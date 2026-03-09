Tendencias

De qué se trata la “Teoría U”, el modelo de liderazgo creado por un experto del MIT: su implementación en Argentina

Concebida por el académico Otto Scharmer, propone transformar la forma en que individuos y organizaciones abordan desafíos complejos

La imagen muestra el momento en que los CEOs y empresarios sellan acuerdos comerciales en una crucial reunión corporativa. El apretón de manos simboliza el compromiso y la colaboración entre las empresas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Teoría U, creada por el académico Otto Scharmer en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), propone una forma novedosa de liderazgo. Este enfoque integra pensamiento sistémico e innovación práctica para ayudar a individuos y organizaciones a enfrentar desafíos complejos. Desde su surgimiento, se convirtió en una herramienta para quienes buscan crear soluciones que respondan a las necesidades del presente y del futuro.

Durante marzo de 2026, Scharmer visitará Argentina junto a referentes de la Teoría U en una serie de actividades.

La visita prevé encuentros, seminarios y retiros orientados a fortalecer capacidades humanas esenciales, abrir espacios de diálogo entre sectores y generar nuevas formas de liderazgo adaptadas al contexto actual del país.

Otto Scharmer es profesor del MIT y creador de la Teoría U, referente mundial en liderazgo y transformación sistémica (Gentileza: Ánkyra)

¿Qué es la Teoría U?

La Teoría U integra pensamiento sistémico e innovación frente a desafíos complejos. Propone transformar la manera de tomar decisiones y liderar, reemplazando la lógica individualista por una visión orientada al bienestar común, mediante un proceso de cinco etapas que incluye apertura a nuevas perspectivas, observación profunda, conexión con el propósito, prototipado de soluciones e institucionalización de prácticas innovadoras.

Su aplicación, utilizada en empresas, gobiernos y organizaciones sociales, busca fortalecer capacidades humanas esenciales, mejorar la cooperación y generar respuestas innovadoras a problemas actuales y futuros. La teoría busca que quienes la aplican puedan transformar la manera en la que toman decisiones, colaboran y lideran.

Scharmer es economista, profesor del MIT Sloan School y fundador del Presencing Institute. Reconocido a nivel internacional por su trabajo en liderazgo sistémico y transformación social, desarrolló la Teoría U y lidera iniciativas globales para promover el aprendizaje desde el futuro emergente. Sus proyectos movilizaron a miles de personas en más de 190 países y colaboran con organismos internacionales en la búsqueda de soluciones innovadoras a desafíos sociales y humanitarios.

La teoría propuesta por el experto permite “actualizar los sistemas operativos mentales y organizacionales para influir en procesos de transformación”, según el Presencing Institute. Este enfoque lo utilizan desde grandes empresas hasta escuelas, gobiernos y organizaciones sociales que desean pasar de una lógica individualista (centrada solo en intereses propios) a una visión más amplia, orientada al bienestar común, el cuidado del planeta y el futuro de las próximas generaciones.

El proceso de la Teoría U se estructura en cinco movimientos que buscan abrir nuevas perspectivas y conectar con el futuro emergente (Gentileza: Presencing Institute)

La teoría se estructura en cinco movimientos. El proceso inicia con la apertura a nuevas perspectivas, dejando atrás supuestos habituales. A continuación, los participantes profundizan en la observación y el entendimiento del entorno, para luego conectar con un nivel más profundo de conciencia —estado que Scharmer denomina “presencing”, una síntesis de “presencia” y “percibir” (“sensing”). Este punto marca el acceso a posibilidades futuras todavía latentes, que, según el experto, constituyen el núcleo del liderazgo contemporáneo.

A partir de esa apertura, el proceso asciende hacia la creación de prototipos y la institucionalización de nuevas prácticas, integrando aprendizajes individuales y colectivos. La teoría se apoya en siete capacidades de liderazgo, entre ellas la habilidad de observar sin prejuicio, conectar con el propio propósito, desarrollar la empatía y articular intención, pensamiento y acción.

Scharmer sostiene que “la capacidad de pasar de reaccionar al pasado a inclinarse hacia el futuro emergente es probablemente la competencia de liderazgo más importante hoy”. y Agrega: “Si quieres generar un cambio externo, primero debes cultivar la dimensión interior. Esa es la palanca que transformará nuestras relaciones. Y si transformamos nuestras relaciones, lo transformamos todo”.

Esta perspectiva fue utilizada en la transformación de sistemas productivos, educativos, de salud y en el rediseño de políticas públicas, tanto en proyectos globales como en intervenciones locales.

Las aplicaciones concretas de la Teoría U incluyeron la creación de laboratorios de innovación junto a agencias de Naciones Unidas, el desarrollo de ecosistemas de cambio en empresas multinacionales y la facilitación de procesos de diálogo en comunidades atravesadas por conflictos o crisis. Resultados reportados en un resumen ejecutivo de MIT Sloan del libro de Scharmer que explica este método evidencian mejoras en la cooperación, la reducción de costos y la aparición de soluciones innovadoras en áreas como la salud, la alimentación y las finanzas.

El itinerario en Argentina y su importancia

Otto Scharmer ideó la Teoría U como respuesta a la dificultad de resolver problemas sociales complejos con herramientas tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En marzo de 2026, Argentina será anfitriona de un ciclo de actividades centradas en el modelo de la Teoría U y los Inner Development Goals (IDG, Objetivos de Desarrollo Interior), un marco internacional que promueve capacidades humanas para liderar y colaborar en escenarios complejos. La iniciativa es impulsada por Proyecto Ánkyra y Evolucionarias, dos organizaciones argentinas que buscan regenerar las formas de liderazgo y fortalecer el tejido social. El programa contará con la participación directa de Scharmer, quien facilitará encuentros y retiros junto a referentes locales.

El itinerario incluye tres instancias principales:

  • 11 de marzo: Hub Educativo “Sembrar nuevas miradas”, orientado a la comunidad educativa, con la participación de alumnos, docentes, directivos y funcionarios. El foco estará puesto en generar una conversación diferente, escuchar al sistema desde adentro y reconectar con el sentido profundo de educar. Se llevará a cabo en el Auditorio Polo Saavedra, barrio de Saavedra, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • 12 de marzo: Seminario de Participación Ciudadana “El Futuro que nos Llama”, que integrará una masterclass de Otto Scharmer y diálogos sectoriales sobre agricultura, salud, educación, negocios, finanzas, tecnología y gobernanza. El objetivo será crear nodos de transformación con la participación de actores de diferentes ámbitos del país. Tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
  • 12 al 14 de marzo: Retiro “Renacer. De la Interioridad al Cambio Sistémico”, núcleo del itinerario, reunirá a 200 personas de distintas generaciones y sectores. Esta experiencia busca fortalecer la dimensión humana del liderazgo, la calidad de los vínculos y la toma de decisiones colectivas. La experiencia será en la localidad de Open Door, Luján.
La Teoría U creada en el MIT integra pensamiento sistémico innovación y conciencia para transformar el liderazgo en organizaciones y comunidades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta se apoya en la idea de hacer una pausa, revisar la mirada y fortalecer las capacidades internas para enfrentar los desafíos actuales. El itinerario apuesta a que la juventud asuma un rol protagónico como impulsora de espacios de encuentro, diálogo y regeneración, invitando a otros sectores a sumarse a la construcción de nuevas formas de liderazgo.

El marco conceptual articula la Teoría U de Otto Scharmer y los IDG, promoviendo una transformación que trasciende lo individual y busca impacto sistémico. Durante una teleconferencia realizada en 2025, en la que participaron más de 700 representantes de diversas organizaciones de todo el país, Scharmer planteó una pregunta que sintetiza el enfoque del itinerario: “Si Argentina fuera un ser vivo que pudiera sentir, ¿qué sentiría ahora mismo?”.

La iniciativa, que surge de la convicción de que las formas tradicionales de liderar y decidir ya no resultan suficientes, busca abrir una conversación que continúe más allá de estos encuentros.

