Receta de tarta de coco y dulce de leche, rápida y fácil

Un clásico argentino para los que buscan sabor casero y practicidad: la tarta de coco y dulce de leche siempre aparece en las reuniones familiares, o como postre improvisado cuando hay ganas de algo dulce y no mucho tiempo. El contraste entre el coco y el dulce de leche es una de esas combinaciones que despiertan recuerdos de meriendas, cumpleaños y sobremesas interminables.
Es común encontrar este postre en panaderías, pero la versión casera tiene esa textura húmeda y el aroma a coco tostado que conquista a todos. Se prepara especialmente para la hora del mate, aunque también es el comodín perfecto para llevar a una juntada o resolver un antojo de media tarde.
Receta de tarta de coco y dulce de leche
La tarta de coco y dulce de leche es una base simple, cubierta con una capa generosa de dulce de leche y terminada con un batido de coco rallado, huevo y azúcar que se dora en el horno. Es una receta rápida, sin pasos complicados, y se puede hacer con ingredientes que siempre hay en casa.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 45 minutos
Ingredientes
- 1 masa para tarta dulce (puede ser comprada o casera)
- 400 gr de dulce de leche
- 2 huevos
- 100 gr de azúcar
- 100 gr de coco rallado
- 50 gr de manteca derretida
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Cómo hacer tarta de coco y dulce de leche, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C (moderado).
- Estirar la masa en una tartera enmantecada, pinchar el fondo con un tenedor y llevar al horno 10 minutos para blanquearla.
- Retirar y dejar entibiar. Esparcir el dulce de leche en una capa pareja sobre la base (tiene que estar a temperatura ambiente para que sea fácil de distribuir).
- Batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa.
- Incorporar el coco rallado, la manteca derretida y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar.
- Volcar esta mezcla sobre el dulce de leche, distribuyendo bien para cubrir toda la superficie.
- Llevar al horno y cocinar durante 35 a 40 minutos, hasta que la capa de coco esté dorada y al pinchar salga seca.
- Dejar enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompa la tarta.
Consejo: No excedas la cocción, el coco debe quedar apenas dorado para que no se reseque.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 340 kcal
- Grasas: 16 gr
- Carbohidratos: 44 gr
- Proteínas: 6 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, bien tapada, se mantiene fresca hasta 5 días. Puede congelarse por 1 mes, preferentemente cortada en porciones y envuelta en film.