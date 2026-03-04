Receta de bizcochuelo de naranja con harina integral, rápida y fácil

El bizcochuelo de naranja con harina integral es una receta rápida y fácil, ideal para quienes buscan opciones dulces y saludables

El aroma de la naranja recién rallada tiene el poder de transformar cualquier cocina argentina en un refugio de recuerdos y sensaciones familiares. Cuando ese perfume se combina con el dulzor de un bizcochuelo recién horneado, el ambiente se impregna de una calidez única, invitando a compartir una merienda casera o a celebrar un encuentro espontáneo.

Para quienes buscan una opción más saludable —sin resignar sabor, textura ni esa esponjosidad tan preciada—, el bizcochuelo de naranja con harina integral se presenta como una alternativa tan noble como deliciosa.

En distintos rincones del país, este bizcochuelo acompaña el mate de la tarde, las meriendas de los chicos después del colegio, o bien aparece como postre improvisado en cumpleaños y reuniones. Su versatilidad radica en que la harina integral aporta fibra y nutrientes, y permite disfrutar de la repostería casera con una cuota extra de beneficios para la salud, en especial para quienes buscan recetas más equilibradas, pero sin renunciar al placer de una buena torta.

Receta de bizcochuelo de naranja con harina integral

El bizcochuelo de naranja con harina integral es una torta suave, aireada y con un dejo húmedo, donde el jugo y la ralladura de naranja natural se funden con la textura particular de la harina integral.

Se prepara utilizando ingredientes simples: huevos, azúcar, aceite neutro, jugo fresco de naranja y polvo para hornear. Esta variante integral no solo suma valor nutricional, sino que conserva esa miga esponjosa y el perfume cítrico que enamora a cualquier paladar argentino.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 40 minutos

Ingredientes

3 huevos grandes

180 gr de azúcar (puede ser rubia)

120 ml de aceite neutro (girasol o maíz)

200 ml de jugo de naranja natural (recién exprimido)

Ralladura fina de 1 naranja

220 gr de harina integral fina

1 sobre (10 gr) de polvo para hornear

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer bizcochuelo de naranja con harina integral, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar y enharinar un molde de 22 a 24 cm. Batir los huevos junto con el azúcar hasta formar una mezcla bien espumosa y clara. Incorporar el aceite en forma de hilo, mezclando con suavidad para mantener el volumen alcanzado. Sumar la ralladura y el jugo de naranja. Si se desea, añadir la esencia de vainilla. Tamizar la harina integral con el polvo para hornear y la pizca de sal. Integrar en dos tandas a la mezcla líquida, siempre con movimientos envolventes y suaves. Volcar la preparación en el molde y nivelar. Consejo técnico: evitar golpear el molde, así el bizcochuelo no perderá aire y quedará bien alto. Llevar al horno y cocinar durante 40 minutos. Punto clave: no abrir el horno antes de los 30 minutos para evitar que la torta baje. Para comprobar la cocción, pinchar el centro con un palillo; si sale seco, está listo. Retirar del horno y dejar reposar 10 minutos antes de desmoldar sobre una rejilla. Dejar enfriar completamente y servir solo, con azúcar impalpable o una salsa ligera de naranja.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones generosas, ideales para el mate, el café o la vianda escolar.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal

Grasas: 8 gr

Carbohidratos: 33 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El bizcochuelo de naranja con harina integral se conserva bien hasta 4 días en heladera, guardado en recipiente hermético para que no pierda humedad. También puede congelarse —entero o en porciones— durante 2 meses, siempre envuelto en film y luego en bolsa cerrada.