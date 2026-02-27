Mundo

Más rápido que un avión: así es el tren sin vías que busca unir Londres y París en solo 20 minutos

El proyecto europeo de hyperloop experimenta con cápsulas magnéticas que viajan en tubos de vacío, prometiendo reducir los tiempos de viaje entre capitales y transformar la movilidad internacional con tecnología de última generación

Guardar
Vista aérea del European Hyperloop
Vista aérea del European Hyperloop Center en un complejo industrial, mostrando la infraestructura del tubo de prueba, almacenes, vías férreas y un parque eólico en el horizonte. (Foto: Centro Europeo de Hyperloop)

El futuro del transporte europeo podría cambiar para siempre con la llegada del hyperloop. Un tren sin vías, capaz de conectar Londres y París en solo 20 minutos, se prueba actualmente en el norte de los Países Bajos. El sistema propone cápsulas que viajan en tubos de vacío a velocidades superiores a los 965 km/h, desafiando el concepto tradicional de distancia.

El portal de noticias internacional O Globo precisó que el proyecto impulsado por el Centro Europeo de Hyperloop en Veendam busca revolucionar la manera de viajar entre capitales europeas. En una entrevista con The Telegraph, el director del centro, Kees Mark, reveló que esta tecnología puede transformar la mentalidad sobre los viajes de larga distancia.

Destacó que la posibilidad de llegar a otra capital en menos de una hora representa un cambio sin precedentes. De acuerdo con los ingenieros responsables, el sistema aprovecha la levitación magnética para desplazar las cápsulas, eliminando el contacto físico y reduciendo el desgaste mecánico. El Centro Europeo de Hyperloop, inaugurado en 2024, utiliza un tubo de pruebas de 400 metros para experimentar con prototipos y maniobras complejas.

El impresionante túnel de pruebas
El impresionante túnel de pruebas del European Hyperloop Center muestra su infraestructura interna, diseñada para avanzar en la tecnología del transporte de alta velocidad. (Foto: Centro Europeo de Hyperloop)

Recientemente, los investigadores lograron un avance clave al realizar un cambio de carril en el interior del tubo sin piezas móviles, solo con imanes. La prueba se realizó a 88 km/h y, según los técnicos, representa un paso fundamental para escalar la tecnología a redes más extensas. La idea original del hyperloop surgió en 2013, cuando Elon Musk propuso el concepto en un documento técnico. Desde entonces, empresas y universidades de todo el mundo desarrollan versiones propias, aunque algunos proyectos, como Virgin Hyperloop en Estados Unidos, se detuvieron por dificultades económicas.

Hyperloop: ¿el próximo salto en la movilidad europea?

Uno de los mayores atractivos del hyperloop radica en la drástica reducción del tiempo de viaje. Actualmente, el trayecto en tren entre París y Ámsterdam dura más de tres horas, pero la nueva tecnología promete cubrir distancias similares en menos de media hora. La levitación magnética, combinada con la ausencia de aire en los tubos, permite alcanzar velocidades superiores a las de un avión comercial.

El Centro Europeo de Hyperloop se posiciona como referente en el desarrollo de esta tecnología. Ingenieros y técnicos trabajan para resolver desafíos relacionados con la seguridad, la eficiencia y el control de las cápsulas en movimiento. De acuerdo con los expertos, la ausencia de contacto físico reduce la fricción y prolonga la vida útil de los componentes, aunque mantener el vacío en largas distancias sigue siendo un reto técnico.

La pista de prueba del
La pista de prueba del Centro Europeo Hyperloop se extiende con su tubo blanco, acompañada de edificios modulares y algunos vehículos en el área de estacionamiento. (Foto: Centro Europeo de Hyperloop)

La capacidad de maniobrar sin partes móviles y el uso de sistemas digitales para coordinar el tráfico de cápsulas representan innovaciones clave. Los responsables del proyecto confían en que estas soluciones faciliten la expansión del hyperloop a nivel continental. El avance en los Países Bajos marca una diferencia frente a los intentos anteriores y mantiene la esperanza de ver trenes ultrarrápidos en funcionamiento en Europa.

Los desafíos técnicos y económicos del tren sin vías

A pesar del optimismo, el hyperloop enfrenta obstáculos importantes. Mantener el vacío en tubos de gran longitud y prevenir fugas requiere tecnología avanzada y un monitoreo constante. El financiamiento representa otro desafío, ya que construir infraestructuras a escala real implica inversiones millonarias. Según especialistas, la viabilidad económica dependerá del apoyo estatal y de la colaboración entre empresas privadas y gobiernos.

Los proyectos de hyperloop ya generan interés en países como Emiratos Árabes Unidos, India, Italia y China. Este último cuenta con una pista experimental de casi dos kilómetros y realiza pruebas de aceleración rápida con vehículos de levitación magnética. Sin embargo, la capacidad de transporte sigue siendo tema de debate. Los prototipos actuales transportan pocos pasajeros, lo que podría limitar la accesibilidad y mantener las tarifas altas.

Ingenieros aspiran a conectar Londres
Ingenieros aspiran a conectar Londres y París en tiempo récord. (Imagen de archivo)

Los defensores de la tecnología sostienen que el objetivo es operar cientos de cápsulas autónomas, coordinadas digitalmente y circulando bajo demanda. Esta visión contrasta con la imagen tradicional de trenes convencionales, aún presentes junto al túnel experimental en Veendam. El desarrollo de sistemas inteligentes para gestionar el tráfico será crucial para garantizar la eficiencia y la seguridad.

¿Cuándo llegará el hyperloop a Europa?

Si bien los avances continúan, el hyperloop aún se encuentra en etapa experimental. La transición hacia una red comercial requerirá años de pruebas, inversiones y validación por parte de los organismos reguladores. Los responsables del Centro Europeo de Hyperloop confían en que el sistema podrá operar en rutas internacionales antes de 2040, siempre que la financiación y la cooperación internacional acompañen el proceso.

El contraste entre el futuro prometido y la realidad actual sigue presente. Los trenes tradicionales circulan junto al laboratorio de pruebas de Veendam, recordando que la revolución del transporte rápido todavía depende de la superación de desafíos tecnológicos y económicos. La expectativa crece en Europa ante la posibilidad de acortar distancias y transformar los viajes de larga distancia en trayectos de minutos.

