Oficinas abiertas o cerradas: cuál afecta más a la concentración y el estrés laboral, según la ciencia

Los espacios de trabajo híbridos, impulsados tras la pandemia, obligan a las empresas a reconfigurar oficinas para combinar presencia y teletrabajo

En los últimos años, el mundo laboral ha experimentado una transformación profunda en la organización de los espacios de trabajo. Las oficinas abiertas se han convertido en una tendencia dominante, desplazando a los entornos privados y tradicionales. Bajo la premisa de fomentar la colaboración y reducir costos, muchas empresas han optado por eliminar paredes y barreras físicas, creando grandes áreas compartidas donde los empleados conviven en un mismo ambiente.

La irrupción del trabajo híbrido tras la pandemia aceleró cambios en la disposición de los espacios. Actualmente, muchas organizaciones combinan el trabajo presencial y remoto, adaptando sus oficinas a necesidades variables de ocupación y uso. En días de alta asistencia, estos lugares pueden volverse especialmente concurridos y ruidosos, lo que ha reavivado el debate sobre los beneficios y desventajas de los diferentes modelos de oficina.

A pesar de la popularidad de los espacios abiertos, cada vez más estudios analizan cómo el diseño del lugar de trabajo impacta no solo en la productividad, sino también en el bienestar y la salud mental de los empleados. El debate entre oficinas abiertas y privadas sigue vigente, impulsado por nuevas pruebas científicas que cuestionan las ventajas ampliamente atribuidas a los entornos compartidos y subrayan la importancia de considerar las necesidades cognitivas y emocionales de quienes los habitan.

El impacto de las oficinas abiertas y cerradas

El auge de las oficinas abiertas ha puesto en primer plano el impacto que estos entornos tienen sobre el funcionamiento cerebral y el desempeño de los trabajadores. Diversos estudios recientes coinciden en que, lejos de facilitar la concentración, estos espacios exigen un esfuerzo mental adicional para filtrar distracciones y mantener la productividad.

El diseño de la oficina impacta directamente en la productividad, el bienestar y la salud mental de los empleados

Una investigación, publicada por un grupo de especialistas de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Cádiz, utilizó auriculares inalámbricos de electroencefalograma (EEG) para medir la actividad cerebral de personas adultas en dos tipos de entornos: abiertos y cápsulas cerradas de trabajo. Los resultados revelaron que, en los espacios abiertos, las ondas gamma (vinculadas al procesamiento mental complejo) aumentaron de forma constante. Al mismo tiempo, se elevó la presencia de ondas theta, relacionadas con la fatiga y la memoria de trabajo, así como indicadores de excitación y esfuerzo mental aplicado.

Tal como resume la neurocientífica Susan Hillier, “gamma está vinculado con estados o tareas que requieren una concentración más enfocada”, mientras que “beta está vinculado con una mayor ansiedad y estados más activos, con la atención a menudo dirigida hacia lo externo”. En las oficinas de planta, los cerebros de los participantes “tenían que trabajar más para mantener el rendimiento”.

Incluso cuando los empleados intentan ignorar el ruido y las interrupciones visuales, el cerebro debe desplegar recursos adicionales para filtrar esas distracciones. Por el contrario, las cápsulas cerradas eliminaron la mayor parte del ruido de fondo y las interrupciones visuales, lo que permitió que los participantes completaran las mismas tareas con menos esfuerzo cerebral.

Estudios con electroencefalograma demuestran que los trabajadores en oficinas abiertas registran mayor presencia de ondas asociadas al esfuerzo mental y la fatiga

Estos resultados se suman a una década de investigaciones que confirman la relación entre el diseño del espacio de trabajo y el desgaste cognitivo. Un estudio realizado en 2021 por otro equipo científico halló que el estado de ánimo negativo en oficinas diáfanas aumentó un 25 % y el estrés fisiológico un 34 % bajo condiciones controladas, utilizando mediciones de frecuencia cardíaca, conductividad cutánea y análisis facial de emociones con inteligencia artificial.

Durante el estudio, los participantes realizaron tareas típicas de oficina, como monitorear notificaciones, responder correos electrónicos y memorizar listas de palabras. Cada uno fue observado en ambos entornos: primero, en un espacio abierto junto a colegas, y luego en una cápsula individual con paneles de vidrio.

El EEG se centró en las regiones frontales del cerebro, responsables de la atención y la concentración. Los investigadores monitorearon distintos tipos de ondas cerebrales, como las ondas gamma (asociadas a la concentración intensa), beta (vinculadas a la ansiedad y la atención externa), alfa (relajación), theta (relajación profunda y enfoque interior) y delta (sueño profundo).

El papel del género en las oficinas

El efecto de los espacios de trabajo abiertos no es uniforme para todos los empleados. Las investigaciones señalan que la variabilidad en la actividad cerebral y en la percepción de distracciones puede ser considerable. En el estudio español con EEG, algunos participantes experimentaron un incremento marcado en el esfuerzo mental, mientras que otros mostraron cambios mucho más leves ante el mismo entorno de oficina abierta. Esto sugiere que factores personales influyen de manera decisiva en el impacto que estos espacios generan.

El impacto del diseño de oficinas varía según factores individuales como el género, siendo las mujeres más propensas a sentirse observadas y a modificar su comportamiento en espacios abiertos

Por otro lado, estudios recientes han explorado cómo el género afecta la vivencia de los espacios abiertos. En una investigación longitudinal sobre una firma de abogados que adoptó un modelo de oficina de planta abierta, emergieron diferencias notables entre hombres y mujeres.

Las trabajadoras reportaron sentirse observadas constantemente, una sensación que no se replicó entre los empleados varones. Además, algunas mujeres manifestaron la necesidad de modificar su vestimenta para proyectar mayor profesionalismo o para pasar inadvertidas, dependiendo del contexto y el rol que desempeñaban en la empresa.

Estas experiencias se enmarcan en la discusión sobre la visibilidad y la exposición en los ambientes laborales abiertos. La literatura reconoce que el hecho de sentirse visto o vigilado puede convertirse en una fuente adicional de distracción y malestar, particularmente para las mujeres. Como observa la investigadora Hirst, en estos entornos “no hay ningún lugar donde no te sientas observada”, lo que influye tanto en la comodidad subjetiva como en la dinámica social del trabajo.

Además, se ha documentado que la distracción visual (como ver personas pasar, o la conciencia constante de ser observado) es un fenómeno real en oficinas abiertas y puede afectar el rendimiento y el bienestar, más allá del ruido ambiental. El impacto de estos factores, aunque menos estudiado que el de las distracciones auditivas, se reconoce como una dimensión clave para entender las diferencias individuales y de género en la experiencia de los espacios de trabajo compartidos.

Qué recomiendan los expertos

Las oficinas abiertas aumentan la exigencia mental y el esfuerzo cerebral en comparación con los entornos cerrados, según estudios recientes sobre espacios de trabajo

Entre las medidas recomendadas por las investigaciones se encuentran la implementación de tratamientos acústicos y tecnologías de aislamiento para reducir el ruido, así como el uso estratégico de mamparas para disminuir tanto las distracciones auditivas como las visuales.

Además, la disponibilidad de salas privadas o zonas de silencio facilita que los empleados elijan el entorno más adecuado en función de sus necesidades y preferencias. El diseño ergonómico y la evaluación regular de los requerimientos específicos de cada equipo permiten ajustar los espacios para minimizar el impacto negativo sobre la salud mental y el rendimiento.

Aunque estas intervenciones pueden representar un costo inicial mayor en comparación con las oficinas abiertas tradicionales, los estudios sugieren que la inversión se compensa a largo plazo al mejorar la productividad, la satisfacción y la retención de empleados.

Finalmente, los especialistas advierten que ofrecer a los trabajadores opciones sobre su exposición al ruido y las interrupciones no debe considerarse un lujo, sino una necesidad. Un entorno laboral que minimiza las fuentes de distracción y promueve el confort psicológico y físico es clave para lograr un mejor desempeño con menor esfuerzo mental.