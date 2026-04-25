Karina Milei encabeza una cumbre de LLA en la Provincia: la posible alianza del PRO y qué dijo Pareja sobre la interna

La cumbre de La Libertad Avanza en la localidad bonaerense de Suipacha busca ser un primer peldaño en la estrategia del partido de cara a las elecciones a gobernador del año próximo. El evento es impulsado por el diputado nacional y presidente provincial del partido, Sebastián Pareja, que tendrá como principal asistente al evento a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, lo que configura un apoyo sustancial de parte de la cúpula presidencial al armado bonaerense en momentos donde su liderazgo es cuestionado por las huestes digitales del oficialismo.

La actividad central de la jornada es la presentación del Programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), extensión académica del partido que durante el último año buscó capacitar a más de 4.000 dirigentes libertarios bajo el lema “conocer para legislar”, y que ahora incorpora nuevos módulos sobre comunicación, liderazgo y transformación de los sistemas de salud y educación.

El encuentro —que comenzó a las 9 de la mañana y se extenderá hasta la tarde— tiene entre sus asistentes no solo a la hermana del Presidente, sino también a figuras como el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la directora general de EFDAP, Miriam Niveyro.

Sebastián Pareja, presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, explicó en una conferencia de prensa este mediodía que el armado político de LLA para las próximas elecciones responde a un plan estratégico definido por el presidente de la Nación. Según Pareja, la meta superior es ganar en ciudades clave de la provincia para asegurar el triunfo bonaerense, lo que consideran indispensable para la reelección presidencial. Afirmó que el desafío principal es lograr una alternativa de gobierno frente a lo que describió como una gestión deficiente del actual gobernador Axel Kicillof y un peronismo atravesado por conflictos internos.

Pareja minimizó la influencia de las tensiones internas, en particular la ausencia de referentes principales del sector conocido como Las Fuerzas del Cielo en el acto, señalando que estas diferencias no se reflejan en el trabajo territorial. Explicó que dentro del espacio conviven distintas posiciones: “Yo no tengo margen para internismos, no tengo espacio para dejar afuera a gente. Ese gusto no me lo puedo dar. Con lo cual, lo que estoy es abierto al diálogo”.

Pareja minimizó la interna en LLA bonaerense. Foto: Gustavo Gavotti

Respecto a las alianzas, Pareja aseguró que La Libertad Avanza mantiene un canal de diálogo fluido con el PRO y otros espacios como el radicalismo y el vecinalismo, en busca de una alternativa amplia al peronismo bonaerense: “El objetivo mío es ganar la provincia de Buenos Aires”.

El despliegue organizativo en Suipacha, una ciudad actualmente gobernada por el peronista Juan Luis Mancini, se produce en un clima de fuerte competencia interna y sirve como respuesta del oficialismo nacional a los recientes conflictos en las filas libertarias bonaerenses. En palabras precisas, la convocatoria abarcó “militantes y dirigentes de los 135 municipios de la Provincia, entre senadores, diputados, concejales y legisladores” con la expectativa de construir una sólida base para llegar con fuerza a las elecciones del 2027.

En la última elección nacional, La Libertad Avanza logró un 41,45% de los votos en Buenos Aires, superando al peronismo y revirtiendo la tendencia de la elección provincial, en la que se había impuesto Fuerza Patria. Este desempeño electoral sustenta el optimismo oficialista de cara a reeditar los resultados el año próximo.

La selección del candidato a gobernador para 2027 se mantiene abierta, aunque tanto Pareja como Santilli figuran entre los nombres en disputa. Santilli, quien en 2025 encabezó como referente de La Libertad Avanza la lista de diputados nacionales tras el desplazamiento de José Luis Espert, investigado por sus lazos con el narco Federico Fred Machado, y ahora se consolidó como una de las figuras de peso del armado libertario. La presencia del actual ministro del Interior en el acto partidario configura un alejamiento aún mayor del PRO, el espacio en el que actualmente está afiliado.

Hace dos semanas que quedó en evidencia la fuerte disputa intrapartidaria entre la facción alineada con Pareja y Las Fuerzas del Cielo, el sector afín al asesor presidencial Santiago Caputo. La tensión se agravó recientemente con el cruce público entre la diputada nacional Lilia Lemoine —presidenta de la comisión de Juicio Político— y el activista Daniel Parisini (“Gordo Dan”), conductor de la “Misa en el streaming Carajo”. Lemoine había instado a excluir a quienes no sostienen al grupo de Pareja.

El enfrentamiento ideológico en el espacio virtual se reflejó también en el terreno judicial. La fiscal porteña Celsa Ramírez avanzó semanas atrás con llamados a indagatoria a unos usuarios libertarios que fueron denunciados por Pareja debido a que difundieron su número de teléfono en las redes.

Durante esos días también se dio a conocer un cambio de funciones al interior de la dinámica libertaria en la Legislatura bonaerense: Agustín Romo será trasladado de la presidencia del bloque de Diputados bonaerense a la vicepresidencia segunda de la cámara; una decisión digitada desde la Casa Rosada e instrumentada por Pareja. Juanes Osaba asumió en su lugar. Aun así, esto no está formalizado y debe darse en la próxima sesión que haya en la Legislatura.