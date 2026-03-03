Tendencias

Receta de panqueques light sin harina ni azúcar, rápida y fácil

Livianos, rápidos y con un dulzor natural, son perfectos para un desayuno o merienda saludable en pocos minutos

Receta de panqueques light sin
Receta de panqueques light sin harina ni azúcar ideal para desayunos y meriendas saludables, rápida y versátil en sólo 10 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

No importa si es verano o invierno, siempre es un buen momento para buscar recetas frescas y livianas, y los panqueques light sin harina ni azúcar se posicionan como una de las alternativas preferidas para quienes quieren cuidarse sin resignar sabor ni placer. Esta receta conjuga practicidad, dulzura natural y un resultado tan versátil que puede disfrutarse desde el desayuno hasta la última merienda del día.

En la cultura argentina, los panqueques remiten a meriendas en casa y reuniones familiares, casi siempre acompañados de dulce de leche. Sin embargo, la búsqueda de una alimentación más saludable y la demanda de opciones aptas para celíacos, diabéticos o quienes desean reducir calorías impulsaron nuevas versiones, ideales para cualquier época, especialmente cuando abundan las frutas frescas.

La versión light de los panqueques conserva su esencia clásica, pero elimina harinas y azúcares agregados. La banana madura aporta dulzor natural y estructura, resultando en una masa flexible y suave. Esta receta se adapta a distintos gustos, permitiendo sumar toppings como frutas de estación, yogur, semillas o frutos secos.

Receta de panqueques light sin harina ni azúcar

Estos panqueques se elaboran únicamente con bananas y huevos, logrando una textura similar a la del panqueque tradicional pero más liviana y apta para quienes buscan evitar gluten y azúcares procesados. Opcionalmente, pueden sumarse esencia de vainilla o canela para intensificar el aroma, y semillas para enriquecer su valor nutricional.

La receta de panqueques light
La receta de panqueques light ofrece una opción apta para celíacos, diabéticos y quienes buscan reducir el consumo calórico diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Total: 10 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 5 minutos

Ingredientes

  • 2 bananas maduras medianas
  • 2 huevos grandes
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • 1 pizca de canela molida (opcional)
  • Rocío vegetal o 1 cucharadita de aceite neutro
  • 1 cucharada de semillas de chía o lino (opcional, para sumar fibra y textura)
  • Frutas frescas de estación (opcional para acompañar)
  • 1 cucharada de yogur natural descremado (opcional para acompañar)
  • 1 puñado pequeño de frutos secos picados (opcional para topping)

Cómo hacer panqueques light sin harina ni azúcar, paso a paso

  1. Pisar las bananas en un bol amplio hasta obtener un puré cremoso y sin grumos.
  2. Agregar los huevos y batir hasta lograr una mezcla homogénea. Sumar esencia de vainilla, canela y semillas si se desea.
  3. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y aplicar rocío vegetal o una fina capa de aceite neutro.
  4. Verter 2 o 3 cucharadas de mezcla por panqueque, formando círculos pequeños y parejos.
  5. Cocinar durante 2 minutos, hasta que los bordes se despeguen y la superficie muestre burbujas. Voltear suavemente con espátula ancha y cocinar 1 minuto más del otro lado.
  6. Retirar y repetir hasta terminar la mezcla, manteniendo los panqueques tapados para conservar su humedad.
  7. Servir tibios o fríos, solos o acompañados con frutas frescas en cubos, yogur natural descremado y/o frutos secos picados.
La duración de los panqueques
La duración de los panqueques sanos es de hasta 2 días en heladera o 1 mes en freezer, garantizando practicidad y conservación óptima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos clave:

  • Elegir bananas bien maduras: aportan mayor dulzor y una textura más cremosa.
  • Utilizar sartén antiadherente y no exceder la temperatura del fuego: así se evita que los panqueques se peguen y se logra un dorado parejo.
  • Voltear los panqueques con paciencia, ya que la mezcla es más delicada que la de los panqueques clásicos.
  • Incorporar semillas o frutos secos a la mezcla para sumar fibra, textura y nutrientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 panqueques chicos o 2 grandes, ideal para 2 porciones completas. Cada persona puede disfrutar de 2 panqueques chicos o 1 grande, según el tamaño de la sartén y el grosor deseado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 120
  • Grasas: 2 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conservan en la heladera hasta 2 días, dentro de un recipiente hermético. Para freezar, separar los panqueques con papel manteca o film y guardar hasta 1 mes. Para consumir, basta con descongelar en la heladera y calentar unos segundos en sartén o microondas.

