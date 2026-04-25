Evelyn Botto habló de la posibilidad de ser madre junto a Fede Bal: "Hacemos chistes"

Evelyn Botto, sobre su nominación al Martín Fierro de la Moda y temas de maternidad

La nominación de Evelyn Botto a los Martín Fierro de la Moda fue abordada con humor y autocrítica durante una entrevista en el programa LAM. La conductora y actriz sorprendió en el aire al restarle solemnidad al reconocimiento y bromear sobre su propio estilo cotidiano.

Evelyn Botto habló sobre su inclusión en los premios y la posibilidad de ser madre junto a Fede Bal. En la entrevista con LAM, aclaró que considera los rumores sobre maternidad parte del juego mediático, insistió en que todo nace del humor y precisó que en su vida personal ese no es un objetivo presente.

Durante la conversación en LAM, Botto explicó que la nominación fue inesperada. “Yo hago chistes como que no lo entiendo porque realmente yo no lo entiendo”, comentó entre risas. Destacó que su estilo diario se basa en la comodidad y que no trabaja con especialista en moda: “No trabajo con asesora de vestuario. Me pongo lo que tengo en el placard para hacer streaming”.

Consultada por la reacción ante el reconocimiento, la figura remarcó: “Me encanta, me divierte, me parece relindo el reconocimiento, nada más que yo me, me gusta latiguearme”. Añadió en el programa: “Repito mucha ropa, no sé, capaz mi pensamiento es buscar algo más loco”.

Evelyn Botto nominada a los premios Martín Fierro de la Moda

El estilo de Evelyn Botto y su preparación para la gala Martín Fierro de la Moda

A la hora de elegir el vestuario para la gala, Evelyn Botto confirmó que colabora con la asesora de vestuario Natalia Antolina. “Estoy yendo a Natalia Antolina a ver si armamos algo. No sé si me voy a hacer mucho la loca. Voy a buscar algo que me entre y que me haga sentir cómoda”, detalló.

Inicialmente, pensó elegir un look negro. Sin embargo, según contó en LAM, Antolina le sugirió probar con otros colores: “Natalia me dijo: ‘Salgamos del negro’. Le digo: ‘Bueno, dale’, porque también hay otros eventos más y me está vistiendo. Estamos trabajando mucho en conjunto”.

Botto aseguró que los looks llamativos que a veces aparecen en redes sociales son puntuales: “En algunos eventos me copé, buscamos algo, nos divertimos, pero en el día a día, que es mi nominación, yo dije (e hizo un gesto de sorpresa)...”.

Opiniones sobre otras figuras nominadas y ausencias en el premio

Al ser consultada sobre las ausencias entre sus compañeras del medio, como Gime Accardi, Botto se mostró sorprendida: “No sé por qué no está nominada. No tengo idea. Debería”. Sobre los comentarios críticos, insistió: “Si yo misma te dije que yo no tendría que estar, imaginate. No, no. Eh, sí, me parece que Gime tendría que estar”.

Para Evelyn Botto, las discusiones sobre quién merece o no una nominación son naturales y no generan incomodidad.

Fede Bal y Evelyn Botto consolidan su relación este verano en Mar del Plata (RSFotos)

Evelyn Botto responde sobre maternidad y los rumores con Fede Bal

La entrevista con LAM avanzó sobre temas personales cuando surgieron chistes en torno a Fede Bal y la posibilidad de formar una familia. “Yo, mirá, primero me gustaría terminar este año sólida”, respondió, siempre con humor. Y agregó: “No, no, no lo pensé nunca, la verdad. Yo chistes, nada. Es todo lo que hago, chistes”.

Sobre el origen de estos comentarios, aclaró: “En el contexto era el crío. Sabía que también seguramente iba a generar unos comentarios, pero más que nada para buscar el comentario, no porque lo estemos pensando ni nada más lejos”. Consultada sobre la maternidad, fue directa: “Es medio chocante, pero viste como que está buscando eso. La verdad es que no, no es algo que haya pensado, no”.

Desde el set de LAM, Botto reafirmó que el humor y el juego marcan su forma de exponerse ante la audiencia. Por ahora, no contempla la posibilidad de la maternidad como un proyecto personal y mantiene el foco en su desarrollo profesional y en nuevos retos laborales.