una canción alusiva a las Malvinas, en un contexto de renovada tensión internacional sobre la soberanía de las islas. La medida, que supone un acto explícito de censura, coincidió con declaraciones recientes de Estados Unidos y el Reino Unido sobre el futuro del archipiélago.

El video en cuestión fue publicado por Alpine este viernes por la tarde en sus cuentas de Instagram, Facebook y Twitter. Permaneció en línea durante aproximadamente una hora. Posteriormente, la escudería borró la publicación y volvió a subirla más tarde, tras eliminar el fragmento del tema “Pa’ la Selección” de La T y la M donde Colapinto canta: “Como en Malvinas preparado para la guerra”. El medio Autoblog informó que ha resguardado copias de ambas versiones del video, permitiendo así comparar de forma directa el material original y el editado.

La grabación fue realizada en marzo, antes del Gran Premio de Japón. En aquella ocasión, Colapinto protagonizó distintas producciones junto a un Alpine A110R. El primer video con el corredor, centrado en una pregunta recurrente de redes —“Me encanta tu auto, ¿a qué te dedicás?”— se difundió el 26 de marzo. El segundo material, que incluía la polémica frase, sólo vio la luz en la jornada de ayer.

Esa segunda pieza mostraba a Colapinto interpretando parte del tema “Pa’ la Selección”, de La T y La M, canción de apoyo a la Selección Argentina. El fragmento suprimido hacía referencia explícita tanto a la disputa histórica como al conflicto bélico entre la Argentina y el Reino Unido: “Dios en el Cielo y en la Tierra / Como en Malvinas preparado pa’ la guerra / Es la ilusión, por la tercera, 40 millones te siguen donde sea / Te mandamos cumbia, perro”.

Luego de que Alpine divulgara el video original, numerosos usuarios señalaron la mención a las islas en los comentarios de las publicaciones. El entorno de redes sociales de Alpine sostienen que este material se difundió para animar el ambiente previo al Roadshow que Colapinto protagonizará en Buenos Aires. Muchos seguidores observaron la desaparición del pasaje sobre las Malvinas en la versión editada del video, lo que motivó reclamos públicos en las redes de la escudería. Esos comentarios permanecen accesibles en los perfiles de Alpine.

Esta no es la primera ocasión en que la escudería británica elimina o modifica un video protagonizado por Colapinto debido a contenidos considerados inadecuados. Sin embargo, sí constituye la primera vez que Alpine retira un material suyo por aludir en forma directa a las Islas Malvinas y el conflicto armado.

La decisión de Alpine se produjo días después de una escalada diplomática entre Estados Unidos, el Reino Unido y Argentina por la soberanía de las Malvinas. El 23 de abril, un correo filtrado del Pentágono reveló que Elbridge Colby, asesor del entonces presidente Donald Trump, recomendaba “revisar el apoyo de Estados Unidos a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas”.

Un monoplaza de competición Alpine, de colores azul y rosa, es movilizado en una vía urbana. Un equipo de individuos con vestimenta azul asiste al vehículo, que lleva el número 43 y la marca Alpine. Las tomas aéreas revelan la presencia del coche en una avenida principal de Buenos Aires, con el Obelisco y edificios circundantes. Se capturan detalles del interior del habitáculo y del alerón trasero. El metraje documenta un evento público con un automóvil de carreras.

Un día más tarde, el gobierno británico ratificó su postura. Un vocero del primer ministro Keir Starmer declaró que “la soberanía de las Islas Malvinas recae en el Reino Unido” y que “nada va a cambiar eso”. La ministra de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, remarcó que el Reino Unido mantiene una política “clara y constante” de respeto al referéndum realizado en 2013, donde los habitantes de las islas votaron por continuar bajo control británico.

La reacción argentina no se hizo esperar. El canciller Pablo Quirno instó a “retomar negociaciones bilaterales con el Reino Unido, para una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”. Quirno calificó la situación de las islas como “colonial”. El presidente argentino Javier Milei intervino con una declaración enfática: “Las Malvinas fueron, son y siempre serán Argentinas. ¡Viva la libertad, carajo!” La vicepresidenta Victoria Villarruel también expresó su opinión sobre los habitantes del archipiélago: “Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión”.

La reacción de Alpine —suprimir el video donde Franco Colapinto menciona a las Malvinas— se vio amplificada por la continuidad de los comentarios críticos de internautas, que permanecen visibles en sus redes sociales. La situación vuelve a poner de manifiesto el alcance de la cuestión Malvinas en los foros internacionales y deportivos, y cómo incluso acciones aparentemente menores, como la edición de un video promocional, pueden adquirir repercusiones globales en medio del debate sobre la soberanía del archipiélago.

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