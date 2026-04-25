Calu Rivero se sumó al movimiento “animal flow” junto a sus hijos: “Criar también es esto”

La actriz Calu Rivero realiza movimientos físicos con sus dos hijos, Bee y Tao, en el interior de una vivienda. La mujer se posiciona en el suelo y también carga a los niños en brazos y espalda. Las imágenes, en blanco y negro, muestran a los tres interactuando durante la actividad. El contenido sugiere el ejercicio conocido como 'animal flow' como parte de la rutina familiar. Este es un video de tipo publicación en redes sociales.

En las últimas horas, Calu Rivero sorprendió al compartir un video practicando animal flow junto a sus hijos Bee y Tao en su chacra de Uruguay, mostrando una faceta de crianza inspirada en el movimiento y el juego al aire libre. La actriz eligió esta disciplina para potenciar el bienestar físico y emocional de su familia, integrando la naturaleza en la educación diaria.

Calu Rivero realizó esta actividad en Uruguay acompañada por sus hijos Bee y Tao De la Rúa, destacando su método de crianza alternativo y priorizando el respeto por los ritmos de la infancia. La práctica de animal flow, inspirada en movimientos corporales de animales, forma parte de su apuesta por una educación alejada de modelos tradicionales y cercana a experiencias lúdicas y naturales, según describió en sus redes sociales.

Durante el video, Rivero escribió: “Criar también es esto”, mientras se la observa imitando posturas felinas y rugiendo. Más adelante, añadió: “No es sólo juego”, al simular volar como un ave, remarcando la importancia de la exploración física para el autoconocimiento de los niños. Además, expresó: “Es regulación en movimiento para todos”, alineando su rutina con valores enfocados en el bienestar y la integración de adultos y pequeños.

Desde hace tiempo, Calu Rivero explicó su decisión de evitar la escolarización tradicional en la primera infancia. “Probé jardines. Probé horarios. Probé encuadres. Nada me cerraba del todo. Había algo que no encajaba”, explicó la actriz, quien eligió alternativas vinculadas a espacios naturales, equinoterapia y actividades libres.

Una infografía presenta los fundamentos del Animal Flow, un entrenamiento funcional sin máquinas inspirado en movimientos animales, destacando sus beneficios y ejercicios clave como el Bear Walking y el Tiger Crawl. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el animal flow y cuáles son sus beneficios

El animal flow es una disciplina de ejercicio físico basada en movimientos inspirados en animales, ideada por Mike Fitch, y se ha popularizado internacionalmente por su enfoque en la fuerza natural del cuerpo. No requiere máquinas ni equipamiento, y puede practicarse en casa o al aire libre.

Algunos ejercicios típicos incluyen la caminata de oso, el desplazamiento lateral como primate y la caminata de tigre, movimientos que favorecen la coordinación muscular y fortalecen las articulaciones. Las rutinas suelen repetirse hasta 20 veces por sesión y se enfocan en mejorar la postura, la estabilidad y la conexión cuerpo-mente.

Esta práctica resulta accesible por no exigir aranceles elevados ni membrecías, permitiendo que cualquier persona pueda integrarla a su vida cotidiana. Los beneficios incluyen el fortalecimiento físico, el desarrollo de la movilidad y la regulación emocional, aspectos que Rivero resalta especialmente para la crianza y el bienestar familiar.

Calu Rivero, también conocida como Dignity, celebró su cumpleaños en Río de Janeiro, Brasil, a comienzos de abril

El cumpleaños 39 de Calu Rivero en familia y en Brasil

Hace tres semanas, Calu Rivero celebró su cumpleaños número 39 en Río de Janeiro junto a su pareja, Aíto de la Rúa, y sus hijos Bee y Tao. La reunión familiar estuvo marcada por la conexión con la naturaleza, el disfrute de la playa y momentos íntimos, como mostraron las imágenes publicadas por la actriz y citadas por Infobae Teleshow.

En sus redes, Rivero compartió reflexiones sobre el momento vital que atraviesa: “Me siento viva. Viva de verdad. Agradecida visceral, con ganas de todo y entendiendo, también, que todo ya lo tengo”. Las fotografías la mostraron abrazando a sus hijos, rodeada de globos y velas, paseando por la arena y disfrutando de sesiones de spa, reflejando una búsqueda de autenticidad, autocuidado y celebración del presente.

La actriz reiteró la importancia del bienestar personal y familiar, remarcando la plenitud y gratitud que siente en esta etapa de su vida. En el festejo se alternaron rituales de bienestar, juegos con sus hijos y una atmósfera de alegría sencilla.

La elección de Rivero de priorizar experiencias auténticas y la alegría de la infancia se refleja tanto en su enfoque de crianza como en su modo de celebrar. Desde Brasil y Uruguay, reafirma su apuesta por una vida en movimiento y profundamente conectada con el bienestar familiar, la naturaleza y la búsqueda de un vínculo emocional genuino.