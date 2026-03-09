El famoso Pont Neuf de París será escenario de una intervención artística sin precedentes de Jean René

Las piedras centenarias del Pont Neuf, escenario de la transformación artística que rendirá homenaje a Christo y Jeanne-Claude. (Photo by JOEL SAGET / AFP) /

El reconocido artista urbano JR (Jean René) anunció la realización de una instalación monumental en el Pont Neuf de París. El proyecto se presentará en 2026 y busca transformar el emblemático puente sobre el Sena en una cueva transitable, equipada con sonido envolvente y realidad aumentada. La obra, de 120 metros de largo y más de 17 metros de alto, permitirá a los visitantes recorrer el monumento y experimentar una atmósfera única en pleno centro de la capital francesa.

Según información del portal EuroNews, la propuesta de JR rinde homenaje a los artistas Christo y Jeanne-Claude, quienes en 1985 envolvieron el Pont Neuf con tela, marcando un hito en el arte público. La Fundación Christo y Jeanne-Claude, dirigida por Vladimir Yavachev, impulsó el proyecto para celebrar el 40 aniversario de aquella intervención histórica. Las autoridades de París, con la alcaldesa Christo y Jeanne-Claude Hidalgo a la cabeza, aprobaron la iniciativa y la calificaron como “un regalo para la ciudad”.

De acuerdo con declaraciones del propio JR, la experiencia pretende sumergir al público en una ilusión óptica monumental, inspirada en el trompe l’oeil -técnica artística de origen francés que significa literalmente “engañar al ojo”-. El artista busca que, desde lejos, el puente parezca un afloramiento prehistórico en el paisaje urbano y que, al acercarse, los peatones perciban la textura y la antigüedad de la estructura. El interior del túnel bloqueará la luz natural y generará un ambiente en el que “los visitantes perderán la noción del tiempo”.

Homenaje artístico y antecedentes en el Pont Neuf

El proyecto de JR se inspira en la intervención realizada por Christo y Jeanne-Claude en 1985, cuando cubrieron el Pont Neuf con tela dorada tras una década de negociaciones. Aquella obra definió el modelo actual de arte público monumental y dejó una huella en la memoria colectiva de la ciudad. La Fundación Christo y Jeanne-Claude contactó a JR para reinterpretar la intervención y aportar una mirada contemporánea.

Los artistas Christo y Jeanne-Claude, en 1985, envolvieron el Pont Neuf con tela Crédito: Fundación Proa

En este sentido, JR explicó que la creación de la cueva también responde a una motivación personal. El artista reconoce la influencia de Christo en su carrera y asume el desafío de trabajar sobre un monumento tan icónico. “Siento una presión añadida, pero lo hago a mi manera”, afirmó en diálogo con medios locales. El proyecto debía inaugurarse en 2025, pero las autoridades postergaron la fecha a 2026 por cuestiones técnicas y logísticas.

Es preciso señalar que el Pont Neuf, inaugurado oficialmente en 1607, representa un símbolo de la historia de París. Sus arcos de piedra fueron testigos de numerosos momentos clave en la vida urbana. La nueva transformación busca ofrecer una experiencia inédita y reflexionar sobre el legado del arte en el espacio público.

Tecnología, sonido y realidad aumentada en la instalación

La instalación sumará elementos tecnológicos sin precedentes. El exintegrante de Daft Punk, Thomas Bangalter, creará el sonido envolvente exclusivo para la obra. El equipo de AR Studio Paris de Snapchat desarrollará la capa de realidad aumentada, que estará disponible para los visitantes a través de sus teléfonos móviles. Los usuarios podrán interactuar con la experiencia digitalmente y explorar nuevos modos de percepción del entorno.

JR plantea la intervención como una invitación a experimentar la ciudad más allá de la pantalla del teléfono. El artista reflexiona sobre la relación entre la tecnología, la percepción y la realidad cotidiana. Además, la propuesta busca detener el ritmo acelerado del público y provocar una pausa en la rutina urbana.

Según explicó el artista francés JR, el interior del túnel bloqueará la luz natural y generará un ambiente que buscará que “los visitantes pierdan la noción del tiempo” (Foto AP/Michel Euler)

Por su parte, la alcaldesa Anne Hidalgo recordó la intervención de 1985 y destacó el valor de la nueva propuesta. “Fue un momento inolvidable de poesía y belleza”, señaló en un comunicado. Las autoridades esperan que la instalación convoque a miles de visitantes y renueve el vínculo entre el arte, el patrimonio y la vida urbana.

Trayectoria de JR y alcance global de sus intervenciones

JR, cuyo nombre real es Jean René, inició su carrera como grafitero en París. Su trabajo evolucionó hacia intervenciones fotográficas en espacios públicos y edificios emblemáticos. Entre sus obras más conocidas figuran el recorte de un bebé de 20 metros en la frontera entre Estados Unidos y México y la campaña participativa Inside Out, que reunió a más de 600.000 personas en todo el mundo.

La humanidad y la interacción social ocupan un lugar central en la obra de JR. Aunque la instalación en el Pont Neuf prescindirá de los rostros que caracterizan sus proyectos, el artista confía en generar impacto emocional en quienes atraviesen la cueva. Desde la Fundación Christo y Jeanne-Claude destacaron la colaboración y el espíritu de homenaje de la propuesta.

De esta manera, la monumental intervención artística promete transformar el Pont Neuf en un hito contemporáneo del arte urbano y consolidar a París como escenario de innovación cultural. El público podrá recorrer la instalación y vivir una experiencia sensorial y tecnológica inédita en la historia de la ciudad.