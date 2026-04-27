Receta de tarta de coco y dulce de leche, rápida y fácil

La tarta de coco y dulce de leche se consolida como un clásico de la cocina argentina para quienes buscan sabor tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un clásico argentino para los que buscan sabor casero y practicidad: la tarta de coco y dulce de leche siempre aparece en las reuniones familiares, o como postre improvisado cuando hay ganas de algo dulce y no mucho tiempo. El contraste entre el coco y el dulce de leche es una de esas combinaciones que despiertan recuerdos de meriendas, cumpleaños y sobremesas interminables.

Es común encontrar este postre en panaderías, pero la versión casera tiene esa textura húmeda y el aroma a coco tostado que conquista a todos. Se prepara especialmente para la hora del mate, aunque también es el comodín perfecto para llevar a una juntada o resolver un antojo de media tarde.

Receta de tarta de coco y dulce de leche

La tarta de coco y dulce de leche es una base simple, cubierta con una capa generosa de dulce de leche y terminada con un batido de coco rallado, huevo y azúcar que se dora en el horno. Es una receta rápida, sin pasos complicados, y se puede hacer con ingredientes que siempre hay en casa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 15 minutos

Cocción: 45 minutos

Ingredientes

1 masa para tarta dulce (puede ser comprada o casera)

400 gr de dulce de leche

2 huevos

100 gr de azúcar

100 gr de coco rallado

50 gr de manteca derretida

1 cucharadita de esencia de vainilla

El dulce de leche aporta un sabor inconfundible a la tarta dulce, siendo el relleno principal en esta preparación casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de coco y dulce de leche, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Estirar la masa en una tartera enmantecada, pinchar el fondo con un tenedor y llevar al horno 10 minutos para blanquearla. Retirar y dejar entibiar. Esparcir el dulce de leche en una capa pareja sobre la base (tiene que estar a temperatura ambiente para que sea fácil de distribuir). Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa. Incorporar el coco rallado, la manteca derretida y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar. Volcar esta mezcla sobre el dulce de leche, distribuyendo bien para cubrir toda la superficie. Llevar al horno y cocinar durante 35 a 40 minutos, hasta que la capa de coco esté dorada y al pinchar salga seca. Dejar enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompa la tarta.

Consejo: No excedas la cocción, el coco debe quedar apenas dorado para que no se reseque.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 340 kcal

Grasas: 16 gr

Carbohidratos: 44 gr

Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, se mantiene fresca hasta 5 días. Puede congelarse por 1 mes, preferentemente cortada en porciones y envuelta en film.