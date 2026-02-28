El cambio en la dirección del Louvre busca estabilizar el museo más visitado del mundo en un momento de crisis

El presidente francés Emmanuel Macron saluda a Christophe Leribault en el Palacio del Elíseo, en París, el 6 de mayo de 2024 (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Tras meses de presión, el Louvre tiene un nuevo director. Christophe Leribault fue nombrado para dirigir el emblemático museo el miércoles, medio día después de la renuncia de la anterior directora Laurence des Cars. El cambio de liderazgo en el museo más visitado del mundo llega tras el robo de las joyas de la corona en octubre de 2025 y una serie de contratiempos que golpearon la confianza en una de las instituciones más preciadas de Francia.

La rápida transición busca restaurar el orden en un museo que ha pasado por una racha punitiva de crisis: el robo, conflictos laborales, filtraciones de agua, infraestructuras envejecidas y un supuesto fraude en la venta de entradas de 12 millones de dólares de duración decenal. También protege un proyecto cargado de significado político para el presidente Emmanuel Macron, quien ha convertido la renovación del Louvre en uno de los planes emblemáticos de legado cultural de su mandato, al acercarse el fin de su periodo el próximo año.

El gobierno presentó a Christophe Leribault, un experimentado director de museos, como la mano firme para una institución golpeada, encargado tanto de la renovación de la seguridad del Louvre como de su modernización. Es especialista en arte del siglo XVIII formado en la École du Louvre y ha dirigido los museos más grandes de Francia, incluidos el Petit Palais y el Musée d’Orsay. Recientemente estuvo al frente de Versalles, uno de los mayores sitios patrimoniales de Francia, con un alto flujo de visitantes y un presupuesto anual de unos 170 millones de euros. Su currículum lo convierte en una opción adecuada para tiempos de crisis: un curador-administrador formado en el sistema museístico francés y acostumbrado al escrutinio público, grandes multitudes y la mecánica del poder cultural estatal.

Laurence des Cars, la directora del Louvre que renunció esta semana luego de varios meses de cuestionamientos a su gestión (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La salida de des Cars

Laurence Des Cars no era una directora cualquiera. Nombrada en 2021, se convirtió en la primera mujer al frente del Louvre, una ruptura simbólica en un palacio construido para reyes. Para muchos en el mundo cultural francés, su salida finalmente respondió a la pregunta que flotaba desde el robo: ¿cómo pudo ocurrir una brecha de tal magnitud en una de las instituciones más simbólicas del país y que ningún alto funcionario cayera como consecuencia?

La oficina de Macron aceptó su renuncia como un “acto de responsabilidad”, señalando al mismo tiempo que el museo ahora necesita calma y un nuevo impulso para los proyectos de seguridad y modernización. El martes, ella dijo al diario Le Figaro que se había convertido en un pararrayos y que ya no podía llevar a cabo la transformación del museo en el mismo clima institucional.

Robo de las joyas y crisis

El robo de joyas por valor de 88 millones de euros fue el detonante, pero no toda la historia. Conflictos laborales, filtraciones, infraestructuras envejecidas y un escándalo independiente de fraude en la venta de entradas ya venían dejando la imagen del Louvre, en París y más allá, como la de una institución famosa perdiendo el control de lo básico. Una huelga espontánea en junio dejó a visitantes varados fuera de la pirámide y expuso la indignación de los trabajadores por el hacinamiento, la falta de personal y otras condiciones de trabajo.

En una rara entrevista pocos días antes de la renuncia de des Cars, Kim Pham, el número dos del Louvre y administrador general, calificó el fraude en un museo de esta escala como “estadísticamente inevitable”, aunque también reconoció deficiencias y afirmó que se habían reforzado los controles. Citando la magnitud: 86.000 metros cuadrados, 35.000 obras en exhibición y unos 9 millones de visitantes al año.

El robo de las joyas de la corona en 2025, valoradas en 88 millones de euros, expuso deficiencias graves en la seguridad del Louvre (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

El problema del viejo palacio

En privado, los funcionarios del Louvre y otros en el mundo museístico francés lo exponen con franqueza: los edificios antiguos de piedra tienen filtraciones. El Louvre es ese problema multiplicado por mil: un complejo palaciego que va de la Edad Media a la modernidad en medio de una capital densamente poblada, no un sitio aislado en las afueras.

Pham expuso ese argumento en términos más diplomáticos, describiendo el Louvre como un edificio histórico con “muchas capas históricas” que se remontan al inicio del siglo XIII. El Louvre se sitúa en el centro de París, con presión turística, tráfico, múltiples puntos de acceso y el desgaste diario que supone ser tanto monumento como destino masivo.

A medida que Emanuel Macron avanza hacia el final de su mandato — que termina el próximo año — la renovación del Louvre se ha convertido en su proyecto cultural emblemático: su propia versión de las grandes apuestas en museos y monumentos por las que suelen recordarse a los presidentes franceses.

Anunció el plan Louvre Nueva Renacimiento en enero de 2025, un proyecto que ahora se espera tenga un costo de unos 1.150 millones de euros, según los auditores estatales franceses. Incluye una nueva entrada cerca del Sena, nuevos espacios subterráneos y una sala exclusiva para la Mona Lisa con acceso cronometrado para aliviar la aglomeración alrededor de la pintura y mejorar el flujo de visitantes.

El fraude en la venta de entradas por 12 millones de dólares durante una década agravó la pérdida de confianza en la gestión del museo más visitado del mundo (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En Francia, los presidentes suelen asociarse a grandes obras culturales — Georges Pompidou con el Centro Pompidou, François Mitterrand con la biblioteca nacional, Jacques Chirac con el museo Quai Branly. El Louvre es el proyecto de Macron en esa misma escala.

Esa es una de las razones por las que algunos en el ámbito cultural francés especularon abiertamente por qué des Cars no se marchó en octubre, justo después del robo, incluso tras presentar su renuncia: Macron tenía tanto en juego con el plan para el Louvre que una salida inmediata habría hecho parecer que su proyecto cultural insignia colapsaba.

Renovación en seguridad

Una pregunta clave es hasta qué punto el museo ha avanzado en reforzar su seguridad, y la respuesta es: no lo suficiente ni lo suficientemente rápido. Las conclusiones del auditor estatal francés señalaron que la renovación de seguridad del Louvre no se prevé finalizada hasta 2032, según informes de medios franceses. Dichos informes indican que, en 2024, menos del 40% de las salas del museo contaban con cámaras.

Desde el robo, se han adoptado medidas concretas. Se implementaron medidas adicionales, incluyendo dispositivos antiintrusión y barreras antivehículos, para finales de 2025. Des Cars también dijo a los legisladores en noviembre que el Louvre instalaría 100 cámaras externas antes de que termine 2026 y reforzaría la coordinación con la policía, incluido un puesto policial dentro de las instalaciones del Louvre.

