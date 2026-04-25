Teleshow

Evelyn Botto habló de la posibilidad de ser madre junto a Fede Bal: "Hacemos chistes"

La conductora y panelista también opinó de su nominación a los premios Martín Fierro de la Moda

Guardar

Evelyn Botto, sobre su nominación al Martín Fierro de la Moda y temas de maternidad

La nominación de Evelyn Botto a los Martín Fierro de la Moda fue abordada con humor y autocrítica durante una entrevista en el programa LAM. La conductora y actriz sorprendió en el aire al restarle solemnidad al reconocimiento y bromear sobre su propio estilo cotidiano.

Evelyn Botto habló sobre su inclusión en los premios y la posibilidad de ser madre junto a Fede Bal. En la entrevista con LAM, aclaró que considera los rumores sobre maternidad parte del juego mediático, insistió en que todo nace del humor y precisó que en su vida personal ese no es un objetivo presente.

Durante la conversación en LAM, Botto explicó que la nominación fue inesperada. “Yo hago chistes como que no lo entiendo porque realmente yo no lo entiendo”, comentó entre risas. Destacó que su estilo diario se basa en la comodidad y que no trabaja con especialista en moda: “No trabajo con asesora de vestuario. Me pongo lo que tengo en el placard para hacer streaming”.

Consultada por la reacción ante el reconocimiento, la figura remarcó: “Me encanta, me divierte, me parece relindo el reconocimiento, nada más que yo me, me gusta latiguearme”. Añadió en el programa: “Repito mucha ropa, no sé, capaz mi pensamiento es buscar algo más loco”.

Evelyn Botto nominada a los premios Martín Fierro de la Moda
Evelyn Botto nominada a los premios Martín Fierro de la Moda

El estilo de Evelyn Botto y su preparación para la gala Martín Fierro de la Moda

A la hora de elegir el vestuario para la gala, Evelyn Botto confirmó que colabora con la asesora de vestuario Natalia Antolina. “Estoy yendo a Natalia Antolina a ver si armamos algo. No sé si me voy a hacer mucho la loca. Voy a buscar algo que me entre y que me haga sentir cómoda”, detalló.

Inicialmente, pensó elegir un look negro. Sin embargo, según contó en LAM, Antolina le sugirió probar con otros colores: “Natalia me dijo: ‘Salgamos del negro’. Le digo: ‘Bueno, dale’, porque también hay otros eventos más y me está vistiendo. Estamos trabajando mucho en conjunto”.

Botto aseguró que los looks llamativos que a veces aparecen en redes sociales son puntuales: “En algunos eventos me copé, buscamos algo, nos divertimos, pero en el día a día, que es mi nominación, yo dije (e hizo un gesto de sorpresa)...”.

Opiniones sobre otras figuras nominadas y ausencias en el premio

Al ser consultada sobre las ausencias entre sus compañeras del medio, como Gime Accardi, Botto se mostró sorprendida: “No sé por qué no está nominada. No tengo idea. Debería”. Sobre los comentarios críticos, insistió: “Si yo misma te dije que yo no tendría que estar, imaginate. No, no. Eh, sí, me parece que Gime tendría que estar”.

Para Evelyn Botto, las discusiones sobre quién merece o no una nominación son naturales y no generan incomodidad.

Fede Bal y Evelyn Botto consolidan su relación este verano en Mar del Plata (RSFotos)
Fede Bal y Evelyn Botto consolidan su relación este verano en Mar del Plata (RSFotos)

Evelyn Botto responde sobre maternidad y los rumores con Fede Bal

La entrevista con LAM avanzó sobre temas personales cuando surgieron chistes en torno a Fede Bal y la posibilidad de formar una familia. “Yo, mirá, primero me gustaría terminar este año sólida”, respondió, siempre con humor. Y agregó: “No, no, no lo pensé nunca, la verdad. Yo chistes, nada. Es todo lo que hago, chistes”.

Sobre el origen de estos comentarios, aclaró: “En el contexto era el crío. Sabía que también seguramente iba a generar unos comentarios, pero más que nada para buscar el comentario, no porque lo estemos pensando ni nada más lejos”. Consultada sobre la maternidad, fue directa: “Es medio chocante, pero viste como que está buscando eso. La verdad es que no, no es algo que haya pensado, no”.

Desde el set de LAM, Botto reafirmó que el humor y el juego marcan su forma de exponerse ante la audiencia. Por ahora, no contempla la posibilidad de la maternidad como un proyecto personal y mantiene el foco en su desarrollo profesional y en nuevos retos laborales.

Temas Relacionados

Evelyn BottoMartín Fierro de la ModaMaternidad

Últimas Noticias

Se terminó el amor: Marti Benza confirmó su separación de la influencer Martu Ortíz

La creadora de contenido y la influencer habían comenzado a salir en 2025. En una conversación con Evitta Luna en su canal de kick, contó la ruptura

Se terminó el amor: Marti Benza confirmó su separación de la influencer Martu Ortíz

Los gestos entre Daniela Celis y Nick Sícaro que alimentan los rumores de romance: “Quiero abrazarte un montón”

Canciones y bailes juntos, sumados a las manifestaciones de los últimos días entre ambos, le dan sustento a las versiones de que entre los ex Gran Hermanos pasa algo más que un coqueteo

Los gestos entre Daniela Celis y Nick Sícaro que alimentan los rumores de romance: “Quiero abrazarte un montón”

Así fue la fiesta de 15 de Allegra Cubero: el video con todos los detalles y las fotos familiares

Luego del festejo en febrero que le hizo Nicole Neumann, llegó el turno de la celebración que propuso Fabián Cubero, el padre de la quinceañera, y organizó junto a Mica Viciconte. Mucha tecnología y diversión en una noche soñada

Así fue la fiesta de 15 de Allegra Cubero: el video con todos los detalles y las fotos familiares

Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

En “Nunca me faltes” la artista de cumbia base cuenta cómo logró independizarse de productores “vampiros”, la importancia de la fe en su nueva etapa y la felicidad por la inminente llegada de su primer hijo, Isaac

Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

Manuela Pal, la niña que nació en un estudio de TV y con la fe intacta en el teatro: “No hay IA que lo reemplace”

En charla exclusiva con Teleshow, repasó su historia, la nostalgia por la televisión perdida y el fenómeno de ‘El chat de mamis’ en calle Corrientes

Manuela Pal, la niña que nació en un estudio de TV y con la fe intacta en el teatro: “No hay IA que lo reemplace”
DEPORTES
La escudería Alpine editó un video en el que Franco Colapinto nombraba a las Islas Malvinas

La escudería Alpine editó un video en el que Franco Colapinto nombraba a las Islas Malvinas

El dominio de ambos pies en el fútbol: una habilidad excepcional y poco habitual

La rehabilitación de Casper Ruud destaca por la influencia decisiva de Rafael Nadal en su retorno al circuito

La marca que alcanzó Dibu Martínez con el Aston Villa en la derrota ante el Fulham por la Premier League

Nueva alarma en Brasil: otra de sus estrellas se perdería el Mundial 2026

TELESHOW
Calu Rivero se sumó al movimiento “animal flow” junto a sus hijos: “Criar también es esto”

Calu Rivero se sumó al movimiento “animal flow” junto a sus hijos: “Criar también es esto”

Se terminó el amor: Marti Benza confirmó su separación de la influencer Martu Ortíz

Los gestos entre Daniela Celis y Nick Sícaro que alimentan los rumores de romance: “Quiero abrazarte un montón”

Así fue la fiesta de 15 de Allegra Cubero: el video con todos los detalles y las fotos familiares

Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

INFOBAE AMÉRICA

EEUU emite alerta de seguridad para ciudadanos que viajen a este país tras recientes ataques

EEUU emite alerta de seguridad para ciudadanos que viajen a este país tras recientes ataques

Libertad de prensa en Panamá enfrenta presiones legales y económicas, advierte la SIP

La jueza ratifica captura de mujer acusada de ejercicio ilegal de la medicina en San Salvador

¡El Salvador presente en Beast Games! Tres aspirantes buscan representar al país en el show de MrBeast

Murió ayudando: el disparo que terminó con la vida de Álvaro Conrado, el adolescente que llevaba agua en las protestas de Managua, Nicaragua