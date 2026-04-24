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Nicolás Keenan, el deportista argentino que impone tendencia y se adueña de la escena fashion neerlandesa

Su historia comenzó en Buenos Aires y continuó en Europa, donde el deporte, la diversidad y la visibilidad pública se convirtieron en ejes centrales de su vida. Hoy, su presencia trasciende la cancha y se proyecta en el universo de la moda

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Nicolás Keenan fusiona moda y deporte en cada aparición pública, reflejando su historia de vida entre Argentina y Europa
Nicolás Keenan fusiona moda y deporte en cada aparición pública, reflejando su historia de vida entre Argentina y Europa

El vestuario también cuenta historias y algunas veces lo hace con la misma determinación con la que un atleta recorre la cancha. En el caso de Nicolás Keenan, de 28 años y quien se inició en el hockey desde muy chiquito, cada prenda refleja mucho más que una simple elección estética: es parte de una biografía atravesada por distintos territorios, desafíos y conquistas personales. De Argentina a Europa, primero en el Club Egara de Cataluña y luego en el HC Klein Zwitserland de La Haya, su carrera deportiva y su vida privada se han tejido en paralelo.

En los Países Bajos, ese recorrido lo llevó a cruzarse con Rob Jetten, ministro de Clima y Energía y figura política de Demócratas 66, con quien comparte desde 2023 una historia de apertura y visibilidad. Así, Nicolás Keenan, referente del hockey sobre césped argentino, redefine los límites entre moda, identidad y biografía en cada aparición pública. Su recorrido vital y profesional, marcado por la migración, la apertura y un sentido de pertenencia múltiple, se refleja en una reciente producción fotográfica para L’HOMO cuyas propuestas estilísticas no solo visten, sino que narran.

Minimalismo y poder: el primer impacto

Nicolás Keenan
La portada de L’HOMO lo muestra con una musculosa blanca, corbata negra suelta y blazer blanco sobre los hombros, evocando minimalismo y poder relajado

La portada de L’HOMO presenta a Keenan enfundado en una musculosa blanca acanalada, una corbata negra suelta y un blazer blanco sobre los hombros. Esta elección enfatiza la estética minimalista de los años 90 y reinterpreta la masculinidad clásica con un giro editorial. La musculosa evoca la iconografía de Marlon Brando y los anuncios de Calvin Klein, mientras que la corbata desatada introduce un elemento lúdico y disruptivo. El blazer, al no ser vestido de manera tradicional, aporta sofisticación y una idea de “poder” relajado.

Retro-sport y lujo: el choque inesperado

Nicolás Keenan
El look inspirado en los años 90 reinterpreta la masculinidad clásica con una estética editorial y referencias a Marlon Brando y Calvin Klein instagram.com/lhomo/

En una de las imágenes más potentes de la producción, Nicolás Keenan aparece con una chaqueta de chándal roja de inspiración setentera, camisa de satén rosa y pantalones cortos a juego. La combinación desafía los códigos tradicionales del vestir masculino, fusionando la estética deportiva olímpica con materiales asociados a la delicadeza y la noche.

El satén, lejos de suavizar la propuesta, introduce vulnerabilidad y sensualidad. Las medias blancas y los mocasines negros, en referencia al estilo preppy de los años 80, consolidan una mezcla donde lo casual y lo formal conviven. La ropa deportiva puede ser sofisticada, el satén rosa tiene un lugar potente en el armario masculino contemporáneo.

Desestructuración náutica: del traje al abrigo ligero

Nicolás Keenan
La camisa oversized de rayas azul y blanca, con puños en contraste, ofrece una nueva lectura del clásico masculino y celebra la comodidad instagram.com/lhomo/

La camisa de rayas azul y blanca, de corte oversized y puños en contraste, ofrece una nueva lectura del clásico masculino. Keenan la lleva completamente abierta, redefiniendo su función y llevándola del entorno corporativo a uno más lúdico y sensual. Esta prenda, combinada con pantalones de rayas similares, celebra la relajación y la comodidad. El conjunto, más cercano a una capa que a una camisa formal, subraya la libertad de reinterpretar los códigos de vestimenta y abandonar la rigidez.

Uniforme preppy en clave contemporánea

Nicolás Keenan
El blazer azul marino oversized, combinado con musculosa blanca y shorts negros mínimos, transforma una prenda clásica en pieza arquitectónica instagram.com/lhomo/

Otro de los estilismos destacados recurre al blazer azul marino oversized, acompañado de una musculosa blanca y shorts negros mínimos. El volumen extremo del blazer elimina cualquier rastro de rigidez y convierte la prenda clásica en una pieza arquitectónica. Las medias deportivas y los zapatos de charol negros refuerzan el contraste entre relax y glamour. Este look representa el “Art-Dad” y el “Scandi-style” moderno, un enfoque que privilegia el juego con las proporciones y desafía la asociación del blazer azul marino con la formalidad.

Atleta urbano y cintura doblada: el gesto como declaración

Nicolás Keenan
La propuesta streetwear incluye musculosa a rayas horizontales y pantalones de vestir beige con la cintura doblada hacia afuera, destacando espontaneidad

La propuesta más cercana al streetwear presenta a Keenan con una musculosa a rayas horizontales y pantalones de vestir beige cuya cintura aparece doblada hacia afuera. El forro blanco del pantalón, visible, se transforma en un recurso de estilismo que aporta espontaneidad y creatividad. Esta tendencia, vista en pasarelas recientes, sugiere que la moda está tanto en la prenda como en la manera de llevarla. El look transmite una mezcla de practicidad atlética y libertad expresiva.

El recorrido de Nicolás Keenan y su presencia pública muestran cómo la moda, el deporte y la biografía personal pueden entrelazarse y proyectar nuevas formas de representación y pertenencia, tanto dentro como fuera de la cancha.

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