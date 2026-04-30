Ciencia

Científicos hallan restos humanos de 10.800 años y evidencias de rituales en la Patagonia argentina

Una investigación documenta el hallazgo de huesos en el extremo sur del continente. El análisis de estos materiales permite conocer detalles inéditos sobre las costumbres, la alimentación y las costumbres sociales

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El descubrimiento en Camarones aporta las primeras evidencias arqueológicas directas de asentamientos humanos en la región durante el Holoceno temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)
El descubrimiento en Camarones aporta las primeras evidencias arqueológicas directas de asentamientos humanos en la región durante el Holoceno temprano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El poblamiento temprano de América es uno de los temas más debatidos por la arqueología. Las rutas, los modos de vida y los tiempos en que los primeros grupos humanos ocuparon el sur del continente siguen siendo motivo de investigación.

Un estudio publicado en el Journal of Archaeological Science: Reports detalla el descubrimiento de un sitio funerario en Camarones, en el límite este de la Patagonia argentina, que aporta evidencias arqueológicas directas de asentamientos humanos en la región durante el Holoceno temprano.

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El trabajo, liderado científicos del Instituto de Diversidad y Evolución Austral-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (IDEAus-CONICET), se apoya en el análisis de restos óseos hallados en 2020. Este hallazgo, según sus autores, permite repensar los modelos sobre la dispersión humana en Sudamérica y abre nuevas líneas para el estudio de las primeras sociedades de la región.

Rastros humanos y rituales ancestrales en la Patagonia

a) First season: initial excavation. b) Combustion structure. c) Second season: general view of Individuals 1, 2, and the presumed Individual 3. d) Third season: view of the two burial pits.
Primera etapa, excavación inicial, luego se identificó una estructura de combustión, en la segunda etapa se observó a los individuos hallados y en la tercera, las dos fosas funerarias (Otero et al. 2026)

En octubre de 2020, cuando se construía una casa en el pueblo de Camarones, provincia de Chubut, aparecieron restos de huesos humanos. Esto llevó a que la policía y un grupo de arqueólogos del IDEAus-CONICET investigaran el hallazgo.

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Al estudiar los huesos y el lugar, los especialistas descubrieron que se trataba de dos niños o adolescentes que habían sido enterrados allí con una diferencia de unos 400 años entre uno y otro. El primero de ellos, un niño de entre 8 y 9 años, vivió hace unos 10.210 años. El segundo, que tenía alrededor de 14 años, corresponde a una antigüedad de aproximadamente 10.800 años.

Lo que encontraron junto a uno de los cuerpos llamó la atención de los investigadores: había piedras de color rojo y cincuenta cuentas hechas con huesos de aves, probablemente usadas como collar o adorno. Estos objetos muestran que quienes vivían allí realizaban rituales especiales al enterrar a sus muertos y conocían bien los materiales del entorno.

Además, los análisis hechos sobre los huesos permitieron saber que ambos niños comían principalmente alimentos del mar, como peces o mariscos. Esa alimentación demuestra que las personas de Camarones vivían de forma estable en la costa y no solo pasaban por el lugar de manera ocasional.

Camarones, Chubut
Este hallazgo constituye la evidencia más antigua conocida de personas viviendo en la costa atlántica de la Patagonia, redefiniendo la cronología regional (@chubutpatagonia)

Este descubrimiento es la evidencia más antigua conocida hasta ahora de personas viviendo en la costa atlántica de la Patagonia. También es la primera vez que se encuentran entierros en la región con pigmentos de colores y adornos hechos a mano de este tipo. Antes de este hallazgo, los restos humanos más antiguos encontrados en la zona tenían unos 7.000 años y no mostraban señales de rituales tan elaborados ni tanto uso de recursos marinos.

La intervención arqueológica se organizó en tres etapas entre noviembre de 2020 y marzo de 2022. Durante ese tiempo, los restos permanecieron protegidos en el sitio mediante estructuras de madera y plástico, y las excavaciones se realizaron de forma controlada para evitar cualquier daño adicional.

El equipo llevó a cabo análisis de campo detallados, recolección y datación de muestras, y estudios isotópicos para determinar la dieta de los individuos. Las dataciones radiocarbónicas confirmaron la antigüedad excepcional del hallazgo, mientras que el análisis morfológico permitió identificar características poco frecuentes como la presencia de incisivos inferiores triangulares en el Individuo 1, una particularidad denominada “cúspide talón” que no tiene precedentes registrados para épocas tan tempranas en América.

Nuevos caminos para entender la dispersión humana en América del Sur

Camarones, Chubut
Es la primera vez que se encuentran entierros en la región con pigmentos de colores y adornos hechos a mano de este tipo, lo que indica prácticas rituales complejas (@chubutpatagonia)

El sitio de Camarones ofrece una perspectiva inédita sobre el poblamiento de la Patagonia atlántica. Según el estudio, la reutilización del espacio funerario durante 400 años sugiere que los grupos cazadores-recolectores no solo ocupaban el territorio, sino que también mantenían un conocimiento profundo y una relación estable con el entorno.

La presencia de ornamentos y pigmentos indica prácticas sociales y simbólicas desarrolladas, mientras que la explotación regular de recursos marinos demuestra una adaptación eficiente a un ambiente costero productivo y diversificado.

Los autores subrayan que la localización urbana actual de Camarones incrementa la probabilidad de que futuras construcciones expongan nuevos restos, lo que podría ampliar la información sobre los primeros habitantes de la región. Las investigaciones en curso incluyen análisis genéticos, estudios experimentales sobre las cuentas de hueso y evaluaciones más detalladas, con el objetivo de reconstruir la vida y el contexto de estos antiguos pobladores.

Este hallazgo, por su antigüedad y características, redefine la cronología y las rutas de dispersión humana en el extremo sur de Sudamérica, y posiciona a la costa atlántica como un ámbito clave en el debate sobre los primeros movimientos humanos en el continente.

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