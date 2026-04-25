Sociedad

Por qué cuesta tanto dejar una relación insatisfactoria, según la ciencia

Una combinación de patrones afectivos construidos a lo largo del tiempo, junto a preocupaciones por el aislamiento y el futuro, contribuye a que muchas personas posterguen la decisión de cerrar un vínculo amoroso

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Estudios científicos demuestran que una ruptura amorosa activa los mismos circuitos cerebrales vinculados al dolor físico y al estrés intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poner fin a una relación de pareja establecida suele ser un proceso complejo y doloroso, incluso cuando ambas partes reconocen que el vínculo ya no funciona. Las razones van más allá del afecto: la ciencia identifica factores neurobiológicos, psicológicos y sociales que dificultan la ruptura, reforzando el apego y la resistencia al cambio.

Diversos estudios internacionales coinciden en que las relaciones de larga duración generan lazos neuronales y patrones de apego similares a los de una adicción. Según la terapeuta Kamna Chhibber, citada por The Times of India, el cerebro libera dopamina y oxitocina durante el vínculo amoroso, fortaleciendo la conexión y haciendo que la separación se perciba como una pérdida real, tanto a nivel emocional como físico.

Investigaciones de la Universidad de Columbia y la Universidad de Stanford han demostrado que la ruptura activa circuitos cerebrales asociados al dolor físico y al estrés, lo que explica síntomas como insomnio, ansiedad y tristeza profunda.

¿Qué papel juegan el apego y el miedo a la soledad?

Presiones culturales y sociales, como el temor al estigma o las expectativas familiares, influyen en la decisión de mantener una pareja en crisis (Freepik)
Presiones culturales y sociales, como el temor al estigma o las expectativas familiares, influyen en la decisión de mantener una pareja en crisis (Freepik)

El apego emocional, desarrollado a lo largo de años de convivencia y experiencias compartidas, es uno de los principales obstáculos para terminar una relación. La teoría del apego, desarrollada por John Bowlby y ampliada por la psicóloga Mary Ainsworth, sugiere que los vínculos afectivos profundos generan una sensación de seguridad y pertenencia, difícil de abandonar, incluso cuando existen conflictos o insatisfacción.

Estudios publicados en la Journal of Social and Personal Relationships muestran que el miedo a la soledad y la incertidumbre sobre el futuro pueden prolongar relaciones insatisfactorias, retrasando la decisión de ruptura.

Además, factores culturales y sociales como el temor al estigma o las expectativas familiares influyen en la permanencia de parejas que atraviesan crisis. La presión externa puede reforzar la creencia de que “vale la pena intentarlo una vez más”, aunque la relación ya no resulte saludable.

¿Qué estrategias recomiendan los expertos para afrontar una ruptura?

Expertos recomiendan afrontar la ruptura con autocompasión, reconocimiento de emociones y búsqueda de apoyo profesional o social (Freepik)
Expertos recomiendan afrontar la ruptura con autocompasión, reconocimiento de emociones y búsqueda de apoyo profesional o social (Freepik)

Psicólogos y terapeutas coinciden en que afrontar una ruptura implica un proceso gradual de duelo, autocompasión y reconstrucción personal. La terapeuta Kamna Chhibber y la Asociación Americana de Psicología (APA) recomiendan no minimizar el dolor emocional, buscar redes de apoyo y, si es necesario, recurrir a acompañamiento profesional.

La APA destaca la importancia de reconocer las propias emociones, establecer límites claros y evitar culpas excesivas para facilitar el cierre emocional.

Investigadores de la Universidad de Columbia sugieren que la escritura reflexiva, la meditación y las actividades que refuercen la autoestima pueden acelerar el proceso de recuperación. Asimismo, retomar intereses personales y mantener el contacto social ayudan a reducir el aislamiento y a replantear la propia identidad fuera de la pareja.

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