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Receta de tarta de coco y dulce de leche, rápida y fácil

Una preparación simple y deliciosa, lista en una hora, combina el sabor casero del coco rallado con el dulce de leche y es ideal para meriendas o postres improvisados en cualquier ocasión

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Una rebanada de tarta de coco tostado con relleno de dulce de leche es levantada con una espátula sobre un plato, con más tarta y cuencos en el fondo.
La tarta de coco y dulce de leche se consolida como un clásico de la cocina argentina para quienes buscan sabor tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un clásico argentino para los que buscan sabor casero y practicidad: la tarta de coco y dulce de leche siempre aparece en las reuniones familiares, o como postre improvisado cuando hay ganas de algo dulce y no mucho tiempo. El contraste entre el coco y el dulce de leche es una de esas combinaciones que despiertan recuerdos de meriendas, cumpleaños y sobremesas interminables.

Es común encontrar este postre en panaderías, pero la versión casera tiene esa textura húmeda y el aroma a coco tostado que conquista a todos. Se prepara especialmente para la hora del mate, aunque también es el comodín perfecto para llevar a una juntada o resolver un antojo de media tarde.

Receta de tarta de coco y dulce de leche

La tarta de coco y dulce de leche es una base simple, cubierta con una capa generosa de dulce de leche y terminada con un batido de coco rallado, huevo y azúcar que se dora en el horno. Es una receta rápida, sin pasos complicados, y se puede hacer con ingredientes que siempre hay en casa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 45 minutos

Ingredientes

  • 1 masa para tarta dulce (puede ser comprada o casera)
  • 400 gr de dulce de leche
  • 2 huevos
  • 100 gr de azúcar
  • 100 gr de coco rallado
  • 50 gr de manteca derretida
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
Un pote de dulce de leche abierto, un cartón de huevos marrones y un pote de azúcar blanca granulada sobre una mesa de madera rústica.
El dulce de leche aporta un sabor inconfundible a la tarta dulce, siendo el relleno principal en esta preparación casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de coco y dulce de leche, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C (moderado).
  2. Estirar la masa en una tartera enmantecada, pinchar el fondo con un tenedor y llevar al horno 10 minutos para blanquearla.
  3. Retirar y dejar entibiar. Esparcir el dulce de leche en una capa pareja sobre la base (tiene que estar a temperatura ambiente para que sea fácil de distribuir).
  4. Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa.
  5. Incorporar el coco rallado, la manteca derretida y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar.
  6. Volcar esta mezcla sobre el dulce de leche, distribuyendo bien para cubrir toda la superficie.
  7. Llevar al horno y cocinar durante 35 a 40 minutos, hasta que la capa de coco esté dorada y al pinchar salga seca.
  8. Dejar enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompa la tarta.

Consejo: No excedas la cocción, el coco debe quedar apenas dorado para que no se reseque.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 340 kcal
  • Grasas: 16 gr
  • Carbohidratos: 44 gr
  • Proteínas: 6 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, se mantiene fresca hasta 5 días. Puede congelarse por 1 mes, preferentemente cortada en porciones y envuelta en film.

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